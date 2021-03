Interview: Rohit Bansal, co-fondateur, Snapdeal

Plus de 80% de nos acheteurs viennent de petites villes, dit Bansal

Il y a trois ans, la place de marché du commerce électronique Snapdeal a réorganisé ses activités pour se concentrer sur le segment du commerce sans marque et à valeur ajoutée. Rohit Bansal, dans une interaction avec Devika Singh, parle d’adopter un modèle axé sur la découverte pour attirer les consommateurs des petites villes, de s’abstenir d’offrir des rabais et des programmes de fidélité, et plus encore.

Un rapport de Bain & Co cite le déficit de confiance comme le principal obstacle pour les entreprises de commerce électronique opérant dans les petites villes. Comment abordez-vous cela?

Bien que notre groupe cible soit constitué de clients soucieux de leur valeur, et non de la base de consommateurs des petites villes, il existe un énorme chevauchement entre les deux. Ainsi, plus de 80% de nos acheteurs proviennent de petites villes. Au fil des ans, nous nous sommes rendu compte que cet ensemble d’utilisateurs trouve les plates-formes de commerce électronique actuelles basées sur la recherche très déroutantes. Ces plateformes ont une approche occidentalisée basée sur le fait que les clients connaissent leurs besoins et mettent en place des filtres en conséquence. Cependant, notre TG souhaite que leur expérience soit similaire à celle d’un « bazar », où ils vont avec un budget en tête mais aimeraient regarder autour de vous avant de décider de leur achat. Avec notre modèle basé sur la découverte, nous avons essayé de reproduire ce paramètre physique pour eux. De même, nous avons introduit des fonctionnalités telles que la gamification et des vidéos pour reproduire la vivacité d’un marché.

Nous avons également une politique de retour « sans poser de questions », et les clients peuvent nous contacter en utilisant n’importe quel canal, y compris WhatsApp. Cela a fonctionné pour nous en gardant les consommateurs engagés; et c’est pourquoi 5% de l’Inde connectée nous ont acheté l’année dernière. Ceci, malgré le fait que seulement 3% du commerce de valeur est encore en ligne dans le pays.

Dans quelle mesure la vente à des consommateurs «soucieux de la valeur» est-elle viable, étant donné que la taille des billets est faible et que les frais de livraison et de retour sont élevés?

Nous sommes extrêmement centrés sur le consommateur, mais veillons à n’opérer que dans des catégories qui offrent une économie unitaire positive. Nos deux contraintes sont que nous devons offrir de la valeur au consommateur tout en étant rentable en même temps. Et par conséquent, nous gérons une opération très allégée, en particulier en termes de chaîne d’approvisionnement. Par exemple, nous n’avons pas d’entrepôts centralisés; nos vendeurs expédient les produits directement aux consommateurs. Nous travaillons également directement avec les fabricants pour nous assurer que beaucoup de coûts intermédiaires peuvent être supprimés de l’écosystème et les aider à construire leurs marques.

Comment garantir une expérience de livraison cohérente lorsque les vendeurs expédient directement les produits aux consommateurs?

Nous avons construit des intégrations approfondies avec des partenaires logistiques et construit un algorithme d’apprentissage automatique, qui choisit le meilleur fournisseur de services logistiques pour chaque commande en fonction de l’emplacement et du type de produit. À partir du moment où la commande est passée et jusqu’à ce qu’elle parvienne au client, elle peut être suivie sur notre plateforme en temps réel.

Votre stratégie pour éviter les remises et les programmes de fidélité a-t-elle porté ses fruits?

Nous ne sommes pas une plate-forme qui vend des produits de marque à des remises. S’il y a une réduction de coût que nous pouvons obtenir pour un produit, nous aimons en transmettre la majeure partie au client, ce qui nous le fait revenir. Ils ne reviennent pas à cause de points de fidélité ou de remises, mais parce que nous leur offrons un bon rapport qualité-prix. Au cours de la période 2018-2020, notre trafic a augmenté de 109%, passant de 9,6 millions à plus de 20 millions. Nous gagnons au nord plus de 100 millions de dollars de revenus. Qu’il s’agisse du nombre de clients qui achètent chez nous, de l’économie de l’unité ou de la réduction des pertes, cela a bien fonctionné pour nous dans tous les aspects.

Alors même que les pertes de Snapdeal étaient en baisse depuis FY18, vous avez signalé une augmentation de 47% des pertes au cours du dernier exercice …

Tout d’abord, c’était à la fin d’une année où nous avions enregistré une croissance de 70% sur un an, tout en réduisant les pertes de 71%. Ainsi, nous nous étions fixés pour une tâche assez ardue. L’année dernière, nous avons investi dans plusieurs activités d’expansion du marché – vernaculaire, vidéo et autres projets stratégiques. Nous avons également abandonné certains produits qui, à notre avis, ne répondaient pas à nos normes de qualité, ce qui a exercé une pression à la baisse sur nos revenus. Cela dit, alors que 47% semble alarmant, l’augmentation des pertes n’était que d’environ 60 à 70 crores de Rs (en FY20). En FY17, nos pertes s’élevaient à Rs 5,143 crore et en FY19, nous l’avons ramené à Rs 188 crore. À mesure que le montant absolu diminue, l’augmentation en pourcentage devient sans importance.

