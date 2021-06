Interview : Rohit Ohri, PDG du groupe, FCB India

Les marques qui aident vraiment et n’offrent pas de services du bout des lèvres se démarqueront

FCB India, qui a fêté ses 60 ans cette année, s’est associé à des agences pour ajouter des capacités numériques à ses offres. Rohit Ohri explique à Venkata Susmita Biswas comment la deuxième vague a eu un impact sur l’industrie de la publicité et comment les marques peuvent rester pertinentes, bien que sensibles, en ces temps.

Avant que la deuxième vague ne frappe et que l’IPL ne soit reporté, il semblait que les marques se préparaient à faire des folies publicitaires cette année. Quel est le sentiment des annonceurs actuellement ?

Cette fois, les morts frappent près de chez nous ; les gens sont découragés et en état de choc. L’impuissance de cette nature déprime considérablement la demande. Les gens gardent de l’argent liquide et ne le dépensent pas pour des articles coûteux comme les voitures et l’électronique. À l’heure actuelle, la prudence sera le comportement clé des consommateurs, des spécialistes du marketing et des agences de publicité.

Les marques examinent comment elles devraient parler aux consommateurs lorsque différents États commencent à assouplir les normes de verrouillage. Globalement, j’ai bon espoir qu’au second semestre, nous pourrons récupérer certaines pertes. Nous observions une forte hausse dans des secteurs comme les quatre-roues, les deux-roues, les FMCG (aide à domicile), le commerce électronique et les appareils électroménagers. La reprise de l’activité des agences de publicité dépend de la reprise de ces secteurs, et ceux-ci devraient se redresser plus rapidement que des secteurs comme le tourisme et l’hôtellerie.

Au cours de la dernière année, comment avez-vous équipé l’agence pour répondre aux besoins numériques des clients ?

Auparavant, lorsque les agences « innovaient », c’était en prévision du changement. Maintenant, nous sommes au milieu du changement et ce que nous faisons est nécessaire, pas quelque chose qu’il est simplement bon d’avoir. Dans l’espace de vente au détail, nous avons tenté de trouver une solution au problème de la fermeture du dernier kilomètre en l’absence du canal de vente au détail hors ligne. Nous nous sommes associés à Networkbay, un spécialiste de l’expérience de vente au détail, pour reproduire l’expérience hors ligne en ligne. Cela pourrait être utilisé pour les marques de maquillage afin de simuler l’essai de différents produits. Nous nous sommes associés à XP&D pour créer des plateformes OTT personnalisées hors ligne à en ligne pour les marques. Cet outil peut être utilisé pour les marques qui organisent généralement des rencontres de concessionnaires, organisent de grandes vitrines de produits ou des lancements de marques. Nous avons également établi un partenariat avec Kinnect, une agence de médias sociaux et numérique.

Notre outil propriétaire People and Patterns aide les marques à voir comment le parcours client a changé et ce qu’elles doivent faire pour se connecter avec les clients dans le nouveau monde. Lorsque nous avons lancé cet outil l’année dernière, nous avons effectué une formation complète et une réorientation de l’entreprise à l’échelle mondiale.

Avez-vous l’intention d’ajouter ces capacités à FCB India ?

Il s’agit pour nous d’un changement de mentalité fondamental. Compte tenu du rythme rapide auquel l’environnement évolue, nous ne serons pas en mesure de nous développer et de renforcer les capacités pour attraper la vague grâce aux services internes. Une meilleure façon est de créer un écosystème dans lequel les marques peuvent puiser et obtenir la meilleure qualité. Nous ne sommes pas focalisés sur l’acquisition ou l’in-house de compétences.

Ces verticales numériques vont-elles vous apporter le plus de croissance ?

Nous voulons garder l’accent sur le travail créatif et le produit créatif. Souvent, pendant les périodes difficiles, on perd de vue ce qui est l’élément le plus important de l’entreprise. Cependant, nous avons modifié notre ambition créative. Maintenant, il ne s’agit pas seulement du meilleur travail créatif, mais de faire un travail aussi remarquable pour chaque nouveau point de contact du parcours du consommateur. Et comprendre le nouveau parcours du consommateur et utiliser nos compétences créatives pour amplifier de nouvelles opportunités est le grand pari pour nous. Le commerce de détail, les expériences hors ligne et en ligne et le numérique sont quelques-uns des autres domaines clés.

Les marques sont critiquées pour être sourdes. Comment les marques peuvent-elles continuer à faire de la publicité à l’heure actuelle sans paraître insensibles ?

Les consommateurs ont vécu un énorme bouleversement émotionnel. Les marques doivent désormais s’associer aux consommateurs. Ils doivent identifier les domaines où les consommateurs ont besoin d’aide et les aider sur le terrain. Par exemple, ITC, un de nos clients, a aidé à mettre en place des lits d’oxygène et des concentrateurs d’oxygène importés. On se souviendra de ces efforts quand les bons moments viendront.

Les marques qui aident vraiment et n’offrent pas de services du bout des lèvres se démarqueront. Les gens voient à travers des solutions de publicité temporelle. Et si les marques n’ont rien à dire, elles devraient au moins vendre leurs produits d’une manière sensible au ton.

