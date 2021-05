Interview: Sadashiv Nayak, PDG, Big Bazaar – Future Retail

En plus de réduire considérablement les dépenses en médias, nous avons réduit notre inventaire à 20-25%, pour permettre un fonds de roulement, dit Nayak.

Big Bazaar a fait une incursion dans le commerce en ligne en avril de cette année. Malgré son entrée plutôt tardive, la chaîne de vente au détail vise à se transformer en un «écosystème de vente au détail évolué» compte tenu de sa présence hors ligne étendue. Sadashiv Nayak raconte à Sheena Sachdeva comment Big Bazaar s’efforce de prendre l’avantage sur les acteurs les plus établis de l’e-épicerie sur le marché.

Après être entré sur le marché de l’épicerie en ligne assez tardivement, comment Big Bazaar envisage-t-il de rattraper BigBasket et Grofers qui détiennent aujourd’hui une part de marché importante?

L’épicerie est un segment en croissance dans le pays. Le commerce moderne, qui a une pénétration de 13 à 14%, et le commerce électronique, avec une part de 2 à 3%, sont en croissance. Nous ne voyons pas cela comme une concurrence, mais certainement comme une opportunité. Il y a une énorme marge de manœuvre à développer, non seulement pour l’épicerie, mais aussi pour la nourriture, les soins à domicile, les soins personnels, etc., en ligne.

Par rapport aux acteurs établis du marché de l’épicerie en ligne, nous sommes assez petits. Cependant, les joueurs existants ne sont pas dans plus de 15 à 20 emplacements. Notre optimisme vient du fait que nous augmentons notre inventaire dans 285 magasins de Big Bazaar en une seule fois. Les entreprises du segment se sont spécialisées dans un modèle d’inventaire sélectionné. Cependant, nous avons ouvert tout notre inventaire, y compris la nourriture, les soins à domicile, les soins personnels, l’électronique, etc. Bien que nouveaux dans le canal du commerce électronique, nous sommes vieux en termes de service aux clients, avec une expérience de deux décennies. Future Group a une place forte grâce à ses 30 millions d’utilisateurs. Il s’agit simplement de mettre les gens à l’aise et de se familiariser avec la vente en ligne. L’idée est de servir la consommation croissante de l’industrie.

Store2Door cible les marchés de niveau II où les magasins kirana ont une place forte. Quelles initiatives de logistique et de gestion des stocks avez-vous mises en œuvre pour y remédier?

Big Bazaar est déjà présent sur les marchés de niveau II. Nous avons nos magasins dans les plus petites villes du pays. Cependant, avec suffisamment d’épiceries et de kirana, le canal en ligne de Big Bazaar avec plusieurs segments sera nouveau pour les petites villes. Big Bazaar a un modèle en étoile en bonne santé pour sa chaîne d’approvisionnement. Nous travaillons grâce à des algorithmes pour chaque marchandise. Pour le nouveau canal, nous travaillons dur pour rendre la marchandise plus fraîche et permettre les activités quotidiennes du magasin. Cela nous a ouvert des voies pour croiser la marchandise en fonction des préférences des clients.

WhatsApp et la vente au détail par téléphone sont-ils durables à long terme?

Oui. Nous avons activé WhatsApp pour une gamme exclusive de clients, principalement des personnes âgées, des familles touchées par Covid et des personnes handicapées. Nous avons lancé un service d’appel manqué pour faciliter vos achats. Nous travaillons sur un mélange sain de chatbots, d’appels IVR et d’IA pour résoudre les doutes des clients, car si les clients sont largement familiarisés avec la technologie, certains hésitent à interagir avec une application ou un site Web en première instance.

Dans le passé, vos formats de vente au détail Future Bazaar et Big Bazaar Direct ont dû fermer boutique. Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé?

Aucune de ces expériences n’a été un échec, car elles nous ont aidés à renforcer nos fondations. BB Direct était une tentative de commerce assisté en 2013, alors que le commerce électronique n’existait pas; le premier pilote était dans la région de Vidarbha à Nagpur. Grâce à cette initiative, nous avons réalisé que toute transition vers la technologie a besoin d’aide. Nous avons commis des erreurs de catalogage et de présentation des produits. Nous nous sommes rendu compte que les petites villes avaient besoin de bien plus que de réductions; familiarité, par exemple. Ces apprentissages ont été utiles. Nous savons maintenant exactement quels sont les besoins des petites villes.

Les pertes de Future Retail se sont creusées. Quels sont certains des domaines d’intervention de l’entreprise pour stimuler la croissance?

Nous abordons l’opportunité plutôt que les livres. En raison des perturbations de l’année dernière, nous essayons de rester plus maigres et plus méchants et de réduire les coûts. En plus de réduire considérablement les dépenses en médias, nous avons réduit notre inventaire à 20-25%, pour permettre un fonds de roulement. Nous visons à atteindre nos chiffres pré-Covid au cours du prochain trimestre. Mais plusieurs variables ne sont pas sous notre contrôle.

Nous pensons que le canal du commerce électronique a le potentiel d’ajouter 20% de plus à nos revenus d’ici six à 12 mois, avec un chiffre d’affaires stable. Big Bazaar est en passe de devenir un écosystème de vente au détail idéal.

