Interview : Shriti Malhotra, PDG, The Body Shop, Inde

Avec plus de jeunes clients entrant dans le giron, il y a beaucoup de sensibilisation aux problèmes sociaux et environnementaux, dit Malhotra

La marque de beauté The Body Shop a passé 15 ans en Inde. Alors que le commerce électronique est devenu un canal de vente au détail important, l’expansion hors ligne restera essentielle pour l’entreprise, déclare Shriti Malhotra. Elle parle à Venkata Susmita Biswas des expériences de canaux de vente au détail de la marque, des catégories de produits qui stimulent les ventes et de l’afflux d’acteurs D2C dans le secteur de la beauté.

Avant la deuxième vague, dans quelle mesure l’activité de The Body Shop s’était-elle rétablie ? Les ventes se faisaient-elles principalement sur des places de marché en ligne ?

L’année dernière, pendant le verrouillage, nous pensions que nous en sortirions dans quelques mois et nous nous attendions à une reprise en forme de V. Mais cela n’a pas été le cas. Le sentiment du consommateur était soutenu pendant la période des fêtes — nous avons assisté à une reprise de 70 à 80 % de l’activité. Après cela, la demande a plafonné et a chuté récemment à la suite de la deuxième vague. Des catégories comme les soins de la peau et les soins du corps ont été en demande partout, tandis que la demande de maquillage et de parfums a été impactée. La reprise suit un modèle cyclique et est maintenant compromise.

Nous avons multiplié par trois nos ventes e-commerce. Les revenus des places de marché en ligne et de notre propre site Web sont passés de 15 à 18 % avant Covid à 40 à 50 % en 2021.

Outre le commerce électronique, sur quelles interventions numériques tirez-vous parti pour toucher les consommateurs ?

La commodité a été la pierre angulaire la plus importante au cours de la dernière année. Les clients veulent de l’aide et notre approche de vente assistée a été un moteur de croissance. Nous proposons des consultations vidéo, des achats WhatsApp, une livraison le jour même et une livraison en trois heures grâce à des partenariats avec des prestataires logistiques locaux. Il n’y a pas de solution fixe ; c’est une approche multicanale fluide pour interagir avec les consommateurs là où ils sont à l’aise. Le shopping WhatsApp a commencé comme un test, et nous prévoyons de l’étendre. Nous adoptons également une vision omnicanale du consommateur.

Quels types de produits connaissent une augmentation de l’adoption?

Nous répondons aux exigences des consommateurs et leur fournissons les produits dont ils ont besoin. Nous l’abordons d’un point de vue ‘care over commerce’. La catégorie des produits essentiels a été un point d’ancrage important pour nous tout au long de la pandémie. Nous avons également vu que des produits de performance spécifiques – ceux qui offrent une expérience semblable à celle d’un salon à la maison – ont également bien fonctionné.

Les gens cherchent à investir dans des produits qui améliorent l’hygiène et la sécurité. Par exemple, notre gamme antibactérienne d’arbre à thé a connu un essor considérable. Les consommateurs veulent également des produits qui les aident à se calmer et à améliorer leur santé mentale. Pour y remédier, nous lancerons l’année prochaine une gamme bien-être.

L’industrie des soins personnels a connu un afflux de marques D2C en ligne. Comment conservez-vous votre avantage sur ce marché concurrentiel ?

The Body Shop est une marque qui propose des ingrédients naturels et les achète auprès des communautés locales. En conséquence, le lien émotionnel que les consommateurs entretiennent avec la marque est très fort. Notre philosophie d’entreprise a été notre différenciateur. Le phénomène de la marque D2C est de nature mondiale. La plupart de ces marques adoptent une approche ciblée, en fabriquant 10 à 20 produits. Nous avons une approche globale et répondons à tous les besoins d’un consommateur, des soins de la peau au maquillage.

Ajouterez-vous plus de magasins de détail hors ligne en 2021 ?

Nous sommes convaincus que le marché va rebondir. Nous prévoyons d’ouvrir 15 nouveaux magasins cette année. Depuis janvier, nous avons ouvert des magasins à Srinagar, Gangtok et Dimapur. Nous avons environ 200 magasins dans 65 villes en Inde. Nous allons au-delà des métropoles et nous approchons des micro-marchés. Les centres commerciaux et les rues commerçantes resteront un élément clé de notre stratégie d’expansion. Nous prévoyons d’être présents sur davantage de marchés de proximité, car la proximité avec le consommateur est importante pour nous.

The Body Shop prend plusieurs initiatives de durabilité. Comment faire en sorte que les consommateurs soient parties prenantes à part entière de vos projets ?

Le client s’est transformé ces dernières années. Avec plus de jeunes clients entrant dans le giron, il y a beaucoup de sensibilisation aux questions de bien social et d’environnement. Cependant, il faut un effort plus important pour trouver des moyens d’impliquer les gens au-delà du magasin et de « parler de la marche » en créant une plus grande sensibilisation. C’est une tâche énorme et c’est pourquoi, pour les prochaines années, travailler à l’activisme autour de la gestion des déchets, du recyclage et de la pollution sera une priorité absolue.

