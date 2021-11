Interview : SN GOEL, Chairman & MD, Indian Energy Exchange (IEX) : « La technologie numérique peut transformer le secteur énergétique indien »

L’Inde offre un champ immense pour des solutions écoénergétiques spécifiquement destinées à la transition à faible émission de carbone, comme le programme PAT promu par le Bureau of Energy Efficiency.

Indian Energy Exchange (IEX) est la première et la plus grande plate-forme de négociation d’électricité en Inde, fournissant une plate-forme de négociation automatisée à l’échelle nationale pour la livraison physique d’électricité, d’énergies renouvelables et de certificats. « La technologie a joué un rôle déterminant dans notre croissance et le développement du marché de l’énergie depuis sa création », a déclaré SN Goel, président et directeur général d’IEX. « Des technologies telles que les compteurs intelligents, les capteurs intelligents, l’automatisation du réseau et les technologies de réseau numérique, ainsi que l’utilisation de l’Internet des objets (IoT) sont devenus les principaux moteurs de la future transformation du paysage énergétique », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. . Extraits :

Que pensez-vous de l’adoption de la technologie dans le domaine de l’électricité et de l’énergie ? Où se situe l’Inde dans l’ordre actuel des choses ?

À l’échelle mondiale, le secteur de l’énergie connaît une transformation accélérée menée par les énergies renouvelables et la numérisation. L’Inde observe la même tendance. Notre capacité installée d’énergie renouvelable de 100 GW a connu une croissance du TCAC de 16 % au cours des cinq dernières années. La numérisation accrue du secteur de l’électricité offre au pays des opportunités nouvelles et émergentes. Des technologies telles que les compteurs intelligents, les capteurs intelligents, l’automatisation du réseau et les technologies de réseau numérique, ainsi que l’Internet des objets (IoT) sont devenus les principaux moteurs de la future transformation du paysage énergétique.

L’adoption des véhicules électriques, des solutions de stockage d’énergie et leur intégration avec les marchés de l’énergie qui fournissent des signaux de prix transparents, aideraient à créer des modèles commerciaux innovants, à responsabiliser les consommateurs finaux et à construire une économie énergétique durable.

Quel rôle la technologie joue-t-elle dans l’amélioration de l’efficacité énergétique en Inde ?

La technologie joue un rôle déterminant pour l’Inde dans la réalisation de ses objectifs dans le cadre de la Mission nationale pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et de l’Accord de Paris sur le climat. Les services économes en énergie et les technologies de périphérie du réseau activés par la technologie stimulent l’efficacité du système global, optimisent l’allocation du capital et créent de nouvelles opportunités pour libérer une valeur économique significative. Avec un rôle accru des énergies renouvelables dans le mix électrique global, des initiatives sont en cours pour le déploiement de mesures flexibles telles que l’activation de services auxiliaires liés au contrôle de surveillance et à l’acquisition de données (SCADA) pour accroître l’agilité des centrales thermiques au charbon et améliorer l’efficacité du côté de l’offre. De nombreux services publics d’État augmentent leur utilisation d’outils d’analyse basés sur la régression pour la prévision de la demande et l’amélioration de l’efficacité du côté de la demande. L’Inde offre un champ immense pour des solutions écoénergétiques spécifiquement destinées à la transition à faible émission de carbone, comme le programme PAT promu par le Bureau of Energy Efficiency.

Comment IEX se comporte-t-il en ces temps de nouvelle normalité et la technologie a-t-elle un rôle à jouer dans votre succès ?

IEX est alimenté par une technologie de pointe, intuitive et sécurisée. La technologie a joué un rôle déterminant dans notre croissance et le développement du marché de l’énergie depuis notre création. Pendant la crise de Covid-19, la Bourse a facilité le fonctionnement ininterrompu de sa plate-forme 24h/24 et 7j/7 et a lancé de nouveaux segments de marché tels que le marché de l’électricité en temps réel, le marché vert, pour aider les services publics de distribution et les consommateurs industriels à effectuer des achats d’électricité compétitifs et efficaces. les décisions.

Notre suite intégrée de technologies peut prendre en charge une expansion significative et aider à développer rapidement de nouveaux produits et services sur le marché. Même au niveau informatique de l’entreprise, nous avons pris des initiatives telles que des solutions basées sur le cloud, y compris la mise en œuvre du SIRH et de SAP. Nous prévoyons également de fournir des informations détaillées sur les données et les détails liés à la production, au transport, à la demande, aux prévisions météorologiques, etc., afin de permettre aux participants de prendre des décisions d’achat efficaces.

Comment IEX se prépare-t-il à être prêt pour l’avenir avec la transformation technologique ?

Récemment, IEX a mis en œuvre un algorithme de correspondance de programmation linéaire en nombres mixtes (MILP), nous permettant d’introduire des offres complexes pour aider les participants à répondre à leurs exigences dans un scénario centré sur les énergies renouvelables en évolution dynamique. L’automatisation des processus a été mise en œuvre pour réduire les délais d’exécution des opérations. Plus récemment, une plate-forme Web a été déployée pour fournir à nos clients un accès facile et sécurisé à notre plate-forme à tout moment, n’importe où.

Nous travaillons au lancement d’une nouvelle application mobile afin d’améliorer encore la facilité d’accès pour nos clients. Nous évaluons les opportunités commerciales dans le Big Data et la Blockchain pour soutenir de nouveaux concepts de trading tels que le trading peer-to-peer.

Quel avenir pour les technologies émergentes telles que l’IA, le ML, la RPA en Inde ?

Ces technologies émergentes peuvent aider les services publics de plusieurs manières. La technologie derrière les compteurs et le stockage sur batterie, ainsi que les technologies numériques, peuvent changer le mode de fonctionnement du secteur de l’électricité et ouvrir la porte à diverses nouvelles applications qui libèrent la flexibilité du système. Ces technologies aident également à convertir les énergies renouvelables variables en systèmes électriques plus intelligents et augmentent la flexibilité de la demande d’énergie.

Essentiellement, les technologies numériques ont le potentiel de soutenir la transformation du secteur de l’électricité indien en améliorant la surveillance des actifs et de leurs performances, en obtenant plus de contrôle du système plus proche du temps réel, en formulant de nouvelles conceptions de marché et en ouvrant de nouvelles opportunités commerciales.

