Interview : Sumit Dhingra, vice-président et directeur général, Inde et Asie du Sud-Est, Crocs

À l’heure actuelle, environ 50 % de notre activité provient des huit principales villes d’Inde, déclare Dhingra

Alors que la demande de chaussures décontractées augmentait pendant la pandémie, Crocs a enregistré une croissance de 12,6% en glissement annuel dans le monde et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars en 2020. Sumit Dhingra s’entretient avec Venkata Susmita Biswas sur l’expansion de l’empreinte commerciale de l’entreprise en Inde avec un se concentrer sur les non-métros, et le rôle que le numérique jouera dans la conduite des ventes.

Crocs a réalisé son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé de 460 millions de dollars au monde en janvier-mars 2021 et a enregistré des ventes record en 2020. L’histoire de l’Inde est-elle similaire ?

Nous avons très bien traversé la pandémie, qui a duré plus longtemps que prévu. L’année dernière a été notre meilleure année. Le monde entier se dirige vers la « précarisation », et cette tendance est là pour rester. Associer des Crocs à un ensemble athleisure a fière allure. L’une des raisons pour lesquelles nous constatons une grande traction est que nous sommes entrés dans la crise en position de force. Nous ciblons les cohortes d’exploratrices de la génération Z et des femmes. Nous avions mis en place des initiatives pour les atteindre en utilisant le support numérique.

Nos collaborations avec diverses personnalités et marques ont bien fonctionné pour nous. L’arrivée de Priyanka Chopra Jonas en tant qu’ambassadrice mondiale de notre marque a aidé notre entreprise en Inde. Nous avons eu des collaborations fructueuses avec Post Malone, Justin Bieber, KFC, etc. Ces partenariats ont élargi les possibilités d’imaginer des sabots pour les consommateurs.

Nos chaussures sont polyvalentes et nos produits séduisent les personnes de tous âges ; cela fait de Crocs une marque démocratique. L’innovation est le moteur de notre marque et nous avons introduit plusieurs modèles comme le LiteRide et le Reviva qui vont au-delà des sabots classiques.

Vous avez lancé quelques nouveaux magasins au début de 2021. Quels types de marchés envisagez-vous pour une nouvelle expansion de la vente au détail ?

Nous avons commencé l’année avec 150 magasins ; maintenant, à la mi-2021, nous avons 173 magasins. Il s’agit d’une augmentation par rapport à 100 en 2018. Nous sommes très bien placés pour porter ce réseau à 220 cette année. La majeure partie des nouveaux magasins seront dans les non-métros. À l’heure actuelle, environ 50 % de notre activité provient des huit premières villes indiennes. Seulement un tiers de nos magasins se trouvent dans ces huit villes.

Depuis la pandémie, nous avons observé que les gens ont préféré faire leurs achats dans les rues commerçantes bien plus que dans les centres commerciaux. Par conséquent, nous envisageons une stratégie d’expansion où nous regardons plus favorablement les marchés de niveau II et III, où il n’y a pas trop de centres commerciaux. L’année dernière, nous avons constaté que la demande sur ces marchés était meilleure que dans les grandes villes.

De plus, nous rendons les magasins hors ligne plus attrayants pour nos consommateurs grâce à Jibbitz. Ce sont des charmes qui peuvent être ajoutés aux Crocs pour les personnaliser. La personnalisation est une méga tendance parmi les consommateurs de la génération Z. Le bar Jibbitz pique la curiosité des gens et contribue à augmenter la fréquentation.

Au début de la pandémie, Crocs India a organisé plusieurs événements de magasinage en direct. Ce format est-il là pour rester ?

Nos initiatives numériques nous ont aidés à atteindre efficacement les consommateurs. Bien que les gens puissent toujours accéder à nos produits en ligne, ils ne peuvent pas expérimenter le produit de la même manière. C’est pourquoi nous avons décidé de passer en direct depuis notre magasin. Pendant le live, les fonctionnalités du produit pouvaient être partagées de manière interactive en ligne. Nous avons été surpris par la réponse et pensons que cette chaîne est là pour rester et mérite d’être poursuivie. Seul le temps dira à quel point il deviendra grand.

Nous effectuons également des visites virtuelles de magasins par vidéoconférence. Nous envoyons notre catalogue aux consommateurs sur des plateformes numériques, et une fois que le consommateur choisit le produit, il lui est expédié. Les habitudes de consommation ont changé et cela se reflète dans notre croissance numérique. En 2020, notre activité e-commerce s’est accélérée et a connu une croissance de 60% par rapport à 2019.

Les analystes s’attendaient à ce que le marché de la chaussure revienne à la normale d’ici la mi-2021. A quoi ressemble l’année pour vous chez Crocs ?

Ce trimestre a été difficile pour plusieurs marques en raison des restrictions sur les ventes en ligne et hors ligne. À long terme, la demande reviendra comme l’an dernier. Depuis octobre 2020, nous constatons des décomptes positifs dans nos magasins. En 2021, nous serons en croissance plus qu’en 2019, malgré les confinements du trimestre avril-juin. Nous tablons sur une croissance de près de 25 % cette année, par rapport à 2019.

