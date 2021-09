Interview : Tarun Garg, directeur – ventes, marketing et service, Hyundai Motor India

La part des ventes de SUV est passée de 25% il y a deux ans à 35,5% aujourd’hui

La dernière offre du constructeur automobile Hyundai est la berline de performance i20 N Line, à un prix de départ de Rs 9,84 lakh. L’intérêt pour les modèles haut de gamme et les SUV ne cesse d’augmenter, déclare Tarun Garg. Il parle à Venkata Susmita Biswas de la reprise du secteur automobile, des raisons pour lesquelles les voitures haut de gamme se vendent comparativement mieux que les voitures d’entrée de gamme, et plus encore.

Hyundai India a vendu 60 249 unités en juillet 2021 contre 57 310 unités en juillet 2019. La demande intérieure de véhicules à quatre roues est-elle revenue aux niveaux d’avant la pandémie ?

Les consommateurs s’éloignent de la mobilité partagée et optent pour la mobilité personnelle, et le taux d’intérêt de l’automobile est faible. De plus, la confiance du consommateur dans la lutte contre Covid-19 par le biais de la distanciation sociale, du masquage et des vaccinations a créé un sentiment positif pour les ventes de voitures. Cependant, les prix élevés du carburant et la peur de la troisième vague jouent dans leurs esprits. Du point de vue de la demande, les performances du secteur en juillet et août indiquent que nous sommes presque revenus aux niveaux d’avant Covid. Nous devrons voir comment le problème de l’approvisionnement en puces semi-conductrices affecte notre capacité à répondre à la demande.

Vous avez récemment lancé la ligne i20 N, qui présente des améliorations cosmétiques par rapport au modèle précédent, en Inde. Qu’est-ce qui a poussé ça ?

Nous avons introduit la technologie de voiture connectée Blue Link en 2019 avec Hyundai Venue, et elle est désormais disponible en sept modèles. A ce jour, plus d’un tiers de nos clients choisissent d’installer la connectivité Blue Link dans leur voiture. La demande de toits ouvrants a augmenté depuis 2018, passant de 13 % à 30 %. La vente d’accessoires a également doublé au cours des deux dernières années. En général, les consommateurs sont prêts à payer plus pour des fonctionnalités améliorées. Le client indien, dirigé par la génération du millénaire, est plutôt féru d’Internet et est fier de la voiture qu’il possède. Ces facteurs nous ont motivés à lancer la gamme N-Line qui se concentre sur l’image de la voiture et son esthétique sportive.

Les gens sont-ils plus enclins à acheter des modèles haut de gamme pendant la pandémie ?

L’hypothèse logique aurait été qu’en raison de la détresse économique, les gens optaient pour des voitures d’entrée de gamme. Au lieu de cela, nous avons observé que les clients ne sont pas prêts à faire des compromis sur ce qu’ils achètent, en particulier lorsqu’il s’agit de voitures. Le temps que les gens passent dans leur voiture est en augmentation. Par exemple, avant la pandémie, les vacances sur la route ne duraient pas plus de 200 km, mais maintenant, les gens parcourent 500 km en voiture, car ils choisissent d’être dans un environnement sûr.

La part des voitures d’entrée de gamme est en baisse sur le marché. En fait, la tendance à l’achat de SUV ne cesse de croître. La part des ventes de SUV est passée de 25 % il y a deux ans à 35,5 % aujourd’hui. Sur le segment des berlines premium compactes, la gamme i20 affiche une forte croissance. Au sein d’un modèle, ce sont les finitions haut de gamme qui se vendent le plus. En 2019, les deux premières versions contribuaient à 18 % ; ce chiffre est passé à 36 % en 2021.

Alors que d’autres constructeurs automobiles développent leur portefeuille de véhicules électriques, Hyundai envisage-t-il d’étendre le sien ?

Le mouvement vers une mobilité propre a commencé ; nous avons lancé le Kona en 2019. Mais les volumes sur ce segment sont très faibles, et représentent moins de 1% du marché global. L’Inde a besoin de développer l’écosystème d’infrastructures comme les points de recharge pour ce segment pour obtenir un coup de pouce. D’ici deux à trois ans, nous prévoyons d’introduire un VE grand public en Inde.

Vous avez lancé l’année dernière un service permettant aux gens d’acheter des voitures en ligne. Quel genre d’absorption cela a-t-il vu?

Actuellement, il s’agit de rendre cette option accessible aux gens et de ne pas être affecté par les résultats de l’initiative. Tous les clients ne terminent pas leur parcours d’achat de voiture en ligne. Nous avons eu environ 9 400 réservations via Click-to-Buy d’avril 2020 à août 2021. Nous sommes convaincus que les volumes suivront à mesure que nous continuons à améliorer le service.

Comment envisagez-vous d’étendre votre présence sur les marchés de niveau II et III ?

Nous atteignons ces marchés grâce au numérique. De plus, en plus d’étendre notre réseau d’ateliers de service, nous avons introduit des fourgons de service mobiles pour les marchés où nous n’avons pas de centres à part entière. Nous avons actuellement 1 330 points de service à travers l’Inde. L’empreinte après-vente mobile en Inde comprend 37 camionnettes de service mobile pour les villes de niveau III et IV.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.