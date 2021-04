Interview: Varun Alagh, co-fondateur et PDG, Honasa Consumer

Nous projetons un revenu de Rs 500 crore pour FY21, dit Alagh

Honasa Consumer, la société propriétaire de la première marque de soins personnels sur Internet, Mamaearth, a jeté son dévolu sur le canal hors ligne pour se développer. La société prévoit d’ajouter plus de 30 000 points de contact au détail au cours de la prochaine année. Varun Alagh parle à Devika Singh de la création de visibilité et de la demande pour Mamaearth dans les magasins, sa nouvelle marque The Derma Co., et le marché des produits de soins personnels de niche en Inde.

Au fur et à mesure que vous développerez votre présence hors ligne cette année, l’accent sera-t-il mis sur les magasins de commerce général?

Nous nous concentrerons sur l’empreinte client plutôt que sur le commerce général (GT) ou le commerce moderne (MT). Maintenant que Mamaearth a atteint une certaine échelle en ligne, nous pensons qu’il existe une grande opportunité dans le segment hors ligne. Il y a des consommateurs qui achètent dans cette catégorie mais qui n’achètent pas chez nous parce que nous avons une présence limitée dans les magasins physiques.

Depuis un an et demi, nous essayons de comprendre les formats et les magasins qui fonctionnent pour nous; nous allons intensifier notre présence maintenant. Par exemple, des magasins comme Health & Glow et Wellness Forever seront pertinents pour nous. De même, les magasins GT en libre-service et les pharmacies haut de gamme seront également essentiels. Nous prévoyons également de piloter certains points de vente de marques exclusives à Delhi-NCR cette année; et après avoir évalué leurs performances, nous pourrions en lancer d’autres l’année prochaine. Notre expansion hors ligne va être un puissant levier de croissance pour l’année prochaine.

Bien que présent dans plus de 10 000 points de vente, le mode hors connexion ne contribue que pour 20% à vos revenus…

Le premier défi est de convaincre le propriétaire du magasin de stocker nos produits. Il est assez facile pour les grandes entreprises comme HUL et P&G de stocker leurs nouveaux produits dans ces magasins, car elles travaillent avec eux depuis des années. Nous créons une prise de conscience de masse par le biais de campagnes télévisées, afin que les consommateurs recherchent nos produits et que les propriétaires de magasins répondent à nos appels. Le deuxième défi est de s’assurer que nos produits se vendent dans les magasins. Pour cela, nous essayons d’augmenter la visibilité dans les magasins, en offrant une vente assistée et une bonne incitation commerciale aux propriétaires de magasins.

Quelle est la taille du marché, en particulier hors ligne, des produits de niche tels que les masques pour le visage et les crèmes pour les mains en Inde?

Nous sommes très clairs sur le fait que même si nous pouvons desservir la longue traîne dans le canal en ligne, certains produits et catégories sont beaucoup plus pertinents pour le canal hors ligne, tels que les nettoyants pour le visage, les shampooings, les huiles et les soins pour bébé. Nous croyons également fermement que certaines des catégories qui sont petites aujourd’hui deviendront grandes à l’avenir et que les entreprises qui jouent un rôle important dans celles d’aujourd’hui bâtiront des entreprises solides au fil du temps. Par exemple, en Inde, les masques faciaux ne représentent que 0,5% de la catégorie globale des soins personnels; alors qu’en Chine, ils détiennent une part de 8%.

Quelle est votre stratégie de mise sur le marché pour The Derma Co., récemment lancé?

Pour toute nouvelle marque, notre stratégie sera toujours axée sur le numérique. Nous aimerions d’abord exploiter D2C, puis lancer ces produits sur des marchés tels que Nykaa et Amazon. Une fois que la marque aura mûri, nous la dirigerons vers le canal hors ligne. Nous constatons déjà une bonne réponse pour The Derma Co. et nous sommes assez confiants que, d’ici l’année prochaine, il atteindra Rs 100 crore de ventes.

Plusieurs marques new-age proposant des produits «biologiques» et «sans cruauté» ont vu le jour sur le marché. Ce segment est-il destiné à la consolidation?

Au cours des 18 à 24 prochains mois, de nombreuses acquisitions auront lieu dans cet espace, et les grandes entreprises reprendront certaines des plus petites marques. Nous sommes également ouverts à l’acquisition d’entreprises dans la catégorie beauté et santé et évaluons certaines offres.

Bien que vos revenus pour FY20 aient augmenté à Rs 112 crore, les pertes ont également augmenté à Rs 5,9 crore. Quelle est votre projection FY21?

Nous projetons un revenu de Rs 500 crore pour FY21. Si vous regardez les chiffres d’une année sur l’autre, en termes de pourcentage, alors que l’activité a augmenté de 600% au cours de l’exercice 20, la perte n’a augmenté que de 60 à 70%. Notre activité a une économie unitaire solide et nous ne sommes pas préoccupés par la rentabilité, car nous nous concentrons toujours sur la croissance.

