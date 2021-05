Interview: Vidit Aatrey, co-fondatrice et PDG, Meesho

Outre la mode et le style de vie, l’épicerie sera notre troisième secteur vertical clé pour les deux prochaines années, déclare Aatrey.

Armée de nouveaux fonds, la plate-forme de commerce social Meesho, qui s’efforce de mettre en ligne les femmes entrepreneurs, lorgne désormais sur l’espace de l’épicerie en ligne. Vidit Aatrey s’entretient avec Venkata Susmita Biswas pour inciter les consommateurs des petites villes à faire leurs courses en ligne et ce qui dissuade les petites entreprises d’adopter le modèle du commerce électronique.

Meesho a récemment levé 300 millions de dollars auprès de SoftBank. Où comptez-vous injecter ces fonds?

Nous l’utiliserons pour ajouter de nouvelles entreprises; épicerie, par exemple. Outre la mode et le style de vie, l’épicerie sera notre troisième secteur vertical clé pour les deux prochaines années. L’autre plan est de construire et de développer nos équipes de technologie et de produits. Nous allons dépenser en marketing pour inciter de plus en plus de femmes entrepreneurs à venir sur notre plateforme.

Parlez-nous de votre incursion dans l’espace e-épicerie. Est-il destiné à ajouter une catégorie avec une fréquence d’achat plus élevée?

Oui c’est vrai. Beaucoup de nos utilisateurs sont originaires de petites villes. Jusqu’à présent, ces consommateurs se sont rarement rendus sur les plateformes en ligne pour acheter des produits d’épicerie. Ils achètent encore principalement des produits d’épicerie hors ligne. Nous devrions pouvoir combler cette lacune dans les petites villes. Nous croyons que nos clients peuvent trouver un moyen très abordable et pratique d’acheter des produits d’épicerie en ligne. Nous allons introduire le secteur de l’épicerie sur les marchés de niveau I, II et III. Au niveau macro, les États du sud ont tendance à faire mieux que les États du nord en termes de ventes sur la plate-forme, car le taux d’alphabétisation et l’autonomisation des femmes sont meilleurs dans ces États.

Le commerce social a principalement consisté à revendre dans les secteurs de la mode, de la beauté, de la maison et de la cuisine et de l’électronique. Quels sont certains des obstacles que vous percevez lorsque vous vous diversifiez?

Nous tirerons parti de nos entrepreneurs pour l’épicerie, tout comme nous le faisons pour les autres catégories. Le modèle reste le même: des femmes entrepreneures locales contactent leur communauté via les réseaux sociaux pour vendre leur inventaire. En tant qu’entreprise, nous avons été très économes en capital et n’avons jamais été du genre à suivre la stratégie d’actualisation. Nous n’avons pas utilisé de raccourcis vers les utilisateurs intégrés et nous continuerons de le faire à mesure que nous ajouterons davantage de secteurs verticaux et de petites entreprises.

Tous ceux qui exploitent une entreprise en ligne doivent payer la TPS, quel que soit leur revenu mensuel. Cependant, il n’en va pas de même pour les vendeurs hors ligne. Cette disparité de politique est ce qui empêche les petites entreprises comme les magasins kirana de vendre en ligne. Nos femmes entrepreneures ne seront peut-être jamais soutenues par leur famille pour s’inscrire à la TPS et payer leurs impôts. C’est le plus gros problème que nous voulons résoudre au cours des deux prochaines années.

À en juger par vos publicités, vous semblez vous concentrer davantage sur les vendeurs / entrepreneurs que sur les consommateurs…

Notre objectif est de mettre en ligne toutes les petites entreprises du pays. Depuis cinq ans, nos femmes entrepreneurs ont su se créer une identité et gagner en utilisant notre plateforme. Notre vision à long terme est de mettre en ligne 10 crores de petites entreprises. Nous continuerons à nous concentrer sur l’ajout d’entrepreneurs en ce moment et à passer au niveau suivant de communication avec les utilisateurs en temps utile.

Des restrictions au commerce électronique non essentiel ont été imposées dans plusieurs États. Dans quelle mesure cela a-t-il un impact sur l’entreprise?

Les consommateurs ne se déconnectent pas pour acheter des produits auprès de nos revendeurs lorsque des interdictions sur le commerce électronique non essentiel sont imposées. Toutes ces PME dépendent uniquement des ventes en ligne pour leurs revenus mensuels. Par conséquent, je pense que les gouvernements doivent autoriser le commerce électronique de toutes sortes lorsqu’ils imposent des verrouillages en raison de la pandémie afin que les petites entreprises puissent continuer à survivre. Dans le passé, pendant le verrouillage national intense, de nombreuses entreprises de ce type ont fermé leurs portes car elles ne pouvaient pas rester à flot. Nous ne voulons pas avoir le même niveau de pertes cette année.

Outre les frais que vous facturez aux revendeurs, quelles autres sources de revenus explorez-vous?

Le flux de revenus des commissions augmente très bien. Nous avons récemment ajouté le flux de revenus publicitaires. Les publicités que nous diffusons sur la plate-forme sont des listes de produits – un vendeur peut promouvoir un produit particulier. Ces publicités visent uniquement à assurer le succès des petites entreprises. Nous n’avons pas de formats d’annonces permettant aux non-vendeurs de faire de la publicité. Les PME de 10 crores que nous souhaitons mettre en ligne sont nos annonceurs potentiels, et cela devrait nous suffire. Nous n’aurons pas à gagner de revenus de non-vendeurs.

