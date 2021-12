Interview : VIJAY WADHAWAN, directeur, division des solutions systèmes, Panasonic Inde « Le secteur de la santé dépense massivement en appareils durcis »

Panasonic a inventé les ordinateurs portables durcis en 1996 et cette année, nous marquons la 25e année d’existence de l’entreprise.

Célébrant les 25 ans de son activité Toughbook, Panasonic a présenté la tablette durcie Toughbook S1-7.0 pour le marché indien. « L’Inde continue d’être un marché clé pour nous et avec près de 60 % de part de marché, nous avons constaté une demande importante pour les appareils durcis Panasonic provenant des secteurs de la fabrication, des services d’urgence, de l’automobile, de la pharmacie, de la logistique, de l’énergie et des services publics », a déclaré Vijay Wadhawan. , directeur – Division des solutions système, Panasonic Inde. « Nous prévoyons de maintenir une bonne dynamique de croissance au cours de l’année à venir », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits :

Parlez-nous des produits Panasonic Toughbook et à qui s’adressent-ils ?

Panasonic a inventé les ordinateurs portables durcis en 1996 et cette année, nous marquons la 25e année d’existence de l’entreprise. En ce qui concerne la gamme de produits Toughbook de Panasonic, nous proposons des appareils dans trois catégories : les ordinateurs portables renforcés, les tablettes renforcées et les produits détachables deux-en-un qui sont une combinaison d’un ordinateur portable et d’une tablette. Ainsi, tous ces appareils sont disponibles dans une variété de tailles, la plus petite étant une tablette de 4,7 pouces et la plus grande étant une tablette de 10,1 pouces.

Ceux-ci sont disponibles dans les systèmes d’exploitation Android et Windows, et les tablettes avec une taille d’écran de 4,7 pouces et 5,1 pouces ont également des capacités vocales intégrées. La taille des ordinateurs portables varie de 12 à 14 pouces, et ils sont également renforcés et disponibles en fonctionnalités détachables.

Les secteurs auxquels ces produits s’adressent sont principalement les services d’urgence (véhicules de police et d’incendie), les automobiles, les services publics, le pétrole et le gaz et diverses applications gouvernementales. Plus récemment, le secteur de la santé investit massivement dans des appareils renforcés, principalement parce que ces produits peuvent être désinfectés, assurer la continuité des activités et disposer de nombreuses interfaces telles qu’un lecteur de codes-barres, une autonomie prolongée, etc.

Nous sommes leader sur le marché de l’informatique durcie en Inde, avec plus de 60 % de part de marché, et sommes donc reconnus comme un acteur clé de l’entreprise dans le pays. Actuellement, 90 % des entreprises automobiles indiennes utilisent Toughbook dans leurs ateliers/centres de service et 60 % des entreprises pharmaceutiques l’utilisent pour leurs chaînes de montage ici.

Comment ces produits aident-ils les utilisateurs à améliorer leur productivité et leur efficacité ?

Si vous parlez d’informations tangibles concernant la productivité et l’efficacité, c’est quelque chose qui ne peut pas être quantifié. Cependant, la majorité de nos clients qui ont utilisé nos produits sont restés avec nous jusqu’à présent. Nous n’avons perdu aucun client à ce jour. De plus, ils nous contactent et exigent des appareils nouvellement lancés, car ils pensent que Toughbook améliore les compétences de l’entreprise. Par exemple, ces appareils sont équipés de batteries remplaçables à chaud qui assurent la continuité des activités. Encore une fois, ceux-ci sont équipés de plusieurs interfaces qui aident les fabricants à extraire et à analyser les données directement sur les appareils sans nécessiter d’équipement intermédiaire.

Quels sont vos plans pour développer cette activité en Inde ?

L’Inde est un marché stratégique pour Panasonic depuis le début. Bien qu’il s’agisse d’un marché très niche, nous proposons chaque année un ou deux produits, et notre cycle de lancement de nouveaux produits est d’environ huit à neuf mois en moyenne. Célébrant les 25 ans de notre activité Toughbook, nous avons introduit le Toughbook S1-7.0 pour le marché indien. La tablette Toughbook FZ-S1 fonctionne sur Android Enterprise, ce qui améliore la sécurité, la fiabilité et la gestion des applications pour les entreprises. Il est équipé d’un simple clic et interrupteur pour remplacer les batteries à chaud afin d’assurer des quarts de travail/travail ininterrompus et plus longs. Avec deux options de taille de batterie, l’appareil peut fonctionner jusqu’à 14 heures avec une seule charge. Pour répondre au besoin d’un appareil intégré, le S1 offre de multiples fonctionnalités sous la forme de GPS, de caméras de terrain, de lecteurs de codes-barres, de NFC intégré, de Bluetooth pour n’en nommer que quelques-uns, contribuant à améliorer l’efficacité.

Quelle autre innovation pouvons-nous voir dans cette catégorie de produits ?

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients, comprenons leurs besoins et concevons des produits qui répondent à leurs défis spécifiques ou à leurs cas d’utilisation, tels que l’amélioration de l’accessibilité (à la fois matérielle et applicative) des appareils, la tolérance aux conditions difficiles et une durée de vie de la batterie plus longue garantissant un fonctionnement 24h/24. Par exemple, la tablette durcie basée sur Android Toughbook FZ-S1 peut être installée avec un lecteur de codes-barres ayant une accessibilité ambidextre.

