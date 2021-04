Interview: Vikas Bagaria, fondateur, Pee Safe

Environ 40 à 45% de notre chiffre d’affaires annuel est consacré uniquement au marketing, déclare Bagaria

Pee Safe, qui a commencé comme une marque de désinfectants pour siège de toilette, vend maintenant également des répulsifs contre les moustiques et des produits de toilette. Vikas Bagaria parle à Venkata Susmita Biswas de l’élargissement de la gamme de produits de l’entreprise, du marché de l’hygiène féminine et de la justification du lancement de points de vente exclusifs.

Quelle est votre vision de Pee Safe? En partant des désinfectants pour sièges de toilettes, vous vous êtes diversifié dans les serviettes hygiéniques, les désinfectants, les répulsifs contre les moustiques, les préservatifs féminins et les rasoirs…

Nous avons commencé en tant qu’entreprise d’hygiène des toilettes, dans laquelle l’objectif était d’introduire des sprays désinfectants pour sièges de toilettes et d’aider les femmes et les hommes en réduisant le risque d’infection des voies urinaires dans les toilettes publiques. C’était notre objectif de 2013 à 2016. En 2017, j’ai créé une société appelée Redcliffe Hygiene, qui possède désormais la marque Pee Safe, pour aborder la catégorie générale de l’hygiène féminine. C’était une extension naturelle de l’hygiène des toilettes. La vision qui guidait cela était la positivité corporelle, et que le sexe et les menstruations sont des fonctions corporelles normales dont nous devons parler.

Nous répondons aux besoins des femmes, qui est un marché suffisamment vaste pour répondre à l’hygiène des toilettes, à l’hygiène menstruelle et aux produits de bien-être sexuel. Pour les huit prochains trimestres, nous n’avons pas l’intention d’entrer dans la catégorie des soins pour hommes.

Ayant été principalement connu pour vos produits d’hygiène de toilette, est-il facile ou difficile de se diversifier?

Nous avons intelligemment utilisé le nom de marque Pee Safe pour des produits d’hygiène intime et d’hygiène des toilettes qui sont de nature innovante et durable. Lorsque nous avons lancé des produits de bien-être sexuel, nous avons décidé de choisir Domina comme nom de marque. Furr est notre gamme de produits positifs pour la peau et les cheveux dans laquelle nous avons maintenant des rasoirs pour femmes. Raho Safe est notre marque de produits abordables destinée aux consommateurs de niveau III et IV, avec un accent sur la vente au détail hors ligne.

Mais le désinfectant pour siège de toilette n’est-il pas toujours votre produit le plus vendu?

Nous avons le premier avantage dans le segment des assainisseurs de siège de toilette. Du point de vue des revenus, 30% de nos ventes proviennent de ce seul produit. Cependant, en tant que catégorie, l’hygiène menstruelle est plus importante, car nous avons différents types de produits allant des serviettes et tampons aux coupes menstruelles et aux serviettes hygiéniques réutilisables.

À quel point cela a-t-il été difficile de sécuriser l’espace de stockage dans des catégories telles que les désinfectants et les serviettes hygiéniques qui sont dominées par les grands conglomérats?

Nos désinfectants et désinfectants pour les mains ont été lancés en février 2020. Au cours de la dernière année, ces produits sont devenus des produits de base. Par conséquent, cela n’a pas de sens pour nous d’être compétitifs sur ce marché car il n’y a pas de fidélité à la marque là-bas. En outre, l’utilisation de désinfectants pour les mains a diminué; nous ne nous concentrons plus sur la catégorie des désinfectants et désinfectants pour les mains. Cependant, nous avons une grande empreinte hors ligne. Nous vendons dans plus de 80 villes en Inde à travers plus de 8 000 magasins. Nous recevons 50% de nos ventes de notre canal hors ligne.

Vous avez lancé une marque exclusive à Ahmedabad. Y a-t-il plus à l’horizon? Quelle est la stratégie, étant donné que le commerce moderne et les kiranas offrent un choix plus large aux clients?

Nos magasins hors ligne ont deux objectifs. Nous suivons les modèles des franchisés et des franchisés. C’est à la fois une opportunité de marketing et de vente pour nous. Nous attendons des détaillants et des distributeurs qu’ils nous approchent pour stocker nos produits. De plus, les consommateurs peuvent vérifier les produits et les acheter en ligne s’ils préfèrent le faire. Au cours de la prochaine année, nous prévoyons de lancer 15 de ces points de vente dans les villes de niveau II et III, où nous souhaitons renforcer notre force de distribution. Les villes de niveau I contribuent désormais à 40% de nos ventes, tandis que le reste provient des villes de niveau II, III et IV, qui sont des lieux de culte, des lieux touristiques ou à forte population étudiante.

Quel est votre objectif de chiffre d’affaires annuel pour FY22?

Le marché de l’hygiène féminine vaut environ Rs 5 000 crore en Inde. Près de 90% de celui-ci est détenu par HUL et P&G. Nous jouons dans les 10% restants. Par conséquent, d’ici mars 2022, nous voulons gagner 120 crore de Rs; notre objectif pour FY23 est de Rs 250 crore. Environ 40 à 45% de notre chiffre d’affaires annuel sont réservés uniquement au marketing. De ce montant, nous dépensons 55% en publicité numérique.

