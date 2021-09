Interview : Vishal Gondal, fondateur et PDG de GOQii : « Les soins de santé préventifs sont la seule solution viable pour le marché de masse »

Avec la réduction des visites médecin-patient en personne, l’importance de la surveillance à distance à domicile est aujourd’hui vraiment primordiale, déclare Vishal Gondal, fondateur et PDG de GOQii (image représentative)

Le début de la pandémie de Covid-19 a changé la manière de dispenser les soins de santé. D’une part, il a placé la thérapie numérique au premier plan de l’écosystème de la santé. L’année dernière a vu une augmentation du nombre de patients passant des visites en clinique aux solutions numériques. Avec la réduction des visites médecin-patient en personne, l’importance de la surveillance à distance à domicile est aujourd’hui vraiment primordiale, a déclaré Vishal Gondal, fondateur et PDG de GOQii, dans une récente interview avec Sudhir Chowdhary. Extraits :

Quelle est l’importance des soins de santé préventifs, notamment en raison de la pandémie actuelle de Covid-19 ?

Prendre soin de notre santé est devenu primordial avec la situation pandémique actuelle. Compte tenu de l’état de l’infrastructure de prestation de « maladie » en Inde, nous sommes fermement convaincus que les soins de santé préventifs sont la seule solution viable et à long terme pour le marché de masse. Les maladies chroniques représentent l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les systèmes de santé à travers le monde.

Les Indiens sont devenus plus sérieux au sujet de leur santé et les modes de vie des individus ont en effet complètement changé. Selon l’évaluation des risques pour la santé (HRA), 50,42% des utilisateurs sont soit dans la catégorie « à haut risque » ou « limite ». Il s’agit d’une amélioration considérable de 12% par rapport aux chiffres de l’année dernière, où 62% des utilisateurs tombaient dans la catégorie « Mauvais pour la santé » selon GOQii India Fit Report 2021, résultat d’une étude d’un an portant sur 5 millions d’utilisateurs GOQii qui a présenté un aperçu holistique sur la santé et le mode de vie des Indiens à travers différents paramètres. La plupart des gens sont confinés chez eux et cela a eu un impact énorme sur leur immunité. Il est devenu impératif pour un individu de prendre soin de sa santé en priorité et le changement est observé.

Quelle est la croissance actuelle du scénario de marché pour les appareils portables ?

Les appareils intelligents sont devenus un produit essentiel pour aider à détecter les paramètres vitaux et aider les individus à s’auto-surveiller en ces temps de pandémie sans précédent. La technologie portable présente de nombreuses opportunités intéressantes pour améliorer les soins de santé. L’utilisation de dispositifs portables peut permettre aux consommateurs de soins de santé d’analyser leurs biomarqueurs, de recevoir des services de coaching numérique et de bénéficier de leurs régimes d’assurance. Il permet également à la communauté médicale d’utiliser l’analyse de biomarqueurs dans le pronostic et le traitement à distance. Il y a eu une augmentation significative des ventes de cycles, de trackers de fitness, d’équipements, etc.

GOQii a également connu une augmentation définitive de sa base de consommateurs, il est donc assez clair que le marché est en expansion pour les appareils portables. La montre Smart Vital de GOQii et le dernier appareil Vital 4 sont conçus pour être un médecin à portée de main. Ces appareils surveillent les paramètres de santé vitaux d’un individu, notamment la température corporelle, la saturation en oxygène du sang, la fréquence cardiaque et la pression artérielle.

Les gens sont devenus plus conscients de leur santé et, par conséquent, les entraîneurs personnels constatent une augmentation significative de la formation en ligne. GOQii Play et PRO, les plateformes interactives de formation en ligne, ont vu de plus en plus de joueurs se joindre en ligne quotidiennement pour faire de l’exercice, du yoga, de la méditation, etc. Les nutritionnistes et les médecins voient beaucoup plus de consultations en ligne.

Quelle est la stratégie commerciale de GOQii pour les plans de croissance et d’expansion ?

GOQii dispose d’un écosystème de santé avancé qui se compose d’un tracker de fitness et d’une équipe de soins qui comprend un coach personnel, un expert en santé, des médecins et des diagnostics. Il rassemble toutes les données de santé des utilisateurs sur une plateforme unique à partir de laquelle elles peuvent être analysées par l’équipe soignante. Cela permet à l’utilisateur de recevoir des conseils de santé personnalisés selon son mode de vie et ses habitudes. Nous visons à changer le mode de vie des gens et à leur permettre une vie et un mode de vie sains. Le plan d’expansion consiste à conquérir des marchés internationaux, qui ont été retardés en raison de Covid. Les restrictions de voyage étant supprimées, nous entrerons bientôt au Royaume-Uni et en Asie du Sud-Est.

