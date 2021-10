Interview : VISHWANATH RAO, MD, Altair India : « L’IA rend la conception de produits rentable »

Les temps d’arrêt imprévus peuvent avoir un impact significatif sur les coûts d’exploitation tangibles et intangibles.

Les avancées dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML), combinées à la disponibilité accrue d’ensembles de données de simulation, de test et de terrain robustes, ont fait de la science des données d’ingénierie un élément essentiel du cycle de vie de développement de produits modernes. Altair est une entreprise technologique de premier plan qui fournit des solutions logicielles et cloud dans les domaines de la simulation, du calcul haute performance (HPC) et de l’IA. Lors d’une récente interaction, Vishwanath Rao, directeur général d’Altair India, explique à Sudhir Chowdhary comment la technologie peut aider les fabricants à gagner du temps, à réduire les coûts et à créer de meilleurs produits. Extraits :

Quels sont les défis en matière de conception de produits auxquels Altair considère que les fabricants sont confrontés aujourd’hui ?

Historiquement, le domaine de la conception et de l’ingénierie de produits s’est retrouvé derrière d’autres industries en termes d’adoption de l’IA et du ML en raison du volume et de la nature des données requises. La conception de produits tridimensionnels nécessite souvent des modèles CAO 3D très complexes, des maillages FEA composés de millions d’éléments, une simulation haute fidélité de plusieurs physiques et des optimisations explorant plusieurs variantes d’une conception. Celles-ci s’ajoutent à une surabondance de données et, trop souvent, à peu de feuille de route au niveau de l’entreprise pour savoir comment les utiliser, les partager avec d’autres groupes, ou même si et où les enregistrer.

Les avancées dans les domaines de l’IA et du ML, combinées à la disponibilité accrue d’ensembles de données de simulation, de test et de terrain robustes, ont fait de la science des données d’ingénierie un élément essentiel du cycle de vie de développement de produits modernes. L’ingénierie assistée par ordinateur (IAO) augmentée par l’IA offre aux fabricants la possibilité de découvrir des informations guidées par l’apprentissage automatique, d’explorer de nouvelles solutions à des problèmes de conception complexes grâce à la physique et aux workflows pilotés par l’IA, et d’obtenir une plus grande innovation de produit grâce à la collaboration et à la convergence de la conception.

Comment la technologie moderne peut-elle aider les fabricants à créer de meilleurs produits ?

Notre technologie d’IA dans la génération de conception, l’exploration de la conception et l’optimisation de la conception aide les concepteurs de produits à explorer une population plus large d’alternatives de conception de nouveaux produits agréables, hautement performantes et manufacturables. L’automatisation des tâches répétitives à l’aide du ML effectue de manière intuitive une modélisation directe pour la création et l’édition de géométrie, l’extraction de surface moyenne, le maillage de surface et moyen, la correction de la qualité du maillage, combinée à une gestion efficace des assemblages et à un guidage du processus.

La technologie de simulation combinée à l’exploration de la conception et au ML permet aux ingénieurs de relever efficacement les défis de mise sur le marché et aide les équipes à fournir des produits plus performants qui prennent en compte plus de dimensions de conception tout au long du processus de développement. En appliquant les mêmes outils basés sur la physique que ceux utilisés pour la vérification du concept à la conception, et jusqu’à l’étape d’approbation guidée par ML, permet une convergence de conception plus rapide en rejetant en toute confiance les conceptions à faible potentiel plus tôt dans les cycles de développement.

Comment l’analyse prédictive et l’apprentissage automatique peuvent-ils aider les fabricants à économiser du temps et de l’argent en matière de maintenance préventive ?

Les temps d’arrêt imprévus peuvent avoir un impact significatif sur les coûts d’exploitation tangibles et intangibles. La mise en œuvre de la fabrication intelligente combinée à la puissance de l’IoT industriel a permis aux organisations de collecter des données en temps réel sur le fonctionnement de leurs équipements et d’éviter une maintenance inutile.

La plate-forme d’analyse de données d’Altair aide les fabricants à effectuer des actions préventives ou correctives en utilisant les informations trouvées en analysant les données générées directement à partir de leurs équipements. Le ML peut immédiatement montrer des avantages, que ce soit avec des actifs existants équipés de capteurs ou de nouveaux capteurs sans fil sans données historiques. Le système peut déclencher des informations basées sur la détection d’anomalies et il peut classer différents types de défauts.

Grâce aux informations issues de nos analyses prédictives, les équipes de science des données peuvent fournir des routines de maintenance optimisées qui minimiseront les temps d’arrêt inattendus et augmenteront l’efficacité des opérations régulières, le tout sans créer manuellement des algorithmes sophistiqués à partir de zéro ou sans avoir besoin d’une expérience en programmation analytique avancée.

Comment les développeurs de produits peuvent-ils accéder à la puissance HPC dont ils ont besoin, migrer vers le cloud et éliminer les goulots d’étranglement d’E/S ?

De nombreuses organisations ont du mal à gérer et à exploiter les données provenant de plates-formes technologiques modernes. Les données qui arrivent dans l’organisation peuvent se présenter sous la forme d’une petite quantité de très gros fichiers, ou sous la forme de millions de très petits fichiers arrivant chaque jour, voire chaque minute. Les outils de gestion de la charge de travail d’Altair permettent aux entreprises de travailler efficacement avec le Big Data dans le calcul hautes performances, les plates-formes de traitement et de stockage modernes et les environnements cloud.

Dans le datacenter et dans le cloud, les outils HPC d’Altair vous permettent d’orchestrer, de visualiser, d’optimiser et d’analyser vos charges de travail les plus exigeantes, de migrer facilement vers le cloud et d’éliminer les goulots d’étranglement d’E/S. Les systèmes Top500 et les environnements informatiques de petite et moyenne taille s’appuient sur Altair pour assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure. Avec des partenariats de longue date avec des fournisseurs de matériel et de cloud, nous gérons les intégrations pour les clients afin qu’ils puissent se concentrer sur la progression de leur activité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.