Interview : Vivek Bali, PDG, Enrich

La chaîne de salons de coiffure et de beauté Enrich s’est aventurée dans la vente au détail de produits de beauté et de soins personnels. Tous les nouveaux points de vente Enrich disposeront désormais d’un espace retail bien en vue. Vivek Bali s’entretient avec Venkata Susmita Biswas au sujet de l’incursion de la société dans la vente au détail de produits de beauté, de la relance du secteur des salons de beauté, de ses ambitions de marque privée, et plus encore.

Au cours de l’exercice 21, on estime que vos revenus ont diminué de 20 à 25 % par rapport à l’exercice 20. Êtes-vous sur la bonne voie pour la reprise en FY22?

La reprise après la deuxième vague a été saine. D’août à octobre, notre activité a connu une croissance rapide dans toutes les régions. Certains marchés qui se sont démarqués sont Ahmedabad et Bangalore. Notre activité pendant Diwali 2021 était à 106% de Diwali 2019. De plus, à l’approche de Diwali, nous avons enregistré une croissance de plus de 100% des ventes par rapport à 2019. La taille moyenne des billets par client a augmenté de près d’environ 20% par rapport à période pré-pandémique, car les gens optent pour plus de services lors de leurs visites.

Qu’est-ce qui a motivé votre incursion dans la vente au détail hors ligne ? Était-ce la forte baisse des visites en salon pendant la pandémie?

L’incursion de la vente au détail hors ligne était prévue avant la pandémie; la mise en œuvre a eu lieu pendant la pandémie. Nous voulions que nos clients ne viennent pas seulement chez nous pour des services de beauté, mais achètent également les produits qu’ils aiment. Ces magasins grand format auront une superficie de 3 000 à 3 500 pieds carrés. Chacun proposera 70 à 80 marques de maquillage, de parfums, de soins capillaires et de soins de la peau, et proposera également tous nos services de beauté. Nous stockerons tout, des marques masstige aux marques premium et de luxe.

Tous les nouveaux magasins Enrich auront à la fois des services de beauté et une vente au détail de produits de beauté. L’avantage que nous avons est que la plupart de nos clients qui recherchent des services de beauté nous rendent visite chaque mois. Dans le cas d’autres détaillants de produits de beauté, les clients peuvent ne pas les visiter à la même fréquence.

Nous prévoyons de lancer six à huit de ces magasins de vente au détail et de services chaque année. L’expansion du magasin se concentrera dans un premier temps sur six villes – Mumbai, Pune, Bengaluru, Ahmedabad, Surat et Vadodara. Nous ouvrirons également des magasins à Delhi, Chandigarh, Kolkata et Chennai.

Comment Enrich compte-t-il se démarquer, surtout maintenant que plusieurs marques de beauté D2C ouvrent des magasins hors ligne ?

Ce qui nous différencie, c’est que nous serons un guichet unique pour tout ce qui touche à la beauté — services de beauté et produits de beauté. Et c’est l’unicité que personne d’autre n’offre dans le pays. Nous avons des marques exclusives à nos magasins. Chaque section du magasin aura une zone d’expérience. Par exemple, en maquillage, nous proposons des mini-relooking gratuits. Nous apprendrons aux clients comment créer un look ou utiliser certains produits. Ils peuvent également obtenir des mini soins du visage et se renseigner sur les nettoyants, les crèmes hydratantes, etc. Ils peuvent également acheter des rouges à lèvres sur mesure dans nos magasins. Il y a aussi un bar à ongles et un comptoir de coiffure. Les services payants offerts comprendront des coupes de cheveux, des soins du visage, des manucures et pédicures, des épilations, etc.

Avec le lancement de magasins de vente au détail hors ligne, quel chiffre d’affaires visez-vous à tirer de la vente de produits de beauté ?

Environ 60 à 70 % du magasin sera dédié à la vente au détail de produits de beauté. L’activité de services de beauté continuera de croître. Dans le même temps, la contribution de la distribution de produits de beauté augmentera. Un petit magasin peut stocker environ 40 marques, tandis qu’un grand magasin peut en avoir 80. Nous prévoyons qu’à long terme, près de 60 % de notre activité proviendra de la vente au détail de produits de beauté, tandis que les services de beauté constitueront les 40 % restants. Cependant, les services de beauté représenteront une grande partie des revenus en termes de valeur des services vendus.

Que faites-vous pour renforcer votre jeu e-commerce ?

Nous lancerons notre portail e-commerce dans un mois. Avec cela, nous exécuterons une stratégie omnicanale, intégrant nos magasins à la plate-forme de commerce électronique. Les clients peuvent soit acheter en ligne, soit passer la commande en ligne et retirer le produit en magasin, soit payer en magasin et se faire livrer les produits à domicile. De plus, les gens pourront réserver des services en ligne et accumuler des points de fidélité échangeables.

Quelles sont vos ambitions MDD ?

Nous avons lancé notre propre marque de soins de la peau, Born Ethical, il y a quatre mois. Il s’agit d’une gamme de produits de beauté propre — sans paraben, sans formaldéhyde, végétalien et sans cruauté. Nous les utilisons pour nos services dans les magasins et les vendons également. Nous prévoyons de nous développer dans les soins capillaires, les soins personnels et de lancer des produits de maquillage sous cette marque.

