Interview World of Warcraft Eternity’s End – date de sortie et contenu

Les joueurs débloqueront la possibilité d’équiper un objet légendaire de leurs alliances en même temps qu’un objet légendaire général, et la fabrication de ces pièces d’armure nouvellement améliorées ne nécessitera pas de retourner au donjon roguelike de Torghast, mais utilisera plutôt la monnaie générale gagnée dans une variété de manières.

Les nouveaux ensembles de niveaux d’armure de classe peuvent également être obtenus en jouant dans les donjons, le raid ou le contenu PvP. L’approche plus flexible de la société vis-à-vis des personnages secondaires, ou des personnages secondaires et ultérieurs des joueurs, s’est reflétée dans le récent correctif 9.1.5 de Warcraft et se joue également dans Zereth Mortis, nous dit Hazzikostas.

« Zereth Mortis va être le premier exemple de contenu conçu avec ces philosophies à l’esprit », dit-il, notant que la liste de contrôle de ce qui doit être fait sur les personnages nouveaux, de retour ou alternatifs pour rattraper leur retard commence toujours difficile, mais s’atténue avec le temps.

« Nous résoudrions normalement ce problème par le biais de correctifs, par le biais d’un réglage, par le biais d’un patch point-cinq. N’attendons pas ça cette fois », explique Hazzikostas. « Construisons ces mécanismes de rattrapage à l’avance, en reconnaissant qu’il y a beaucoup à faire pour vivre un voyage bien rythmé au cours des premières semaines, mais une fois que le monde a fait ce voyage, les gens, qu’ils arrivent en retard ou sur d’autres alts, veulent pouvoir le traverser plus rapidement afin qu’ils puissent jouer aux côtés de leurs amis.