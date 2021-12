Interview : Zorawar Kalra, fondateur et directeur général de Massive Restaurants

Du côté des consommateurs, la tendance à la revanche de la consommation n’est pas près de s’arrêter.

Pour Massive Restaurants, qui exploite des marques comme Farzi Café, Masala Library et Louis Burger, la reprise a été lente, mais elle a récemment atteint les chiffres de vente d’avant la pandémie. Zorawar Kalra s’entretient avec Vaishnavi Gupta sur l’extension de l’empreinte des restaurants de l’entreprise aux villes de niveau II et aux marchés mondiaux, en pariant gros sur le modèle de cuisine en nuage, et plus encore.

Comment résumeriez-vous l’impact de la pandémie sur votre entreprise jusqu’à présent ?

Pendant la période de fermeture complète, il n’y a eu aucun revenu ; après le premier confinement, nous avons remarqué que le retour de la demande était un peu lent. Pendant ce temps, nous avons subi une perte de revenus de plus de 50 à 60 %. Nous avons également fermé deux restaurants l’année dernière à Mumbai en raison du manque de soutien des propriétaires dans la négociation des loyers. Cependant, après la deuxième vague, le retour de la demande a été bon ; moins d’un mois après l’ouverture, les choses semblaient positives pour l’industrie. En novembre de cette année, nous avons enregistré les chiffres de vente pré-Covid à l’échelle de l’entreprise. En fait, quelques-uns de nos marchés se comportent maintenant mieux qu’avant la pandémie. Par exemple, nous sommes à plus de 100 % des ventes pré-Covid à Delhi.

Du côté des consommateurs, la tendance à la revanche de la consommation n’est pas près de s’arrêter. Les consommateurs sont également devenus soucieux de la qualité et comptent désormais sur des marques en lesquelles ils ont confiance. Ils prennent encore plus de plaisir à manger au restaurant et sont satisfaits des petits menus. En outre, nous observons une croissance énorme des commandes en ligne, car la facilité de commander des aliments de bonne qualité a gagné en popularité.

Sur quels marchés allez-vous étendre votre présence à l’avenir ?

Actuellement, nous exploitons 36 points de vente de nos marques de restaurants Farzi Café, Made in Punjab, Younion, Masala Library, Bo-Tai et PaPaYa. Nous avons 10 points de vente en franchise à Chennai, Kanpur, Nagpur et Gwalior. La plupart d’entre eux seront du Farzi Café, tandis que le reste sera Made in Punjab et Youunion. Notre objectif est d’ouvrir au moins 15 points de vente chaque année – un mélange égal de modèles exploités par des franchises et exploités par des entreprises. Nous visons à augmenter notre empreinte de restaurant à plus de 100 au cours des trois prochaines années.

Pour des marques comme Farzi Café et Made in Punjab, nous voyons un énorme potentiel sur les marchés de niveau II, car il existe peu de possibilités pour les gens de profiter et de dépenser de l’argent. Ces villes offrent un meilleur scénario de rentabilité, par rapport aux métros, car les coûts d’occupation sont plus faibles.

Vous avez démarré l’activité de cuisine cloud en avril 2021, avec Louis Burger et Butter Delivery. Comment ça a décollé ?

Louis Burger est devenu un succès fulgurant et est désormais présent dans quatre villes : Noida, Gurugram, Delhi et Mumbai. Nos ventes de la cuisine cloud de 150 pieds carrés de Louis Burger sont les mêmes que celles d’un restaurant de 4 000 pieds carrés. De plus, Butter Delivery, qui opère actuellement à Delhi, sera bientôt lancé à Mumbai et à Bangalore.

Près de 50 à 60 % de la bande passante de notre haute direction est consacrée au développement de l’activité de cuisine dans le cloud, car elle fonctionne bien pour nous. C’est un modèle low-cost avec un retour sur capital investi élevé. À l’heure actuelle, notre activité de livraison contribue de 21 à 22 % de nos ventes totales, et nous prévoyons qu’elle augmentera à 30 % d’ici mars 2022. Nous prévoyons de développer davantage notre activité de cuisine cloud à Delhi, Gurugram, Noida, Bangalore. , Mumbai, Hyderabad et Kolkata d’ici la fin de l’exercice 22. Nous proposerons quatre nouvelles marques d’ici mars de l’année prochaine, qui suivront le modèle de cuisine en nuage, en commençant par Biryani de Jiggs Kalra, puis une marque de pizza.

Combien de revenus les marchés mondiaux rapportent-ils ? Y a-t-il une extension supplémentaire sur les cartes ?

Les marchés mondiaux représentent environ 33 % des ventes totales de notre réseau. Nous sommes présents dans neuf pays : les Émirats arabes unis, le Canada, le Royaume-Uni et le Bangladesh, entre autres. Nous considérons le monde comme un immense espace blanc, car la cuisine indienne est célèbre dans le monde entier, et pourtant il n’y a pas de marques indiennes établies tirant parti des marchés mondiaux. Nous prévoyons d’entrer sur le marché américain avec quatre nouveaux magasins Farzi Café d’ici l’année prochaine et de lancer la bibliothèque Masala à Doha, au Qatar. Nous allons également étendre notre activité de cuisine cloud sur les marchés internationaux – Louis Burger au Moyen-Orient et Biryani de Jiggs Kalra vers plusieurs destinations.

