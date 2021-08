Le casting de Free Guy, dont Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery et le réalisateur Shawn Levy, discutent de tout sur leur nouvelle comédie d’action dans cette interview avec Mike Reyes de CinemaBlend. Le casting choisit les chansons des PNJ de leur personnage, Reynolds explique si Deadpool aurait pu être inclus dans le film et si on peut jamais s’attendre à une suite ! Et bien plus encore.