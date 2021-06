Interviews The Big Indie : Kuura Playhouse nous dit tout sur leur no hold bar

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

La vue indé

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous discutons avec Marko Haaja de Kuura Playhouse, qui a soumis Puck Off à The Big Indie Pitch (PC + Console Edition) à Pocket Gamer Connects Digital # 6 et est reparti avec le prix pour la troisième place.

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Marko Haaja : Kuura Playhouse est une entreprise indépendante de quatre ans originaire de Finlande, riche en nature. À l’heure actuelle, notre équipe se compose de quatre personnes qui créent le jeu lui-même et d’une poignée d’autres qui nous ont aidés tout au long du processus :

Hermanni: Notre nouveau membre de l’équipe et expert en maître et animation 3D.

Jesse: UI-guy qui ne laisse rien au hasard. Sans Jesse, notre « guérisseur » après de longues nuits en conventions. S’assure que tout le monde rentre à l’hôtel.

Joonas: Assistant de programmation. S’est transformé en athlète après l’obtention de son diplôme. Il a été le premier stagiaire de Kuura, et maintenant il est le programmeur principal.

Marko: « Pouvons-nous avoir de l’argent pour faire un jeu » – c’est ce que vous entendez principalement de moi. Je suis un fan des Canadiens de Montréal et dans Puck Off, je travaille aussi comme producteur.

De plus, nous avons notre lanceur et bâtisseur de communauté Graeme: Notre Braveheart du cœur de l’Ecosse ! Et surtout, un fan de hockey !

Notre inspiration commune est de créer un jeu auquel les gens aiment vraiment jouer à la fois seuls et avec des amis.

Parlez-nous de Puck Off que vous avez présenté à la compétition.

Puck Off est un jeu de hockey sur étang au rythme rapide, percutant et frappant avec jusqu’à quatre joueurs en coopération locale. Il combine le hockey et le combat d’une manière jamais vue auparavant. Il n’y a pas de règles pour vous ralentir ! Si vous n’avez pas les compétences pour marquer plus que votre adversaire, pas de problème. Il suffit de leur botter le cul !

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de Puck Off que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

Le hockey sur étang est (du moins ici en Finlande) un mode de vie. Grandir à l’extérieur et jouer avec vos amis dans le lac gelé ou le terrain de jeu. Cela vous ramène en arrière. Même si Puck Off met principalement l’accent sur les combats qui se déroulent au hockey, nous essayons également de souligner les hivers de plus en plus courts.

Je pense que notre unicité réside principalement dans la combinaison de choses super amusantes et de grands problèmes mondiaux.

Puck Off est un titre sportif qui a toutes les références pour plaire à une large base de joueurs, à la fois les fans de sport et ceux qui ne le sont pas. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir de créer un jeu de sport avec une touche d’originalité, et que pensez-vous y apporter qui n’a peut-être pas été vu auparavant ?

La vérité, c’est que j’aime vraiment le hockey et que je voulais faire un jeu de hockey auquel j’aimerais jouer. Un jeu auquel, en tant qu’enfant qui rêvais d’une carrière au hockey, j’adorerais jouer. Encore et encore.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plateformes pour lesquelles vous développeriez Puck Off ?

Nous étions d’abord un studio de jeux mobiles. Mais toute notre équipe se considère comme des joueurs sur PC/console. Nous pensons que nous sommes les plus heureux de développer pour ces plates-formes, que nous apprécions le plus.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

La Finlande est un endroit idéal pour créer une entreprise. Même ce projet a commencé avec une subvention du gouvernement. Néanmoins, notre entreprise a fait beaucoup de travail pour la location, nous louons également notre propre lieu de conférence qui a un sauna/piscine inclus afin que nous puissions avoir un lieu physique pour créer et faire notre chose.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez à un développeur indépendant qui débute ?

Ne comptez pas sur « le faire » avec votre premier match. Recherchez des revenus supplémentaires et demandez toute subvention possible.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

Notre pitch était assez « efficace » dans le sens où il n’y avait pas de temps pour les questions. C’était toujours un environnement détendu, donc il n’y a pas besoin d’insister sur ce terrain.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience, et qu’espérez-vous encore gagner ?

L’expérience et les retours étaient super ! C’était formidable d’entendre que les juges ont convenu que notre idée était aussi incroyable que nous le pensions. Cela nous a donné beaucoup de confiance dans notre travail quotidien.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

Nous avons plus de projets que de temps. Cependant, pour le moment, l’accent est uniquement mis sur Puck Off. Je pense que Puck Off va changer notre portefeuille de jeux vers des types de jeux similaires. PC/console est notre truc maintenant pour de bon. Bien que nous recherchions toujours cet éditeur avec une armure brillante qui nous mènera à la gloire !

Vouloir pour montrer votre nouveau jeu passionnant ? Nous organisons des événements Big Indie Pitch tout au long de l’année, alors assurez-vous de garder un œil sur notre page d’événements pour un événement près de chez vous, ou même nos nouveaux pitchs numériques.

Tous nos emplacements à venir, y compris comment y participer, sont disponibles sur notre page des événements à venir sur BigIndiePitch.com.

