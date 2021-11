Interviews The Big Indie : Mana Brigade discute de la création d’un jeu de poss illimité

Le Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de Pocket Gamer et PC Games Insider. Il voit des développeurs indépendants s’engager dans une compétition de pitching de style speed-dating pour la gloire et ces packages promotionnels doux et doux.

L’événement donne aux indépendants cinq minutes pour présenter leurs jeux à un panel de presse, d’éditeurs et d’experts de l’industrie. Les juges choisissent ensuite trois gagnants et tout le monde reçoit des commentaires précieux.

Le point de vue indépendant

Le Big Indie Pitch devient de plus en plus grand à mesure que nous le présentons à des événements partout dans le monde. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l’événement, qui assiste aux événements et aux jeux présentés, nous nous sommes assis avec un certain nombre d’anciens candidats PC Indie Pitch pour offrir leurs points de vue.

Aujourd’hui, nous discutons avec Isac Estemyr de Mana Brigade, qui a soumis BlackForge VR à The Digital Big Indie Pitch (PC+Console Edition) #10 sponsorisé par nos sponsors de saison Kwalee, et est reparti avec le prix de la troisième place.

Le Big Indie Pitch passe au numérique

Sophia Aubrey Drake : Parlez-nous un peu de vous et de votre studio indépendant – qui fait partie de l’équipe et quelles sont leurs inspirations ?

Isac Estemyr : Eh bien, je m’appelle Isac et je suis le PDG de Mana Brigade et je travaille en quelque sorte avec tout ce sur quoi je peux mettre la main. Principalement artiste technique et gestion de projet ainsi qu’un peu de programmation et de conception de jeux.

J’ai créé cette entreprise avec mon ami Fredrik. Au cours de nos études au Blekinge Institute of Technology, l’une des entreprises locales de Karlshamn nous a proposé un travail de conseil. Pour cette raison, nous avons fondé notre entreprise Mana Brigade à mi-chemin de nos études. C’était une opportunité parfaite pour devenir sérieux, et à l’époque nous avions déjà commencé à développer les bases de ce qu’est aujourd’hui BlackForge VR.

L’équipe se compose de Fredrik, un programmeur passionné par l’optimisation. Il est notre principal programmeur agréé ainsi que le deuxième fondateur de l’entreprise. Nous avons Elisabet, notre artiste principale, qui fait tout, de l’art conceptuel aux modèles 3D. C’est elle qui a fait tout l’art incroyable pour le terrain. Ensuite, nous avons Erik, notre Lead sound designer. Souvent, il n’aime pas les événements publics et préfère simplement se cacher dans la production, mais il fait vraiment de la magie pour l’atmosphère de BlackForge. Nous avons également notre nouveau membre Rikard, qui est en charge de la communauté. Ce n’est pas encore le rôle le plus important, car nous sommes encore à un stade précoce de développement. Mais nous voulions nous préparer pour ce rôle le plus tôt possible car c’est une si grande partie de BlackForge en tant que jeu.

Parlez-nous de BlackForge VR que vous avez présenté à la compétition.

BlackForge VR est un « simulateur » de forge. Vous créerez différentes armes pour les aventuriers dans le besoin à l’aide de notre système de génération de maillage procédural. Nous nous sommes beaucoup inspirés des logiciels de modélisation 3D pour rendre la création de ces armes aussi libératrice que possible pour le joueur. Nous essayons vraiment de nous appuyer sur la liberté créative du joueur pour éviter de rester bloqué sur un style de fabrication « à bande transporteuse » que vous voyez souvent dans des jeux similaires. Dans BlackForge, vous n’avez aucun moule à respecter, vous êtes totalement libre de créer vos propres formes et détails au fur et à mesure.

Bien sûr, nous créons aussi un jeu, pas seulement un outil artistique. Nous avons donc déployé beaucoup d’efforts pour transmettre cela à travers l’atmosphère et l’histoire que vous, en tant que joueur, pourrez explorer. Comme je l’ai dit dans le pitch « Nous ne voulons pas faire une expérience parfaite en termes de création… Nous voulons faire l’expérience parfaite en termes d’aventure, le voyage de votre héros d’une recrue de forgeron à un maître armurier. ». C’est une ligne approximative à équilibrer, étant suffisamment ouverte pour permettre au joueur de créer tout ce qu’il veut, mais suffisamment définie pour lui donner un but. Tant par l’aspect créatif que par la narration et la construction du monde.

Selon vous, quels sont les aspects les plus uniques et les plus intéressants de BlackForge VR que les joueurs n’ont peut-être jamais vus auparavant.

Je dirais que nous explorons quelques aspects différents qui pourraient sembler nouveaux pour les joueurs de BlackForge. Comme je l’ai mentionné, il ne s’agit pas seulement d’un jeu, mais aussi d’un logiciel créatif. C’est un équilibre entre les deux, faisant ressortir le meilleur des deux expériences. Ceci, combiné aux capacités immersives de la technologie VR, nous permet de passer au niveau supérieur.

Je dirais qu’un autre aspect unique de BlackForge est l’aspect créatif de l’artisanat lui-même. J’ai vu quelques mécanismes dans des jeux similaires qui se penchent également sur l’aspect créatif de la fabrication d’armes. Mais ils doivent se limiter à se conformer au jeu dans son ensemble, qui a un objectif différent pour l’expérience de jeu. Nous avons l’intention de construire toute l’expérience autour de ce type de concept d’artisanat, qui ouvre de nouvelles façons d’interagir et de construire autour du jeu en tant qu’expérience.

BlackForge VR est un jeu sur la créativité et la précision. Qu’est-ce qui vous a fait choisir de créer ce type de jeu, en particulier un jeu basé sur la VR, et que pensez-vous y apporter qui n’a peut-être pas été vu auparavant ?

Nous avons en fait itéré sur la conception de BlackForge depuis un certain temps maintenant. Certains des concepts tiennent même tout seuls, même sans l’artisanat. Lorsque nous avons créé pour la première fois le prototype de ce que vous voyez aujourd’hui, nous avons eu l’impression que quelque chose avait cliqué. Nous avons vu à quoi ce genre de technique peut être utilisé dans les jeux à écran plat. Mais lorsque nous l’avons introduit en VR pour la première fois, vous pouviez vraiment ressentir quelque chose de différent. Il y avait là quelque chose qui n’avait pas été exploré auparavant. La nature physique de la réalité virtuelle nous a fait comprendre que cela ne pourrait pas être fait sans elle. Il n’y a pas de sensation comme celle-ci sur les jeux sur console ou à écran plat que nous avons connus.

Comment en êtes-vous venu à choisir les plateformes pour lesquelles vous développeriez BlackForge VR ?

Comme mentionné, l’expérience que nous construisons ne serait pas la même en VR. Avec la physicalité des actions du joueur et l’immersion sans précédent du médium, nous n’avions pas le choix. Cela a été conçu pour être construit pour VR. En ce qui concerne les types de plates-formes VR. En ce moment, nous le construisons pour SteamVR. Mais nous examinons également différents publics et opportunités, par exemple, Mobile VR (comme l’Oculus Quest ou d’autres casques sans fil similaires) ainsi que Playstation VR. Il serait dommage de ne pas tenir compte de ces options. Nous prévoyons de le publier sur Steam, puis de le porter sur les différentes plateformes à partir de là. Nous avons déjà planifié et préparé quelques bases pour cela.

En regardant le studio un peu plus maintenant. Est-il difficile de survivre en tant que développeur indépendant ?

Je pense vraiment que c’est une question de ténacité et de détermination. Si vous avez la détermination de concrétiser vos idées et que vous y travaillez vraiment, les opportunités se présenteront. Depuis que nous avons créé notre entreprise, nous avons travaillé de plus en plus dur pour montrer de quoi nous sommes capables. Même si nous n’avons pas de titres publiés à faire circuler, le mot semble avoir fait le tour. Nous sommes actuellement en train d’environ cinq projets de conseil différents qui pourraient nous aider à autofinancer le travail pour BlackForge. Nous étudions également la possibilité de publier et d’autres formes de monétisation pour pouvoir travailler sur BlackForge à temps plein.

Donc, ce n’est pas facile du tout, mais je dirais que si vous êtes suffisamment déterminé, ce n’est pas non plus aussi difficile qu’on pourrait le penser.

Y a-t-il des astuces et des conseils que vous donneriez aux développeurs indépendants qui débutent ?

Mon conseil serait d’y aller. Si vous voulez vraiment y arriver, vous devez faire l’effort. Ce n’est pas toujours la réponse la plus amusante, mais d’après mon expérience, c’est la vérité. Cela ne signifie pas vous épuiser, sérieusement, mais compromettre le temps et les ressources dont vous disposez. Nous avons commencé lorsque nous pouvions encore compter sur les études pour nous maintenir à flot. Après cela, j’ai pris un emploi à temps partiel et j’ai concentré les heures restantes sur l’entreprise. De plus, n’ayez pas peur de contacter d’autres développeurs de jeux. La plupart d’entre nous sont plus qu’heureux de vous aider.

Comment avez-vous trouvé votre expérience de pitch dans le cadre du Big Indie Pitch ?

Le tangage était vraiment intéressant, c’était la première fois que je rencontrais ce type de structure de tangage. Cela vous a vraiment tenu sur vos gardes et vous avez pu obtenir de nombreux types de commentaires différents en si peu de temps. L’ambiance de l’ensemble était bien plus détendue que ce à quoi je m’attendais, surtout lorsque je parlais aux autres lanceurs, c’était vraiment amusant et j’ai beaucoup appris.

Qu’est-ce que vous pensez avoir gagné de l’expérience et qu’espérez-vous encore gagner ?

J’ai un aperçu de ce qui a attiré les juges de mon pitch, de ce qui n’était toujours pas clair après le pitch ainsi que du type de détails qui importaient pour différentes personnes. C’était des retours très divers et couvrants, donc je suis heureux de continuer à améliorer le terrain à partir de cela. Ce que j’espère gagner, ce sont des détails encore plus détaillés ou pointus, je suis le genre de personne qui aime ce genre de commentaires.

Quels sont vos espoirs pour ce jeu à l’avenir, et avez-vous des projets pour de futurs projets ?

L’avenir de BlackForge est bien sûr de le publier, comme mentionné précédemment, nous avons également en tête quelques plans post-sortie pour le portage sur différentes plates-formes. Mais nous avons également discuté du type d’améliorations et d’ajouts que nous aimerions ajouter pour garder l’expérience fraîche sur une plus longue période de temps.

Quant aux futurs projets, nous avons quelques prototypes des premiers prototypes de BlackForge qui sont également prometteurs. Il s’agit, par exemple, d’explorer différents types de mécanismes de base sur lesquels nous aimerions innover de la même manière que BlackForge est né. Nous sommes également très heureux de continuer sur ces projets.

Vouloir pour montrer votre nouveau jeu passionnant ? Nous organisons des événements Big Indie Pitch tout au long de l’année, alors assurez-vous de garder un œil sur notre page d’événements pour un événement près de chez vous, ou même nos nouveaux pitchs numériques.

Tous nos emplacements à venir, y compris comment y participer, sont disponibles sur notre page d’événements à venir sur BigIndiePitch.com.

