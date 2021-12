Inti Creates annonce Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 Physical Switch Release

Plus tôt cette année en septembre, Inti Creates a annoncé Gunvolt Chronicles : Luminous Avenger iX 2 pour Nintendo Switch.

C’est une suite directe du premier jeu et prend la forme d’un jeu de plateforme d’action 2D « rapide et élégant ». Cette prochaine version sera disponible le mois prochain, et avant sa sortie, Inti Creates a dévoilé une édition physique Limited Run Games.

Il y aura une édition standard (34,99 USD) et une édition collector (64,99 USD) – qui comprend une copie du jeu, une bande originale, 11 cartes d’art et un porte-clés. Les précommandes ouvriront le 25 janvier 2022 et se clôtureront le 27 février 2022. Voici un aperçu :

En plus de cela, Inti Creates a également annoncé que la suite bénéficierait d’une prise en charge « de la voix off en anglais complet ». Voici un message du producteur du jeu à ce sujet :

« L’inclusion de la voix off en anglais dans LAiX2 est une première pour un jeu INTI CREATES auto-édité ! C’est quelque chose que moi, votre sympathique producteur de quartier, j’espérais faire depuis très longtemps, et laissez-moi vous dire, fidèle de Gunvolt, il ça fait du bien de donner enfin vie à cet objectif. Avec l’aide de la merveilleuse Diana Garnet (que certains d’entre vous connaissent peut-être comme la chanteuse du thème d’ouverture de Dragon Marked for Deat et la voix anglaise de Joule dans l’anime Gunvolt OVA ! ), nous avons réuni un groupe incroyable de doubleurs pour donner vie à ce groupe de personnages. Entendre des personnages parler anglais dans un jeu auto-édité est tout simplement différent, et j’espère sincèrement que vous apprécierez le jeu avec une voix off en anglais ! »

Le jeu inclura le doublage japonais si vous préférez cela. Et voici le talent qui fournira les voix en anglais pour les personnages du jeu (vous pouvez voir l’art complet des personnages sur le site Web d’Inti Creates):

Copen – Alejandro Saab Lola – Cassandra Lee Morris Kohaku – Kira Buckland Null – Natalie Rose Hoover Dacite – Connor Colquhoun Vespa – Brittany Cox Autochrome – Daman Mills Brigade – Steve « Warky » Nunez Hail – Jennifer Losi Ace – Arin Hanson

Plus tôt dans la journée, Inti Creates a également hébergé une diffusion en direct mettant en vedette l’invité spécial « CDawgVA » (qui est également l’un des acteurs de la voix du jeu):

La version numérique de ce titre arrivera le 27 janvier 2022. Ajouterez-vous une copie physique de Luminous Avenger iX 2 à votre bibliothèque Nintendo Switch ? Déposez un commentaire ci-dessous.