Intimate Kirtan Turiya d’Alice Coltrane devrait sortir en juillet

Cet été, le monde entendra enfin un enregistrement intime et spirituel réalisé par la marraine du jazz spirituel, Alice Coltrane. Enregistré en 1981 et jamais partagé sous cette forme avec le monde en général, Kirtan: Turiya Sings est une étonnante collection de neuf chansons de dévotion, mettant en vedette la combinaison inédite de la voix et de l’orgue d’Alice Coltrane. Kirtan : Turiya Sings sera disponible le 16 juillet sur Impulse ! Records/UMe, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du label légendaire.

Bien que connue par beaucoup comme la partenaire musicale et l’épouse de John Coltrane, Alice Coltrane est vénérée pour ses contributions révolutionnaires au jazz spirituel avec son légendaire Impulse! enregistrements Journey in Satchidananda et Ptah, The El Daoud, entre autres. Tout au long des années 1970, en plus de maintenir l’emploi du temps chargé d’un artiste d’enregistrement et de tournée, Alice Coltrane s’immergeait dans les philosophies orientales, les mythologies et les pratiques religieuses védiques. Au début des années 1980, elle était devenue gourou et enseignante spirituelle et a commencé à faire de la musique exclusivement pour sa communauté au Vedantic Center, au nord-ouest de Los Angeles.

L’enregistrement original de ces chansons, Turiya Sings, est sorti exclusivement sur cassette en 1982 pour les étudiants de l’ashram. En plus de la voix et de l’orgue de Coltrane, l’enregistrement comprenait des synthétiseurs, des cordes et des effets sonores. En 2004, le fils de Coltrane et producteur de ce disque, Ravi Coltrane, a trouvé des mélanges qu’il n’avait jamais entendus auparavant de la voix d’Alice et de son orgue Wurlitzer. Il savait que c’était ce que le monde avait à entendre.

« Dans ce cadre, j’ai ressenti le plus grand sens de sa passion, de sa dévotion et de son exaltation en chantant ces chansons à la louange du Suprême. À ce moment-là, je savais que les gens avaient besoin d’entendre Turiya Sings dans ce contexte. Ravi poursuit : « En tant que fils, grandissant et l’entendant jouer ces chansons sur le même Wurlitzer que vous entendez sur cet enregistrement, je reconnais que ce choix maintient la pureté et l’essence de la vision musicale et spirituelle d’Alice. À bien des égards, cette nouvelle clarté amène ces chants à une place encore plus élevée. »

Les premiers accords de Kirtan : Turiya Sings sont un rideau s’ouvrant sur un royaume de spiritualité et de dévotion que seule Alice Coltrane pouvait évoquer. Cet album n’est pas du jazz, il ne s’improvise pas. Elle est intentionnelle, dévotionnelle et spirituelle. Cette musique, chantée en sanskrit, est spacieuse et large, la voix d’Alice a du poids et de la puissance, son orgue joue à toute épreuve, palpitant, un chaudron d’influences musicales que vous pouvez entendre de sa vie.

Ravi Coltrane résume le mieux l’importance musicale de cet album :

« Sur cet album, votre oreille sera tournée vers le son du blues, du gospel, de l’église noire américaine, souvent combiné avec le style de chant carnatique du sud de l’Inde. Vous entendrez de belles harmonies influencées par les racines Detroit/Motown de Coltrane, ses racines bebop, celui de John Coltrane impact, et son absorption de la musique classique européenne, en particulier celle de son favori : Igor Stravinsky. Pourtant, en même temps, c’est de la musique fonctionnelle. Son but est, avec lumière et amour, de louer les noms du Suprême. Sur cet album, votre cœur et votre esprit seront tournés vers l’inspiration et l’appréciation divines. »

Kirtan : Turiya Sings a été mixé par Steve Genewick et masterisé par Kevin Reeves à partir des masters originaux de 24 pistes. C’est la même équipe qui a travaillé avec le producteur Ravi Coltrane sur le dernier album d’Alice Coltrane, Translinear Light de 2004. Les laques ont été découpées par Ryan D. Smith à Sterling Sound et pressées à Furnace.

Kirtan : Turiya Sings sort le 16 juillet et peut être pré-commandé ici.