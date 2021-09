Intime Pacquiao après sa retraite : “J’avais envie de mettre fin à mes jours”

in

Après avoir marqué l’histoire du sport, le désormais ex-boxeur philippin et multiple champion, Manny Pacquiao, s’est déchargé dans une interview dans laquelle il a également ratifié sa candidature à la présidence des Philippines.

Lors de son dernier match, le ‘PacMan’ de 42 ans a mis un terme à sa riche histoire (il a enregistré 62 victoires (39 KO) et 8 défaites), après avoir été battu à l’unanimité contre Yordenis Ugas. Quelques jours après le combat, il a annoncé sa retraite.

En dialogue avec ToniTalks, Manny a choqué ses followers avec ses révélations dans une interview intime dans laquelle il a assuré, entre autres, qu’il songeait à se suicider.

«J’étais seul dans ma chambre en Amérique pour un combat. Je lisais un livre intitulé Purpose Driven Life et je lisais aussi la Bible. À ce moment-là, j’ai eu envie de mettre fin à ma vie parce que je me repentais de mes péchés”, a avoué le Philippin, ajoutant : “J’étais seul dans ma chambre et je pleurais de façon incontrôlable.”

« Je me suis demandé ce que je devais faire. « Seigneur, ne suis-je pas digne ? Si je pouvais remonter le temps et défaire tout ce que j’ai fait contre toi… ‘”a expliqué l’ancien champion.

« Avant, j’étais un coureur de jupons, un ivrogne, un joueur, tout ça… Les mots qui sortaient de ma bouche étaient de la mauvaise volonté. Je me sentais petit. Il était à genoux, face au sol, seul. Après cela, j’ai appelé une étude biblique.a commenté ‘PacMan’

D’un autre côté, Pacquiao était reconnaissant d’avoir réussi à laisser un héritage à la boxe. “Ma carrière s’est terminée. Je boxe depuis longtemps et ma famille a dit que c’était assez “, mentionné.

Instant du combat entre Yordenis Ugás et Manny Pacquiao. .

“J’ai continué car je suis passionné par ce sport”Il a expliqué son retour sur le ring, “Et je vais juste soutenir le reste des boxeurs pour que nous ayons à nouveau un champion”, a-t-il condamné.

“Je suis un combattant et je serai toujours un combattant dans et hors du ring”, Colline

