Intimidés dans leur enfance, la jeunesse et la carrière de Canelo Alvarez et Mike Tyson se reflètent presque

Canelo Alvarez et Mike Tyson partagent un respect mutuel né du fait qu’ils savent tous les deux ce que c’est que de passer d’un paria timide et victime d’intimidation à la plus grande star de la boxe. Mais une différence majeure entre eux a vu la paire emprunter des chemins très différents.

Superficiellement, un poids lourd américain en colère, menaçant et puissant qui a culminé dans les années 1980 pourrait sembler avoir peu de points communs avec l’actuel roi livre pour livre du Mexique, qui s’est fait un nom grâce à ses talents de contre-coup de poing et à la beauté de son boyband. Mais grattez sous la surface et les similitudes sont claires.

Canelo traverse de nombreux adversaires tout comme Tyson l’a fait

La réputation de Tyson sur le ring lui a valu le surnom de « Iron Mike » et de « Baddest Man on the Planet »

Tyson et Canelo ont tous deux eu des carrières amateurs courtes et frustrantes, choisissant plutôt de devenir professionnels à l’adolescence sans aucune fanfare entourant les vedettes olympiques. « Iron Mike » a au moins essayé de se qualifier, perdant un match de qualification olympique de 1984 contre Henry Tillman aux points avant de frapper un arbre dans un parc voisin dans sa frustration remplie de rage (Tyson ferait à peu près la même chose avec Tillman quand ils se sont finalement rencontrés en tant que professionnels) .

Alvarez n’est même pas allé aussi loin, devenant pro à 15 ans parce que ses entraîneurs ne pouvaient pas lui trouver de compétition junior appropriée.

Avant cela, tous deux étaient des personnages timides et embarrassés qui ont été victimes d’intimidation avant d’apprendre à riposter. Canelo, avec sa peau pâle, ses taches de rousseur et ses cheveux roux, se distinguait des autres enfants de Guadalajara. Un de ses frères l’a exhorté à se battre contre ceux qui l’avaient frappé et se moquaient de lui. Finalement, Canelo l’a fait, saignant le nez d’un tyran. « Je l’ai trop aimé », a déclaré Alvarez au Guardian, des années plus tard. « Je savais que tout allait changer.

Élevé dans le quartier notoire de Brownsville à Brooklyn, Tyson a été choisi lorsqu’il était enfant pour son zézaiement, ses lunettes et sa silhouette potelée. « Je me sens toujours comme un lâche à ce jour à cause de cette intimidation », a déclaré Tyson une fois, se souvenant d’une histoire où il a été battu et ses lunettes volées. «C’est un sentiment sauvage, d’être aussi impuissant. Vous n’oubliez jamais, jamais ce sentiment.

Tyson gardait des pigeons célèbres et après qu’un oiseau ait été tué devant lui, sa tête arrachée par un voyou local, un Mike de 10 ans a lancé son premier coup de poing de colère. Bientôt, c’est lui qui terrorisait les intimidateurs locaux. Tyson avait été arrêté 38 fois à l’âge de 13 ans lorsqu’il a été découvert par le légendaire entraîneur de boxe Cus D’Amato, qui l’a plongé dans la science douce et a finalement emmené Tyson chez lui et est devenu son tuteur légal.

De même, sinon aussi dramatiquement, Saul Alvarez a trouvé son gourou de la boxe à l’âge exact où Tyson a rencontré D’Amato. L’entraîneur Eddy Reynoso se souvient d’une rousse maigre de 13 ans qui est entrée dans sa salle de boxe au Mexique en 2003 et a battu un jeune de 16 ans expérimenté. À ce jour, Reynoso partage un lien père-fils avec Canelo.

Tyson a tenté de se qualifier pour les Jeux olympiques, mais l’adolescent amateur n’a pas réussi à atteindre les Jeux et il est devenu professionnel peu de temps après.

Canelo fait partie de la même équipe depuis longtemps et était là quand il a fait ses débuts professionnels à 15 ans et sera là quand il combattra Plant

Après être devenu pro à 15 ans, Alvarez a éliminé 11 de ses 13 adversaires en 19 mois (bien que le père d’Eddy, Chepo Reynoso, insiste sur le fait qu’il y a eu 10 autres combats sur des cartes si petites qu’elles n’ont jamais atteint le record de Canelo). De même, Tyson a battu 15 adversaires au cours de sa première année, tous via KO avec 11 au premier tour.

Tyson est allé 13-0 lors de sa deuxième année en tant que pro et devenait rapidement une sensation. Mettre KO Trevor Berbick dans un style dévastateur pour devenir le plus jeune détenteur du titre mondial des poids lourds à l’âge de 20 ans a scellé l’accord.

Au même âge, Canelo remportait son premier titre mondial, soulignant Matthew « Je ne suis pas seulement le frère de Ricky » Hatton chez les poids mi-légers. Alvarez n’avait pas les KO de Tyson – ceux-ci viendraient plus tard, grâce à James Kirkland et Amir Khan – mais les deux montaient en flèche vers la célébrité.

La flamme de Tyson brûlait plus fort, mais plus courte. À 21 ans, il avait unifié toutes les ceintures des poids lourds et démoli le champion linéaire Michael Spinks en seulement 91 secondes. Mais alors qu’Eddy Reynoso reste dans le coin de Canelo à ce jour, guidant sa carrière, Tyson avait déjà perdu le bien plus âgé D’Amato avant de remporter sa première ceinture de titre.

Alors que leurs styles étaient différents au début – Tyson, le destroyer de style peekaboo à l’avant-pied; Canelo beaucoup plus mesuré et plus heureux contre-coup de poing – leurs personnalités partagent certaines similitudes. Les deux ont du tempérament – ​​Tyson grognant à la surface, Canelo est enfoui plus profondément – ​​et se sont bagarrés avec des rivaux en dehors des cordes. Peut-être que Caleb Plant, le prochain adversaire d’Alvarez, devrait être heureux d’avoir échangé quelques gifles d’avant-combat avec Canelo, par opposition à la bagarre de rue que Tyson a eue avec Mitch ‘Blood’ Green.

Canelo est apparu en tant qu’invité sur le podcast de Tyson où un niveau clair de respect mutuel était affiché

Le couple s’entend bien aussi. Canelo est apparu sur le podcast de Tyson, où ils se sont liés de leur aversion pour l’école (nous pouvons tous le comprendre) et ‘Iron Mike’ a chanté les louanges d’Alvarez en tant que combattant. Canelo a ensuite rendu le compliment lorsqu’on lui a demandé quel pouvoir de boxeur historique il aimerait emprunter. « Mike Tyson, parce qu’il a eu un coup de poing brutal », a déclaré le joueur de 31 ans à DAZN. « Même s’il vous frôlait, il vous mettrait KO. »

C’est un lien compréhensible. Même si la plupart des boxeurs peuvent s’identifier à la lutte, à la douleur et aux sacrifices qu’ils subissent, seuls quelques-uns peuvent comprendre l’attention que suscite le fait d’être le visage mondial du sport. Mais à quel point Tyson et Canelo ont géré cette pression différemment, c’est là que leurs carrières se sont séparées.

Les deux hommes ont subi leurs premières défaites professionnelles à 23 ans. Mais les circonstances sont totalement différentes. Tyson, à l’apogée de ses pouvoirs en 1990, a été arrêté par James ‘Buster’ Douglas dans le plus grand bouleversement de la boxe. Canelo a lui-même subi une semi-humiliation, étant outboxé par Floyd Mayweather en 2013. Mais le sentiment à l’époque, fortement renforcé depuis, est que Mayweather n’était qu’un défi trop tôt pour Alvarez, qui continue de s’améliorer.

Douglas a détrôné Tyson dans l’un des plus gros bouleversements de la boxe dans ce qui était le début d’une spirale descendante pour le poids lourd apparemment invincible

Le premier combat de Tyson hors de prison était une victoire facile sur Peter McNeeley mais son aura avait disparu

Cependant, son nom a toujours généré de gros combats d’argent

Une partie de la raison de la défaite de Tyson était que sa vie devenait incontrôlable. En 1992, il a été reconnu coupable de viol et a passé trois ans en prison. Tyson a remporté des combats et remporté des ceintures de titre mondial après sa sortie, mais son aura d’invincibilité s’était estompée et, alors qu’il continuait à générer d’énormes ventes à la carte, on peut se demander combien de cet argent s’est réellement retrouvé dans la poche de Tyson.

Canelo, contrairement à Tyson, est aussi vif et calculateur en dehors du ring qu’il l’est dans les cordes. Sa carrière a été savamment gérée, il a changé de promoteurs et de réseaux au gré des besoins. Il s’est reconstruit après la défaite de Mayweather, s’est engagé dans une rivalité mémorable à deux combats avec Gennady Golovkin et a remporté les ceintures du titre mondial à 160 lb, 168 lb et 175 lb. Enfer, il peut même retirer son pyjama en soie criard.

À 31 ans – le même âge que Tyson a été interdit de boxe en disgrâce après avoir mordu un morceau de l’oreille d’Evander Holyfield lors de leur deuxième combat – Canelo est sans doute le numéro 1 de la boxe et sans aucun doute sa plus grande superstar.

La comparaison facile à faire ici est entre leurs gourous de la boxe. Alors que Canelo reste proche de Reynoso, désormais reconnu comme l’un des meilleurs entraîneurs au monde, D’Amato est décédé alors que Tyson n’avait que 19 ans. Les fans de combat adorent spéculer sur la façon dont la carrière de Tyson aurait pu se dérouler s’il avait été avec Cus plus longtemps. Mais la vérité est que D’Amato, qui était un personnage amer et complexe, avait toujours du mal à gérer le comportement de Tyson.

Canelo n’a jamais regardé en arrière depuis sa défaite contre Mayweather – la seule perte de sa carrière à ce jour

Son acharnement et sa volonté de poursuivre les grands combats font de lui le roi livre pour livre

Marvin Hagler a dit un jour : « Il est difficile de sortir du lit pour faire des travaux routiers à 5 heures du matin quand on dort en pyjama en soie. » Interrogé sur cette citation, Canelo Alvarez a déclaré: « Le désir vient de mon amour pour la boxe. J’aime ce sport. Il n’y a rien de mal avec le pyjama que je porte! » pic.twitter.com/XP9hkRlwzs – Michael Benson (@MichaelBensonn) 3 novembre 2021

Peut-être que les problèmes se situent plus loin. Alors qu’Alvarez a commencé à boxer pour échapper à l’obscurité, il a une solide unité familiale derrière lui. Ayant grandi dans une ferme, Canelo a six frères qui ont tous boxé – les sept frères Alvarez sont déjà apparus ensemble sur la même carte. Leur mère, Ana Maria, dont Canelo tire ses célèbres cheveux roux, est une présence régulière aux côtés du ring lors de ses combats – et demandez simplement à Plant ce qui se passe si Alvarez pense que vous l’avez peut-être insultée.

L’histoire familiale de Tyson est sombre. Il ne connaissait pas son père biologique et sa mère avait du mal à l’élever (« Ma mère me donnait de l’alcool et des drogues pour m’endormir », se souvient Tyson). Elle est décédée alors que Tyson n’avait que 16 ans.

Étant donné cette éducation déchirante, c’est en fait un miracle que l’ancien « Homme le plus méchant de la planète » semble avoir enfin trouvé une certaine stabilité et du bonheur dans sa vie à 55 ans. Mais cela suggère également pourquoi Tyson a eu du mal à vraiment réaliser son vaste potentiel en tant que un boxeur. Alors que Canelo Alvarez – sinon l’homme le plus méchant de la planète, alors probablement le meilleur – est au sommet de ses pouvoirs et atteint toujours de nouveaux sommets.

