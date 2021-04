Intimissimi se lance dans les jeux Activewear – WWD

Intimissimi se lance dans l’action des vêtements de sport.

La marque de lingerie italienne, qui appartient au groupe Calzedonia, lance aujourd’hui sa première collection de vêtements de sport, bien nommée «In Action».

«L’année dernière, pendant la pandémie, il y a eu une révolution dans la façon dont les femmes s’habillent; L’accent a été mis de plus en plus sur le confort, mais aussi sur les femmes qui accordent la priorité au bien-être », a déclaré Laura Gesuito, responsable de la marque Intimissimi et Calzedonia USA, à WWD. «Nous nous adaptons toujours pour donner aux femmes ce dont elles ont besoin. Les vêtements de sport font désormais partie de la garde-robe des femmes. »

Mais, a-t-elle ajouté, «nous ne voulons pas passer complètement aux vêtements de sport. Nous sommes une entreprise de soutiens-gorge et de sous-vêtements.

La collection Action de 12 pièces se décline en deux sous-catégories: forte et douce, ou une conçue comme une tenue de performance et une pour des activités plus tranquilles, telles que le yoga ou la détente, a expliqué Gesuito. L’assortiment comprend des soutiens-gorge de sport et des leggings de plusieurs coloris et est disponible dans des tailles de soutien-gorge de 32 à 38 et des leggings de taille petite à grande. Les prix varient de 29 $ à 59 $ pour chaque pièce.

La collection utilise également des tissus durables. Les microfibres de la collection sont fabriquées à partir d’une combinaison de polyamide recyclé Q-nova, un matériau respectueux de l’environnement, de coton Supima biologique et de SeaCell, une fibre composée d’algues.

«L’âme de la collection est constituée de tissus naturels sur votre peau», a déclaré Gesuito. «Ce qui nous distingue [from other activewear brands] sont des produits de grande qualité à des prix abordables. »

La collection capsule est disponible en ligne sur intimissimi.com et dans les magasins Intimissimi du monde entier.