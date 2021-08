Into the Azure : HPE et Microsoft innovent avec le premier supercalculateur dans l’espace

Au début de cette année, Hewlett Packard Enterprise (HPE) et la NASA ont envoyé un nouveau système informatique de pointe à la Station spatiale internationale (ISS) et elle a maintenant terminé avec succès sa première expérience dans l’espace.

En 2017, HPE et la NASA ont prouvé pour la première fois qu’un ordinateur commercial standard pouvait survivre à un lancement dans l’espace, être installé par des astronautes et fonctionner correctement sur l’ISS avec le Spaceborne Computer-1.

En février dernier, HPE a décidé de capitaliser sur ce succès en envoyant son nouveau Spaceborne Computer-2 à l’ISS. Ce nouveau système, qui est composé du système HPE Edgeline EL4000 Converged Edge et du serveur HPE ProLiant DL360 Gen10, diffère de son prédécesseur en raison du fait qu’il s’agit d’une plate-forme informatique de pointe conçue spécifiquement pour fonctionner dans l’environnement hostile de l’espace.

Spaceborne Computer-2 a ensuite été installé avec succès en avril et il offre deux fois plus de performances de calcul que son prédécesseur tout en apportant des capacités d’IA dans l’espace pour la toute première fois. Grâce à ces nouvelles capacités, les astronautes pourront faire progresser l’exploration et la recherche spatiales, car ils pourront tirer parti des mêmes modèles de programmation et des mêmes expériences de développement que ceux utilisés sur Terre.

Résoudre le problème de bande passante

Le Spaceborne Computer-2 de HPE prend en charge les vitesses de réseau maximales disponibles, mais le système ne reçoit que deux heures de bande passante de communication de la NASA chaque semaine pour transmettre des données vers la Terre avec une vitesse de téléchargement maximale de 250 Kbps.

Alors que les chercheurs de HPE peuvent compresser les données sur Spaceborne Computer-2 avant de les envoyer sur Terre ou d’analyser les données collectées dans l’espace pour libérer de la bande passante, certaines recherches nécessitent plus de calcul ou de bande passante que le système ne peut en fournir. Pour cette raison, la société a décidé d’appliquer sa vision d’une expérience « de la périphérie vers le cloud » dans laquelle le système est utilisé pour effectuer une analyse préliminaire ou un filtrage sur de grands ensembles de données, extraire les bits importants, puis diffuser ces résultats sur Terre où ils seront analysés dans le cloud public.

Pour tester cette théorie, l’équipe Azure Space de Microsoft a mis au point une expérience dans laquelle la santé des astronautes est surveillée en présence du rayonnement accru trouvé dans l’espace. En utilisant un séquenceur de gènes à bord de l’ISS et Spaceborne Computer-2, les astronautes à bord de l’ISS ont pu effectuer le processus initial de comparaison des séquences de gènes extraites avec des segments d’ADN de référence dans l’espace et seules les différences ont été envoyées à la station au sol HPE. De retour sur Terre, ces données ont été téléchargées sur Azure où le service Microsoft Genomics a été utilisé pour comparer ces différences avec le génome humain complet.

Le 12 août, l’expérience a été menée avec succès lorsqu’une charge utile de 120 Mo de données développées par Azure Space et nécessaires pour terminer l’expérience a été téléchargée sur l’ISS et exécutée sur Spaceborne Computer-2. Cette expérience a mis en lumière la manière dont un flux de travail informatique de la périphérie au cloud peut être utilisé à bord de l’ISS pour surmonter les contraintes de calcul et de bande passante.

Maintenant que Spaceborne Computer-2 a été installé et testé avec succès sur l’ISS, attendez-vous à ce que d’autres expériences révolutionnaires soient menées à l’avenir. En fait, quatre expériences sont en cours en ce moment et 29 autres sont déjà prévues.