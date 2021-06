‘Into the Spider-Verse 2’ lance la star ‘Insecure’ Issa Rae ⋆ 10z viral

Jessica Drew est Spider-Woman, un personnage dur à cuire dans le monde des spiderlings de Marvel Comics que j’aime de tout mon cœur. Nous ne l’avons pas encore vraiment vue à l’écran et il y a des rumeurs selon lesquelles Jessica Drew pourrait être le personnage principal du film Spidey d’Olivia Wilde “centrée sur les femmes” pour Sony. Mais à part ces murmures, nous n’avons pas beaucoup entendu parler du front Spider-Woman. Jusqu’à aujourd’hui. Comme toujours, Spider-Man: Into the Spider-Verse a nos meilleurs intérêts à cœur et nous verrons peut-être l’introduction de Drew dans la suite avec Issa Rae (potentiellement) l’exprimant!

Encore une fois, permettez-moi de crier :

Selon The Hollywood Reporter, Rae rejoint le casting du Spider-Verse original qui comprend également Miguel O’Hara d’Oscar Isaac (qui a été présenté à la toute fin du film), Gwen Stacy de Hailee Steinfeld, Peter B. Parker de Jake Johnston, Miles Morales de Shameik Moore, et plus encore. Selon les sources de THR, Rae jouera Drew, mais il n’y a pas encore de confirmation officielle à ce sujet. Même ainsi, avoir Issa Rae dans Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 dans n’importe quel rôle est un ajout passionnant à la série. Rae est le co-créateur, co-scénariste et star du très acclamé Insecure de HBO, qui aurait dû remporter tous les prix.

Les fans ont afflué vers le premier film Spider-Verse à cœur ouvert et il est instantanément devenu un favori parmi les fans de Spider-Man. C’est peut-être un film parfait. Voir autant de nos amis araignées tous ensemble et travailler pour arrêter Wilson Fisk (Liev Schreiber) était incroyable et le film a fait un travail incroyable en explorant à quoi ressemblait chacun de ces personnages dans leurs mondes comiques respectifs et comment ces différents artistes seraient prendre vie dans un multivers. Bien qu’animé, le film présentait également New York comme un personnage dynamique que peu d’autres propriétés de super-héros ont pu identifier.

Alors que nous étions prêts pour une suite à la fin de Spider-Verse, nous ne savons toujours pas qui ils affronteront ensuite. Ou quoi, d’ailleurs. Après que l’équipe ait détruit la machine de Fisk que Liv Octavius ​​(exprimée par Kathryn Hahn) a construite pour lui, ils sont tous retournés dans leur propre monde. Mais alors que Miles Morales s’allongeait dans son lit, devenant enfin sa version de Spider-Man, nous pouvions entendre sa charmante Spider-Family lui parler depuis un portail dans sa chambre.

Maintenant, avec la suite en préparation et prévue pour le 7 octobre 2022, il semble que nous obtenions davantage de Spider-Men/Spider-Women d’autres univers. Il sera intéressant de voir comment la dynamique évolue. Et y inclure Issa Rae, comme Jessica Drew ou n’importe qui d’autre, est un casting passionnant et A +++. Rae est devenue un nom familier avec Insecure et continue de nous montrer à quel point elle est incroyablement talentueuse.

Je suis tellement excité pour Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 et ce qu’Issa Rae va apporter à la table! Même s’il faut attendre plus d’un an pour le film.

(image : HBO/Marvel Entertainment)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]