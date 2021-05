Intractable Bucks: Giannis laisse la chaleur au bord du gouffre

Ce qui a été donné est terminé. Peut-être pas définitivement, mais la série entre Bucks et Heat est, pour le moment, beaucoup plus proche de 4-0 que de 3-1. Jeu incontestable de l’équipe de Mike Budenholzers à Miami pour submerger le Heat et le faire 3-0 dans la série, celui qui n’a jamais été retracé dans l’histoire de la NBA. Exercice total de contrôle physique, un marteau pylône qu’il n’y a pas de tactique pour apaiser, et une démonstration de puissance des deux côtés du terrain pour détruire une franchise qui, rappelons-le, a joué en finale l’an dernier … après avoir éliminé les Bucks en demi-finale. Il semble qu’une centaine de vies se soient écoulées depuis; Et pendant ce temps, le sentiment que Giannis Antetokounmpo et sa compagnie peuvent légitimement se qualifier pour le ring continue de flotter dans la tête des fans. Si le duel d’ouverture a soulevé certains doutes bien résolus par Khris Middleton, les deux suivants ont montré que cette petite bosse n’était d’ailleurs qu’un simple mirage. Et que les Bucks sont, en ce moment, à des années-lumière du Heat. Et nous verrons combien d’autres.

L’exercice défensif pratiqué par l’équipe de Budenholzer était non seulement louable, mais aussi presque historique. Ils ont quitté la chaleur une équipe de 108 points par match en saison régulière, en seulement 84. Au premier trimestre, la critique était encore plus grande, avec seulement 14 points marqués par le Heat devant leur public stérile. Et dans aucun des trois autres, ils n’ont dépassé 25; en d’autres termes, une agonie. Les Heat ne sont allés de l’avant qu’à 0-2, ils ont progressivement coulé au fil des minutes, ils n’avaient pas de réponses pour l’incroyable niveau physique de leurs rivaux et ils sont restés, oeil, 37,6% en buts sur le terrain et 28,1% en triples. Et sans aucun joueur au-dessus de 20 points, 10 rebonds ou 10 passes, avec 15 défaites, débordé dans la lutte pour le rebond (55 à 42) et noyé par une aide qui a tout atteint et une force zonale que même pas Bam Adebayo (17 + 8 + 4, l’un des meilleurs malgré tout pour son équipe) a su pénétrer.

Le parti n’avait pas d’histoire. Les Bucks ont volé au départ et menaient déjà par 12 à la fin du premier quart-temps (26-14) et par 13 à la mi-temps, alors que le Heat semblait encore en vie. Mais les 37 points marqués en troisième période ont porté l’avance à 26. À 12 minutes de la fin, une distance insurmontable qu’ils se sont consacrés à gérer sans trop de difficulté et qui s’est même accrue dans la dernière ligne droite du match, déjà avec les remplaçants et sans trop d’efforts. Les Bucks gèrent la partie physique de la série à la perfection et ils atteindront les demi-finales avec calme et bon ton (sauf une surprise historique qui ne se produira pas), sans une longue série sur les épaules et avec un esprit calme, une fois la torture chinoise du Heat terminée, leurs bourreaux l’année dernière. Et donner une idée de la chimie du groupe et de la croyance dans le discours de Budenholzer qu’ils n’ont pas prononcé au cours des deux dernières saisons.

Un exercice choral

Dans les Bucks, ils ont tous contribué: ils avaient jusqu’à six joueurs sur dix points et aucun n’a passé les 35 minutes, un autre exemple de la bonne gestion qui se fait depuis le banc. Giannis Antetokounmpo n’avait cette fois pas de numéro de jeu vidéo, bien qu’il ait atteint 17 points (il n’a essayé que 12 tirs), 17 rebonds et 5 passes décisives. Middleton est allé à 22 + 8 + 5, Forbes, habillé en Klay Thompson au deuxième tour, à 11 points avec 3 sur 7 en triples, Bobby Portis à 11 + 9, Brook Lopez à 13 + 5 et Jrue Holiday, cela étant différentiel qui sont venus aux Bucks changer (enfin) le schéma du jeu, à 19 points, 3 rebonds et 12 passes pour un (attention) +41 avec lui sur le court, un chiffre tout simplement étonnant. Les capacités du meneur (moins de 34 minutes après le crash) permettent à Milwaukee d’avoir plus d’options d’attaque au-delà de Giannis, d’ajouter au schéma de jeu un joueur qui peut jouer avec ou sans le ballon et, en plus, être le même pylône défensif qu’ils étaient déjà, mais maintenant avec un homme qui peut affronter presque n’importe quel meneur de jeu dans la compétition nord-américaine.

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir si la série reviendra ou non à Milwaukee, ce qui est hautement improbable si l’on prend en compte les sensations transmises par le Heat, qui a à peine eu la participation de celui-ci. Adebayo et avec un peu (très peu) de Jimmy Butler (19 + 8 + 6), l’autre qui est sauvé des lieux. Erik Spoelstra est avec une absence notable de réponses (chose rare pour lui) et l’équipe est à la dérive, sans le niveau habituel de Tyler Herro, les 3 de Duncan Robinson (0 sur 4 au troisième match) ou la régularité défensive de l’année dernière, manquant. pour une saison où ils n’ont jamais trouvé leur jeu. Ni dans les playoffs, où l’on attendait une réaction qui n’est pas arrivée. Soit parce qu’ils ne donnent pas plus (quelque chose de parfaitement possible) ou parce qu’ils sont incapables d’affronter une équipe aussi sérieuse et solide comme les Bucks, qui regardent, cette fois, un ring qui sera aussi difficile à gagner que quiconque veut le conquérir. Mais attention, c’est une autre équipe. La chaleur le remarque. Et nous aussi.