Intrado acquiert Hubb, qui développe des logiciels pour les événements en personne et virtuels

Le PDG et fondateur de Hubb, Allie Magyar. (Photo de Hub)

Le géant des services technologiques Intrado a acquis Hubb, une startup basée à Vancouver, dans l’État de Washington, qui fabrique des technologies pour les événements virtuels et en personne. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Fondée en 2012, Hubb a été victime de la pandémie alors que les entreprises étaient obligées de déplacer les événements en ligne. L’année dernière, la startup s’est rapidement étendue à la technologie des événements virtuels, après s’être largement concentrée sur les événements en personne avant la pandémie. Son activité a augmenté de 500 % en 2020. Ses clients comprennent des entreprises telles que Microsoft, AT&T, Hubspot et d’autres.

Le PDG et fondateur de Hubb, Allie Magyar, a parlé sur le podcast . en juin de l’avenir des événements en direct, qui peuvent sembler différents dans un monde post-pandémique.

Fondé en 2015, Hubb avait levé 9,44 millions de dollars de financement, selon PitchBook. Son plus gros tour de table a été un investissement de 6,3 millions de dollars en octobre 2018, dirigé par Five Elms Capital, avec la participation des investisseurs précédents Oregon Venture Fund et Elevate Capital.

Hubb a été classé n°119 sur le . 200, notre indice des meilleures sociétés privées du nord-ouest du Pacifique. La startup compte 75 employés qui rejoindront l’équipe Digital Media d’Intrado. La marque Hubb existera pour le moment mais sera intégrée dans la technologie d’Intrado au fil du temps.

Magyar, un vétéran de l’industrie événementielle, deviendra chef de produit chez Intrado à la suite de l’accord. Intrado, anciennement connue sous le nom de West Corporation, a été acquise par Apollo Global Management en 2017 pour 5,2 milliards de dollars. Elle propose divers services logiciels dans les domaines de la communication cloud, des médias numériques, de la sécurité, de l’éducation, de la santé et d’autres secteurs verticaux.

