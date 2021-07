Intrants du vaccin Covid: l’OMC répertorie les «goulots d’étranglement» qui affligent le commerce mondial des vaccins et signale l’absence de normes pour accélérer l’approvisionnement

L’organisme multilatéral a déclaré que le commerce des intrants de vaccins ne bénéficie d’aucune dérogation spéciale et est soumis aux procédures standard d’importation et d’exportation. Ceux-ci incluent des exigences de documentation rigoureuses et un renouvellement fréquent des licences et des certificats.

Au milieu d’une crise mondiale de Covid faisant rage, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a signalé l’absence de procédures standardisées pour accélérer la fourniture d’intrants de vaccins et les différences dans le régime réglementaire de divers pays pour l’enregistrement des vaccins, car elle a présenté une liste de ” goulots d’étranglement » qui affligent le commerce mondial des vaccins.

L’organisme multilatéral a déclaré que le commerce des intrants de vaccins ne bénéficie d’aucune dérogation spéciale et est soumis aux procédures standard d’importation et d’exportation. Ceux-ci incluent des exigences de documentation rigoureuses et un renouvellement fréquent des licences et des certificats.

« Ils (les intrants de vaccins) ne bénéficient pas des ‘canaux verts’ ou d’autres procédures simplifiées ou accélérées mises en place pour certains produits critiques pour lutter contre le Covid-19 (par exemple les procédures pour les équipements de protection individuelle (EPI), les équipements médicaux et les vaccins) », a déclaré l’OMC en présentant sa “liste indicative” de goulots d’étranglement.

La liste est basée sur les problèmes identifiés et les suggestions faites par les intervenants lors des webinaires de l’OMC en juin sur la coopération réglementaire pendant la pandémie.

Selon Laetitia Bigger, directrice de la politique des vaccins à la Fédération internationale des fabricants et associations pharmaceutiques, plus de 3 milliards de vaccins Covid avaient été fournis dans le monde en juin, les producteurs étant en passe d’en fabriquer environ 10 à 12 milliards d’ici la fin de 2021. Jusqu’à présent, quelque 89 millions de vaccins ont été expédiés via COVAX, qui est une initiative mondiale pour un accès équitable aux vaccins, mais le rythme des livraisons a été affecté négativement.

De même, les différences entre les pays en ce qui concerne les cadres réglementaires, les procédures et les délais ajoutent à la complexité pour les fabricants de vaccins. « Des variations importantes entre les exigences du régime d’enregistrement dans les différentes régions peuvent rendre onéreuse pour les fabricants de demander un enregistrement dans plusieurs endroits », a déclaré l’OMC.

Des chercheurs du Fonds monétaire international ont estimé qu’environ 11 milliards de doses sont nécessaires pour vacciner complètement 70 % de la population mondiale. Mais seulement 3,2 milliards de doses avaient été administrées jusqu’au 4 juillet. À ce rythme, seulement environ six milliards de doses pourraient être administrées d’ici fin 2021. L’OMS a déclaré en avril que les pays les plus riches avaient reçu plus de 87% des doses de vaccin d’ici là. tandis que les pays à faible revenu seulement 0,2%.

L’OMC a déclaré que les fabricants de vaccins pourraient avoir des difficultés à envoyer même des échantillons non commerciaux à des fins de test et de contrôle de qualité à des laboratoires spécialisés situés à l’étranger, ce qui est une opération urgente. Ces échantillons sont soumis aux mêmes procédures d’importation et d’exportation que les envois commerciaux, y compris les restrictions d’exportation, ce qui peut retarder l’ensemble du processus menant à la distribution.

De même, certaines autorités réglementaires nationales (ANR) exigent un nouveau test local des vaccins, au lieu de dépendre du pays de libération, ce qui peut entraîner des retards et une détérioration.

Tout en énumérant les mesures visant à faciliter le commerce mondial des vaccins, l’OMC a déclaré : « Une coopération renforcée entre les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé est essentielle pour garantir que toutes les parties prenantes concernées disposent d’informations suffisantes pour prendre des décisions.