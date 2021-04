Introduction à Coinbase: l’évaluation de Coinbase sera-t-elle de 19 milliards de dollars ou de 230 milliards de dollars lorsque COIN commencera à négocier

Avec Bitcoin (CCC:BTC-USD) flirtant une fois de plus avec des sommets de tous les temps, il est évident que ce sera une semaine brûlante dans les crypto-monnaies à l’approche de la Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) IPO (introduction en bourse) mercredi. Les analystes prévoient une capitalisation boursière allant de 19 milliards de dollars à 230 milliards de dollars pour la plate-forme d’échange de crypto-monnaie.

Source: Primakov / Shutterstock.com

Le chercheur de marché Delphi Digital a déclaré en partie que les actions COIN «pourraient se négocier plus près de 15 à 20 fois les ventes à terme, ce qui impliquerait une valeur marchande totale d’environ 172 à 230 milliards de dollars». Cependant, 100 milliards de dollars semblent être le chiffre magique pour de nombreux analystes, même si certains disent que la valorisation attendue est trop élevée.

Julie Chariell, analyste senior chez Bloomberg Intelligence, soutient l’évaluation de 100 milliards de dollars. Selon elle, sur la base des chiffres fournis par la société, Coinbase a réalisé environ 3 milliards de dollars de revenus en 2020. Chariell a poursuivi:

«Les 12 plus grandes entreprises fintech à entrer en bourse au cours des six derniers mois ont eu des ratios prix / ventes de 36 fois … En multipliant ce chiffre d’ici 2020, vous obtenez … facilement plus de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Cependant, les chercheurs de New Construct affirment que «la société a peu ou pas de chance de répondre aux attentes de profit futures qui sont cuites dans sa valorisation ridiculement élevée de 100 milliards de dollars».

New Construct souligne qu’une valorisation de 100 milliards de dollars implique que Coinbase réalisera 1,5 fois plus de revenus que le NASDAQ et New York Stock Exchange combiné. Le rapport souligne également que les crypto-monnaies sont de plus en plus adoptées, mais qu’elles ne sont pas encore devenues courantes, et indique que d’autres échanges de crypto-monnaies sont susceptibles d’offrir des échanges à frais faibles ou nuls pour concurrencer Coinbase. Dans un marché mature, cette «course à zéro» pourrait écraser la rentabilité jusqu’à 98%.

La «course à zéro» imite la mort des commissions de négociation d’actions et est particulièrement pertinente étant donné la dépendance de la société sur le commerce pour générer des profits. Motley Fool rapporte que la société «a généré 86% de ses revenus l’année dernière grâce aux frais de transaction» et a bénéficié d’un marché haussier de la crypto-monnaie. Cependant, ils soulignent qu’à une époque où les crypto-monnaies s’effondraient, les volumes de négociation ont également diminué.

Bien sûr, il est logique que la fortune d’un échange soit directement liée à la fortune des actifs qui la composent. Et pour les investisseurs qui cherchent à tirer profit des actifs de la blockchain, le fait que «les flux d’acheteurs et de vendeurs peuvent être moins corrélés que de nombreux prix de crypto» signifie que Coinbase pourrait être un actif plus stable dans lequel investir que, par exemple, une fiducie Bitcoin.

Coinbase a publié d’excellents résultats du premier trimestre la semaine dernière. Will Ashworth, d’InvestorPlace, a déclaré aujourd’hui que Coinbase clôturera le 14 avril au-dessus de 100 milliards de dollars.

A la date de publication, Vivian Medithi ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.