Introduction à la gamification NFT

Les NFT sont des objets de collection basés sur la blockchain qui sont des œuvres d’art numériques uniques. Pour cette raison, ils peuvent être utilisés comme personnages, marchandises et autres articles commercialisables dans les jeux vidéo.

Dans le monde du jeu-fi, les jeux NFT sont devenus populaires en tant que source d’argent. Les NFT peuvent être échangés ou vendus à d’autres joueurs ou collectionneurs du jeu, et certains modèles vous permettent de gagner des jetons simplement en jouant.

Transférez vos NFT de jeu dans un portefeuille qui les accepte avant de faire un geste. De plus, soyez à l’affût des escroqueries typiques chaque fois que vous transférez le NFT à un marchand NFT ou à quelqu’un d’autre. Enfin, assurez-vous d’examiner attentivement la réglementation des jeux pour déterminer si vous avez ou non une chance de perdre.

Ethereum et Binance Smart Chain sont les endroits les plus courants pour trouver des jeux NFT (BSC). Certains utilisent des figurines de collection comme CryptoBlades et Axie Infinity. Au contraire, d’autres utilisent des cartes à collectionner comme Sorare.

Les boîtes mystères NFT proposées par Binance permettent aux utilisateurs d’obtenir plusieurs NFT, chacun avec un niveau de rareté différent. Ces boîtiers peuvent être trouvés dans des packages avec des jeux vidéo NFT.

Une présentation rapide !

Depuis le lancement des premiers jeux en ligne basés sur la blockchain en 2017, les fans de crypto-monnaie connaissent cette technologie. Alors que diverses initiatives ont augmenté et diminué depuis lors, aucune n’a été en mesure de gagner du terrain parmi les joueurs en général. Les développeurs peuvent avoir du mal à comprendre ce qui rend leurs jeux attrayants. Cependant, un changement de point de vue peut être précisément ce qui est nécessaire pour stimuler l’adoption par le grand public.

Les jeux NFT ont évolué depuis le début de la frénésie des CryptoKitties, et maintenant ils proposent également des modèles de jeux à gagner. En fusionnant les domaines de la finance et du jeu, Game-Fi offre aux joueurs la possibilité de gagner de l’argent en jouant. Vous n’avez pas à dépendre uniquement de gagner, de découvrir ou d’élever un objet de collection inestimable. En plus des animaux à collectionner, les joueurs peuvent également choisir parmi une variété de modèles de jeu dans divers thèmes.

Comprendre le fonctionnement des jeux NFT

En ce qui concerne les jeux NFT, ce n’est pas la même chose que de conserver des actifs cryptographiques dans votre portefeuille. Les règles, les mécanismes et les interactions des joueurs utilisent NFT dans un jeu NFT. A titre d’illustration, votre persona ou avatar peut être représenté comme un NFT dans un jeu vidéo.

Pendant le jeu, vous pourriez rencontrer des choses numériques qui s’avèrent être NFT. Après cela, vous pouvez gagner de l’argent en échangeant ou en échangeant vos NFT avec d’autres joueurs. Vous pouvez également gagner des revenus grâce aux jeux NFT en utilisant une approche plus récente, jouer pour gagner, que nous examinerons plus en détail plus tard.

En d’autres termes, comment exactement la NFT est-elle extraite et conçue pour fonctionner dans un environnement de jeu ?

Les NFT sont échangés, créés et mis en œuvre dans les jeux via des contrats intelligents créés par les développeurs. Les contrats intelligents sont des extraits de code auto-exécutables enregistrés sur une blockchain qui sont automatiquement exécutés lorsqu’ils sont activés.

Gagner de l’argent réel, c’est parti !

Si vous avez prêté attention au monde des technologies de l’information ces derniers temps, NFT a fait l’objet de plusieurs histoires sur des personnes qui ont gagné une bonne somme d’argent en les jouant. Certains ont même quitté leur emploi de jour pour se consacrer entièrement au jeu afin de compléter leurs revenus.

Les jeux NFT play-to-win permettent aux joueurs de gagner de l’argent en jouant. Les jetons et les NFT sont les formes de récompense les plus courantes, et les joueurs en reçoivent plus à mesure qu’ils jouent. Les jetons obtenus dans le jeu sont souvent nécessaires à des fins de fabrication.

Les jetons sont plus fiables que les gouttes NFT, car ils peuvent être acquis de manière cohérente en jouant. Les baisses de NFT, en revanche, dépendent davantage du hasard. Les utilisateurs des pays à faible revenu préfèrent jouer pour gagner en complément ou en remplacement de la sécurité sociale ou d’un revenu stable.

Il existe plusieurs jeux connus à jouer pour gagner, mais Axie Infinity a acquis beaucoup de notoriété. Si vous ne voulez pas dépenser d’argent pour le jeu maintenant, vous pouvez acheter trois essieux ou emprunter une bourse à un autre joueur. Vous pouvez gagner SLP (Smooth Love Potion), un jeton ERC-20 qui peut être échangé sur des échanges lorsque vous avez eu une Starter Squad et commencez à effectuer des tâches et des défis.

Selon les caractéristiques du jeu et la demande du marché, le montant des fonds que vous pouvez obtenir d’un jeu NFT varie considérablement d’un joueur à l’autre. Les autres joueurs qui apprécient les NFT ou les cryptos que vous gagnez dans le jeu vous paieront.

Vous devrez vendre vos produits sur un marché pour récupérer votre argent. La valeur des jeux NFT provient de la possibilité de collecter le NFT ou le jeton ou de son utilisation dans le jeu. Ces deux aspects donnent également lieu à des rumeurs.

Ce n’est pas une situation gagnant-gagnant

Jouer à des jeux NFT peut entraîner des pertes financières. Ce que vous obtenez dépend de votre niveau de compétence, du jeu auquel vous jouez et de la valeur des NFT que vous avez dans votre inventaire. Si vous avez perdu de l’argent, ce n’est pas une garantie que vous avez été trompé.

Étant donné que les NFT sont incertains et que leur valeur fluctue en fonction des facteurs du marché, l’étendue de vos pertes est sujette à changement. N’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, comme pour tout autre investissement en crypto-monnaie.

Jeux NFT largement connus

La plupart des jeux NFT fonctionnent sur BSC ou Ethereum, mais il y en a quelques autres. Dans certains, vous pouvez trouver des expériences de jeu vidéo traditionnelles. Cependant, la valeur de revente des TVN est l’objectif principal des autres.

