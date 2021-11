Introduction au commerce inter-chaînes

Malgré son importance en tant que plate-forme de contrat intelligent et écosystème de financement décentralisé (DeFi) le plus bien établi, Ethereum voit progressivement un exode d’utilisateurs vers d’autres plates-formes, en grande partie en raison de ses frais de transaction et de sa congestion souvent déchirants. .

C’est particulièrement le cas parmi les traders de crypto-monnaie, qui s’éloignent massivement d’Ethereum pour des plateformes comme Avalanche et Binance Smart Chain. Cela est dû à ses frais considérablement plus bas et à sa vitesse améliorée par rapport à Ethereum, ainsi qu’au développement rapide de ses écosystèmes de jetons et aux opportunités que cela apporte.

Les échanges décentralisés (DEX) sont apparus comme le moyen le plus simple de s’exposer à ces nouveaux écosystèmes, permettant aux traders d’accéder aux tokens les plus prometteurs à un stade précoce sans avoir à attendre des listes d’échange centralisées.

Ici, nous examinons trois des écosystèmes inter-chaînes les plus prometteurs et les DEX qui constituent leurs principaux points d’entrée.

En développement depuis mi-2020, Avalanche est l’un des concurrents les plus connus d’Ethereum et est devenu un écosystème florissant de DApps et de projets puissants.

Aujourd’hui, le paysage Avalanche est rempli d’une grande variété de plates-formes populaires, allant des outils DeFi aux jeux play-to-win, aux marchés NFT, etc.

Le pangolin est actuellement au centre de cet écosystème en pleine croissance. En tant que plate-forme d’échange décentralisée, Pangolin fournit un moyen sans confiance et sans autorisation d’échanger des pièces d’avalanche (AVAX) et une grande variété de jetons basés sur les avalanches tout en réduisant les frais au minimum.

Avec Pangolin, les transactions sont effectuées en quelques secondes, ce qui le rend parfaitement adapté aux traders professionnels et à haute fréquence. Il est également facile à utiliser, garantissant que même les opérateurs inexpérimentés peuvent l’utiliser sans aucune entrave.

We're excited to announce that #Pangolin data is now available on @tradingview, we were added alongside @PancakeSwap! Get up to date #Avalanche ecosystem analytics on Pangolin pairs by starting your search with "Pangolin:" Read more here https://t.co/P1N8a3LMOj — Pangolin 🔺 (@pangolindex) October 29, 2021

Étant donné que Pangolin est un teneur de marché automatisé, les utilisateurs sont libres d’allouer leurs jetons en tant que liquidité au protocole et de gagner un rendement passif en tant que fournisseur de liquidité.

Mais plus que cela, il comprend également une variété d’outils supplémentaires qui en font la voie d’entrée idéale dans le paysage des avalanches. Cela comprend une large gamme de fermes de rendement, que les utilisateurs peuvent utiliser pour augmenter le rendement qu’ils obtiennent avec leurs jetons de fournisseur de liquidité (LP), ainsi que l’intégration Wyre, permettant aux utilisateurs d’acheter AVAX avec leur carte de débit ou de crédit.

En tant qu’application DeFi la plus populaire d’Avalanche et peut-être son DEX le plus puissant, Pangolin est un composant essentiel de l’ensemble d’outils de tout utilisateur d’Avalanche.

Présentée comme la première blockchain alimentée par l’IA, Velas exploite une solution unique connue sous le nom d’« intuition artificielle » pour ajuster rapidement et automatiquement ses paramètres opérationnels en fonction des conditions du réseau afin de maximiser les performances.

En tant que fork de Solana, Velas hérite de toutes ses capacités, y compris une évolutivité massive, une sécurité extrême et des performances de pointe (avec une prise en charge jusqu’à 75 000 transactions par seconde). Mais plus que cela, il prend également en charge la machine virtuelle Ethereum, offrant un environnement de développement simple.

WagyuSwap est le premier DEX de la chaîne Velas et la principale source de liquidité pour les jetons basés sur Velas. Comme AMM, il propose une liquidité sans autorisation, une liquidité illimitée et des prix d’actifs algorithmiques.

Il est conçu pour servir de plaque tournante pour les utilisateurs et les développeurs opérant sur Velas. Il crée les outils et les services nécessaires pour relancer l’écosystème Velas et le mettre à égalité avec les blockchains concurrentes.

Conformément à cela, WagyuSwap inclura également sa propre solution de participation, une variété de fermes de performance et une fonctionnalité de loterie décentralisée. Au fil du temps, WagyuSwap espère devenir la pierre angulaire de DeFi in Sails et prévoit d’étendre ses services en fonction de la demande du marché.

Si vous cherchez à vous immerger dans un nouvel écosystème dès le début, Velas vaut vraiment la peine d’être exploré.

À l’heure actuelle, Binance Smart Chain est de loin le plus grand concurrent d’Ethereum. En termes de taille et de développement, Binance Smart Chain est juste derrière Ethereum car il dispose d’un écosystème complet d’outils DApps et DeFi.

La plate-forme est essentiellement une version plus rapide et moins chère d’Ethereum. Il y parvient en tirant parti d’un système de consensus très efficace connu sous le nom de Proof of Stake Authority (PoSA), ainsi que d’un temps de verrouillage plus rapide pour augmenter considérablement les performances et réduire les frais au minimum.

Comme pour la plupart des blockchains conformes à DeFi, un DEX se trouve au cœur de DeFi sur la Binance Smart Chain. Dans ce cas, PancakeSwap n’est pas seulement de loin le DEX le plus populaire sur BSC, mais aussi son DApp le plus populaire dans l’ensemble.

Comme les autres options de cette liste, PancakeSwap appartient à la classe AMM de DEX et possède ses propres fonds de liquidité sans autorisation pour un large éventail d’actifs BEP-20. Plus que cela, il propose également une multitude de fermes de performance, des marchés de prédiction, un outil de loterie, un marché NFT et ses propres collections NFT.

La plate-forme est régie par les détenteurs de son jeton de gouvernement et de service public natif, connu sous le nom de $ CAKE.

PancakeSwap est un écosystème complet en soi et est l’un des DApps les plus fréquemment mis à jour sur BSC, avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations ajoutées régulièrement. Si vous cherchez à démarrer avec BSC, PancakeSwap sera presque certainement votre première escale.