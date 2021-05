Paris sportifs 101: introduction aux types de paris

Notre objectif avec cette série est de parler de certains principes de base des paris et d’explorer également comment ces concepts peuvent être utilisés à notre avantage dans le contexte DFS. Au fur et à mesure que nous produirons plus de contenu, nous approfondirons certains concepts avancés et développerons certains des articles d’introduction de cette série de paris.

Cet article est une introduction à plusieurs types de paris de base et un bref exemple de chacun. Pour beaucoup de gens, cela peut être de notoriété publique, mais pour beaucoup d’autres, ce ne sont pas des termes familiers. Dans un prochain suivi, je discuterai de certains types de paris plus exotiques tels que les teasers, les victoires, les tournois à la ronde et autres, mais pour l’instant, nous nous en tiendrons aux types de paris les plus courants.

Types de paris

Pari simple – C’est le type de pari le plus courant et c’est juste un pari simple sur un jeu. Un écart de points est déterminé par les parieurs, une équipe étant favorisée par un certain nombre de points. Jetons un coup d’œil à un exemple de ligne ci-dessous pour donner une indication claire de ce que serait un pari simple:

Boston Celtics -6,5 (-110), moneyline -320

à Cleveland Cavaliers +6,5 (-110), moneyline +260

N / U 206

Les Celtics sont favorisés par 6,5 points dans cet exemple. Cela signifie que si vous pariez les Cavaliers, vous obtenez 6,5 points, donc si les Cavaliers gagnent la partie, ou perdent de moins de sept points, vous gagnerez le pari grâce à votre coussin de 6,5 points. De l’autre côté, lorsque vous placez 6,5 points en tant que favori, vous auriez besoin des Celtics pour gagner par sept ou plus pour gagner le pari.

Score final – Celtics 102 Cavaliers 98. Les cavaliers couvriraient même si les Celtics gagnaient le match car l’écart de +6,5 points est suffisant pour couvrir une défaite de quatre points.

Moneyline (“ML”) – Le moneyline est un pari où il n’y a pas de spread; vous choisissez simplement le gagnant du jeu. Dans l’exemple ci-dessus, les Cavaliers ML sont de +260, ce qui signifie que pour chaque 100 $ misés, vous gagnez 260 $ si les Cavaliers gagnent carrément la partie. Ils reçoivent le côté positif de l’argent, car ils sont les perdants et les choisir vous récompense avec de belles chances, car ils devraient probablement perdre la partie. D’un autre côté, si vous pariez les Celtics ML à -320, vous devez parier 320 $ pour gagner 100 $. Ce sont les favoris, donc si vous décidez de miser sur l’argent au lieu de l’écart de points, vous êtes obligé de miser de l’argent supplémentaire pour gagner 100 $.

Dans l’exemple ci-dessus, les Celtics ML seraient le vainqueur car ils ont remporté le match carrément. L’écart n’est pas pertinent pour un pari de moneyline.

Plus / Moins – Il s’agit d’un pari simple sur le nombre total de points combinés qui seront marqués dans un match par les deux équipes. Par exemple, un match NBA peut avoir un plus / moins de 210 points, ce qui signifie que les parieurs projettent un total combiné de 210 points entre les deux équipes. Si vous pensez que les équipes vont marquer plus de 210 points au total, vous pariez le plus, et inversement, si vous pensez que ce sera une lutte défensive, vous pouvez parier le moins en espérant que le total des points marqués soit égal ou inférieur à 209 points. .

Parlay – Un pari est un pari dans lequel vous combinez plusieurs paris en un seul pari et vous obtenez des cotes accrues parce que vous ne gagnez votre pari de pari que si tous vos paris sont gagnants. Si vous faites un pari à trois équipes, vous sélectionnez trois équipes différentes de trois jeux différents et si vous gagnez les trois paris, vous frappez votre pari pour des cotes longues (6-1 donc 100 $ pour gagner 600 $). Aller 0/3, 1/3 ou 2/3 est tout de même et vous perdez le pari de pari. C’est tout ou rien qui les rend difficiles à toucher et il s’agit plus d’un pari de type home run que d’un pari droit normal, car il y a une chance pour un gros gain.

Comprendre le Vig (Juice) – L’un des concepts les plus importants lorsque vous vous lancez dans les paris est de comprendre le seuil de rentabilité en fonction de l’écart d’argent sur lequel vous pariez. Le point de départ de cette analyse est de comprendre le jus qui accompagne tout pari. Il s’agit simplement d’une taxe que vous payez pour le privilège de placer un pari. Pour un pari standard, le jus est généralement de -110 (ou 10% de vigueur), ce qui signifie que vous devez payer 110 $ pour gagner 100 $. Les 10% supplémentaires que vous payez vont à la maison. Il est important de comprendre combien de jus vous devez payer, car il y a des moments où la maison augmentera le jus sur un pari standard. Ceci est fait en fonction de nombreux facteurs, que nous approfondirons dans les articles suivants.

