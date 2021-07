Introduction en bourse : 7 choses à comprendre avant d’investir dans une introduction en bourse

Vérifier les performances passées de l’entreprise dont vous avez présélectionné l’introduction en bourse peut vous aider à mieux comprendre son modèle économique.

Un marché boursier en plein essor présente une excellente opportunité pour les investisseurs qui comprennent bien l’avenue et peuvent gérer efficacement les risques associés. Cependant, se précipiter pour investir en bourse uniquement sur la base de ouï-dire peut entraîner de lourdes pertes.

Cela étant dit, vous pouvez investir dans les actions d’une entreprise via le marché primaire, c’est-à-dire via les offres publiques initiales (IPO), ou via le marché secondaire, c’est-à-dire après l’introduction en bourse. En raison de la tendance haussière actuelle, plusieurs sociétés non cotées s’alignent sur leurs introductions en bourse pour débloquer leurs valeurs intrinsèques et lever des capitaux. Certaines des entreprises qui proposent une introduction en bourse sont bien connues et ont une énorme valeur de marque sur le marché ; Cependant, vous ne savez peut-être pas grand-chose sur certaines autres sociétés qui envisagent également de réaliser leurs introductions en bourse au même moment.

Au cours de la dernière année, les rendements des introductions en bourse ont en effet été phénoménaux. L’une des raisons des bons rendements est la tendance haussière continue du marché boursier. Mais le véritable test pour les actions se produit lorsque le marché devient baissier. Alors que le marché boursier est à son apogée, quelles sont les choses que vous devez garder à l’esprit si vous souhaitez investir via des introductions en bourse ? Discutons de quelques pointeurs.

Comprendre le métier de l’entreprise

Avant d’investir dans une introduction en bourse, vous devez être conscient du type d’activité dans laquelle l’entreprise est impliquée. Idéalement, vous devriez préférer les sociétés qui sont dans une entreprise à fort potentiel de croissance. Une entreprise à forte croissance permettra à l’entreprise de réaliser des bénéfices constants et d’augmenter ses revenus. Vous voudrez peut-être éviter d’investir dans les introductions en bourse de telles sociétés dont les activités commerciales ne sont pas claires pour vous.

Vérifiez ses antécédents, y compris les antécédents de promoteur et de gestion

Vérifier les performances passées de l’entreprise dont vous avez présélectionné l’introduction en bourse peut vous aider à mieux comprendre son modèle économique. Les promoteurs de l’entreprise doivent être expérimentés et efficaces pour conduire l’entreprise vers de nouveaux sommets. Vous voudrez peut-être éviter les entreprises dont le groupe de promoteurs et la direction sont instables. Des changements fréquents dans la gestion d’une entreprise peuvent entraîner de mauvaises décisions et un manque de confiance parmi ses investisseurs. Il vaut donc mieux éviter d’investir dans l’introduction en bourse de telles sociétés.

Analyser les paramètres financiers clés pour évaluer le potentiel de croissance

En analysant les données financières cruciales de l’entreprise, vous pouvez connaître sa santé financière et évaluer sa capacité de croissance. Par exemple, connaître le ratio d’endettement de l’entreprise peut vous aider à évaluer le degré d’endettement de l’entreprise. Un ratio d’endettement élevé indique souvent un risque plus élevé dans une entreprise. De même, vous pouvez analyser les bénéfices par action (BPA), les flux de trésorerie, le rendement des capitaux employés et d’autres ratios financiers clés de l’entreprise avant de décider d’y investir. Évitez d’investir dans une introduction en bourse si ses résultats financiers ne sont pas à la hauteur et si les valorisations sont faibles.

Comparer avec le groupe de pairs

Comparer une entreprise à son groupe de pairs est un autre bon moyen d’analyser une introduction en bourse. Supposons que la société qui propose une introduction en bourse ait une bonne part de marché et des données financières attrayantes par rapport à son groupe de pairs, mais que le prix de l’offre d’introduction en bourse soit inférieur. Dans ce cas, cela peut offrir une grande opportunité de gagner de l’argent. D’un autre côté, si l’entreprise propose un prix d’introduction en bourse qui semble cher par rapport à son groupe de pairs, vous préférerez peut-être éviter d’y investir.

Renseignez-vous sur les facteurs de risque

Parfois, la société qui propose une introduction en bourse comporte des risques élevés, mais vous ne le savez peut-être pas en regardant uniquement ses finances ou ses opérations. Pour connaître ces risques, vous devez lire attentivement son Draft Red Herring Prospectus (DRHP). Les entreprises mentionnent tous les facteurs de risques pouvant impacter leurs activités à court et à long terme dans la DRHP. Cela peut inclure des litiges, des passifs éventuels et les menaces possibles qui peuvent avoir un impact sur ses opérations commerciales normales.

Obtenez des éclaircissements sur votre objectif d’investissement

Investir dans une introduction en bourse pour inscrire des gains n’est peut-être pas une mauvaise idée, mais cela ne devrait pas être le seul objectif d’y investir. Vous devez sélectionner une telle société avec de bons fondamentaux qui peuvent permettre de bons rendements à l’avenir même si elle ne parvient pas à générer des gains de cotation.

Quelques autres points clés à garder à l’esprit

L’investissement dans les introductions en bourse doit être parfaitement synchronisé avec vos objectifs financiers et votre appétit pour le risque. Évitez d’investir avec des fonds empruntés en prévision de gains rapides. Vous devriez également essayer d’investir dans une introduction en bourse le deuxième ou le troisième jour après l’ouverture. Cela vous aidera à évaluer la réponse du public. Si l’émission est sursouscrite plusieurs fois, les chances d’être listées augmentent. Dans une introduction en bourse qui est fortement sursouscrite, vous pouvez investir dans moins de lots car les chances d’obtenir plusieurs lots deviennent faibles dans une telle situation.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

