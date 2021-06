Introduction en bourse à Wall Street: l’ancien rival chinois d’Uber et co-soutenu par Johnson & Johnson à la prochaine liste

in

Offre publique initiale à venir aux États-Unis.

La ruée vers l’introduction en bourse à Wall Street a été forte jusqu’à présent en 2021 et n’a pas l’intention de ralentir. Alors que l’économie américaine se déverrouille et que la population vaccinée continue de croître, un grand nombre d’entreprises du monde entier envisagent de coter leurs actions à Wall Street, s’ajoutant aux 550 offres publiques initiales déjà vues par les investisseurs. Le nombre a déjà dépassé le chiffre record de 480 introductions en bourse enregistré l’année dernière. Les offres publiques ne ralentissent cependant pas de sitôt. Voici quelques-unes des introductions en bourse à venir à Wall Street.

Didi Chuxing

L’application chinoise de covoiturage devrait faire ses débuts au NYSE dans les prochains jours. Selon son dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, 288 millions d’actions américaines de dépôt de Didi seront cotées à un prix de 13 à 14 dollars par action. Avec cela, la société lèvera 4 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus importantes introductions en bourse vues par les investisseurs américains ces dernières années. Les actions de Didi pourraient être cotées dès mercredi prochain à la Bourse de New York. La société vise une valorisation de 60 milliards de dollars, selon .. Quatre ADS représentent une action ordinaire de catégorie A.

La société opérait en Chine et a déjà été confrontée à la concurrence d’Uber, avant que ce dernier ne quitte la Chine. Didi opère dans 16 pays ou près de 4 000 villes avec 493 utilisateurs actifs par an. La société prévoit d’utiliser le montant levé pour investir dans ses capacités technologiques, notamment nos technologies de mobilité partagée, de véhicule électrique et de conduite autonome. Les fonds seront également utilisés pour croître sur les marchés internationaux.

CVRx

Le fabricant de dispositifs médicaux CVRx pourrait également être coté en bourse prochainement. Des dépôts récents auprès de la SEC montrent que CVRx propose aux investisseurs 6 250 000 actions ordinaires dans la fourchette de prix de 15 $ à 17 $ par action à inscrire sur l’indice NASDAQ. “Nous estimons que le produit net de la vente de 6 250 000 actions ordinaires dans cette offre sera d’environ 91,5 millions de dollars à un prix d’offre publique initial supposé de 16,00 $ par action”, indique le dossier. Le montant pourrait augmenter à 105 millions de dollars si les preneurs fermes exercent leur option d’achat d’actions supplémentaires en totalité. L’entreprise prévoit d’utiliser les fonds levés pour l’expansion de notre force de vente directe et de notre organisation commerciale

CVRx commercialise BAROSTIM NEO, un dispositif médical pour l’insuffisance cardiaque et l’hypertension résistante. La société est soutenue par des investisseurs de premier plan dans le domaine des technologies médicales, dont Johnson & Johnson. Une filiale de Johnson & Johnson Innovation détient une participation de 31,8% dans la société avant émission, qui passera à 21,4% après émission.

Vous cherchez à investir dans les actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.