Introduction en bourse de Coinbase: l’analyste de l’objectif de prix un pense que l’action COIN atteindra

le Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) L’introduction en bourse se rapproche de plus en plus et un analyste pense que la société d’échange de crypto vaut beaucoup plus qu’on ne le pensait auparavant.

Source: Shutterstock

L’analyste de DA Davidson, Gil Luria, a mis à jour son objectif de cours pour l’action COIN à 440 $ avant même que les actions ne commencent à se négocier. En plus de cela, il s’agit d’un bond massif par rapport à l’objectif de prix précédent de l’analyste de 195 $ par action pour l’action.

Il convient également de souligner que l’analyste de DA Davidson a fixé le stock COIN avec une note d’achat lors de la première couverture de la société. Cette note ne change pas avec le nouvel objectif de prix publié aujourd’hui.

Alors pourquoi Luria est-elle si optimiste sur l’action COIN? Tout est lié aux résultats préliminaires du premier trimestre. L’analyste dit que les bonnes nouvelles des bénéfices montrent que la société a une «configuration formidable» alors qu’elle se prépare pour son introduction en bourse la semaine prochaine, rapporte Seeking Alpha.

Sarah Smith d’InvestorPlace a passé en revue les résultats de Coinbase Q1 en détail. Elle note que la société a vu son chiffre d’affaires passer de 190,6 millions de dollars au cours de la même période de l’année précédant 1,8 milliard de dollars au premier trimestre 2021. Un autre point fort est la fourchette de bénéfice net de la société pour le premier trimestre 2021, comprise entre 730 millions et 800 millions de dollars. Par rapport à 31,9 millions de dollars en 2020.

Alors que l’introduction en bourse de Coinbase se rapproche, les investisseurs voudront probablement en savoir plus sur ce qui les attend, par exemple comment il deviendra public, quand il deviendra public et quel sera le prix des parts. Nous pouvons répondre à certaines de ces questions.

Coinbase n’utilise pas une introduction en bourse typique pour devenir publique. Au lieu de cela, la société va utiliser une offre directe pour ses actions. Ce sera ses actions sur le marché public le 14 avril. La seule chose que nous ne savons pas est quel prix la société prévoit pour les actions COIN.

Les investisseurs qui recherchent plus d’informations sur les introductions en bourse n’ont pas besoin de chercher plus loin.

InvestorPlace.com a suivi le rythme des nouvelles sociétés ouvertes et il y en a quelques-unes qui valent la peine d’être notées. Qui comprend Roblox (NYSE:RBLX), Boussole (NYSE:COMP), et Croissance de l’altimètre (NASDAQ:AGC). Les investisseurs peuvent en savoir plus sur cette actualité ci-dessous.

