Introduction en bourse de FlyWire: 6 choses que les investisseurs potentiels en actions FLYW doivent savoir lorsque les actions commencent à se négocier

Actions de FlyWire (NASDAQ:VOLER) a commencé à se négocier mercredi après l’introduction en bourse de la société. Et l’introduction en bourse de FlyWire fait déjà des vagues à Wall Street.

2021 étant apparemment «l’année de l’introduction en bourse», FlyWire rejoint un certain nombre d’autres sociétés sur le parquet. Cela dit, FlyWire est dans un secteur très compétitif, de sorte que certains investisseurs peuvent ne pas en savoir autant sur l’entreprise.

Alors, qu’est-ce que FlyWire et quels sont les détails de son introduction en bourse? Plongeons-nous et regardons de plus près.

L’introduction en bourse de FlyWire comprend 10 440 000 actions ordinaires à un prix public de 24 $ l’action. De plus, selon le communiqué, «les preneurs fermes se sont vu octroyer une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 566 000 actions ordinaires supplémentaires, au prix de l’offre publique initiale, moins les remises de souscription et les commissions.» Les actions se négocient sous le symbole «FLYW» et sont disponibles sur le Nasdaq échange. La société basée à Boston a été fondée en 2011 et se définit comme une «société mondiale de logiciels et d’habilitation de paiements». Il combine son réseau mondial de paiements, sa plate-forme et ses logiciels pour fournir un espace permettant à ses clients d’effectuer des paiements n’importe où. Dans l’ensemble, FlyWire dessert plus de 2200 clients dans plus de 130 devises dans 240 pays et territoires à travers le monde.

Le stock de FLYW était en hausse de près de 36% mercredi matin.

