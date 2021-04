Introduction en bourse de Macrotech de Lodha Developers: première introduction en bourse de FY22; devriez-vous vous abonner à ce numéro d’immobilier?

La société a un cœur de métier de développement immobilier résidentiel avec un accent sur les logements abordables et à revenus moyens ainsi que le développement de parcs logistiques et industriels.

Macrotech Developers Ltd, anciennement Lodha Developers, Rs 2 500 crore IPO ouvrira à la souscription le 7 avril 2021. La société a fixé la fourchette de prix de Rs 483-486 par action. Les principaux développeurs Macrotech de l’immobilier réduiront la dette nette de 24% à Rs 12 700 crore après son offre publique initiale. La société a un cœur de métier de développement immobilier résidentiel avec un accent sur les logements abordables et à revenus moyens ainsi que le développement de parcs logistiques et industriels. Selon les analystes, le secteur immobilier fait demi-tour par rapport au dernier ralentissement de 5 ans.

Une forte demande de logements a été observée après que le secteur immobilier a été touché par la pandémie de COVID-19. Les développeurs de Lodha ont déclaré un chiffre d’affaires de 2 920 crores de Rs avec un EBITDA de 770 crores en 9MFY2021. La dette nette de la société de Rs 16, 700 crore en décembre 2020, est un chiffre très élevé, et la société se concentre sur le désendettement de son bilan du produit de l’introduction en bourse, a déclaré Yash Gupta Equity Research Associate, Angel Broking Ltd. Nous prévoyons que le secteur se portera bien dans les années à venir et que les principaux acteurs gagneront des parts de marché à partir de ces niveaux. Nous avons des perspectives positives pour cette introduction en bourse », a déclaré Gupta.

3ème tentative d’introduction en bourse de Lodha Developers

C’est la troisième fois que le promoteur immobilier propose une offre publique initiale. En septembre 2009, les développeurs de Lodha avaient tenté de lever Rs 2800 crore et plus tard en 2018. Cependant, la récession mondiale l’a obligé à suspendre l’introduction en bourse en 2009, alors qu’elle recula en 2018 en raison des conditions défavorables dans le secteur. La société a une forte présence dans les régions métropolitaines de Mumbai (MMR). Cependant, l’endettement de l’entreprise est une source de préoccupation majeure. «Les activités dans lesquelles la société opère sont à forte intensité de capital et un lourd endettement sera un obstacle pour le financement futur», a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, qui s’occupe des actions pré-IPO et non cotées.

Il a également déclaré que même sur la base des mesures P / BV et D / E, le prix de la société était élevé par rapport à ses pairs opérant dans les mêmes régions. «À mon avis, il y a de meilleures options disponibles dans cet espace avec un bilan solide qui peut offrir un risque-récompense confortable pour s’aventurer dans des thèmes immobiliers qui semblent toucher le fond. En raison de la taille importante de l’émission, de l’endettement élevé et de l’augmentation des cas de covid, l’introduction en bourse peut manquer de fantaisie pour les investisseurs », a déclaré Doshi.

L’introduction en bourse de Macrotech, société du groupe Lodha Developers, ouvrira ses portes au milieu de la deuxième vague de préoccupations concernant le COVID-19. Pour FY18 à FY20, le TCAC des revenus a été de -5,34%, le bénéfice net CAGR a été de -36,5%. Le prix du problème est de 26,3x P / E et 5,0x P / B (FY20 EPS). Au 31 décembre 2020, le ratio d’endettement était de 3,87x, ce qui était extrêmement élevé. Il s’agit d’un ratio dette / capitaux propres très élevé qui laisse peu ou pas de marge de manœuvre à la société pour faire face à des événements imprévus, a déclaré Aditya Kondawar, fondatrice, COO, JST Investments. «Compte tenu de tout cela, nous pensons qu’il faut regarder d’autres joueurs listés disponibles avec une dette minimale», a-t-il déclaré à Financial Express Online.

