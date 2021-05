Introduction en bourse de PCOR: 8 choses à savoir au moment où Procore Technologies commence à négocier

Aujourd’hui, Technologies Procore (NYSE:PCOR) a commencé à se négocier publiquement. Les investisseurs dans l’introduction en bourse de l’action PCOR se sont plutôt bien comportés jusqu’à présent. Les actions de PCOR se négocient actuellement plus de 27% plus haut au moment de la rédaction de cet article, sur la demande impressionnante des investisseurs.

Procor est un fournisseur de logiciels de gestion de la construction basés sur le cloud. En conséquence, les investisseurs parient sur la capacité de Procor à innover dans l’une des «industries les plus anciennes, les plus grandes et les moins numérisées au monde». La collaboration et l’efficacité des entrepreneurs grâce à l’utilisation de la technologie Procore suscitent aujourd’hui un intérêt considérable des investisseurs pour les actions de PCOR.

Il semble que cette introduction en bourse se soit mieux déroulée que ce que la plupart des investisseurs attendent. En effet, les antécédents d’introduction en bourse de cette année ont été mitigés.

Pour les investisseurs qui se demandent si PCOR pourrait correspondre à leur profil d’investissement, voici quelques choses à savoir sur cette introduction en bourse.

Ce que les investisseurs doivent savoir sur l’introduction en bourse de PCOR Stock

L’introduction en bourse de Procore était initialement au prix de 67 $ par action. Actuellement, les actions se négocient autour de 85 $. Procore a vendu 9,4 millions d’actions à ce niveau pour lever environ 635 millions de dollars. Au départ, les actions étaient commercialisées dans la fourchette de prix de 60 $ à 65 $. Actuellement, la capitalisation boursière de Procor s’élève à plus de 10 milliards de dollars. Selon des rapports récents, Procore a augmenté sa clientèle de 19% l’année dernière. Cependant, Procore a produit une perte de 14 millions de dollars l’année dernière. Cette perte est en baisse par rapport à 19 millions de dollars un an auparavant. Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays et Jefferies Financial ont dirigé l’offre.

