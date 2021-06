Introduction en bourse de pesticides en Inde : fondamentaux solides, capacités de R&D, valorisations raisonnables ; faut-il s’abonner ?

L’industrie agrochimique indienne est de nature fragmentée et India Pesticides fait face à la concurrence de différents fabricants nationaux et mondiaux.

L’introduction en bourse de Rs 800 crore d’India Pesticides sera ouverte à la souscription le mercredi 23 juin 2021, dans la fourchette de prix de Rs 290 à 296 par action de la valeur nominale de Re 1, chacun. La société fait partie des fabricants agrochimiques à la croissance la plus rapide en termes de volume de produits techniques fabriqués. Les secteurs d’activité de l’entreprise comprennent les techniques, les formulations et les API. Actuellement, la société fabrique huit techniques, deux API et plus de 30 formulations. Compte tenu du BPA ajusté pour l’exercice 21 de 11,68 sur une base post-émission, la société va être cotée à un PE de 25,34 avec une capitalisation boursière de Rs 3 408,8 crore tandis que ses pairs, à savoir Dhanuka Agritech, UPL Ltd, Rallis India et PI Industries se négocient à un P/E de 21,4, 20,4, 31,5, 58,6 respectivement, selon les analystes.

Concurrents nationaux et mondiaux de India Pesticides

L’industrie agrochimique indienne est de nature fragmentée et India Pesticides est confrontée à la concurrence de différents fabricants nationaux et mondiaux pour les différents produits qu’ils fabriquent. Sur les marchés nationaux, ses concurrents comprennent UPL Ltd, PI Industries Ltd et Jubilant Lifesciences Ltd, tandis que sur les marchés internationaux, elle est confrontée à la concurrence de sociétés telles que China National Corporation Ltd, Sumitomo Chemicals Co. Ltd et BASF SE, dans la fabrication de agrochimiques, ont déclaré des analystes d’Axis Capital. “Certains de leurs concurrents dans l’industrie agrochimique peuvent avoir des ressources financières, une technologie, une capacité de recherche et développement plus importantes, une plus grande pénétration du marché et des opérations dans des zones géographiques et des portefeuilles de produits diversifiés, ce qui peut permettre à leurs concurrents de mieux répondre aux tendances du marché”, ont-ils déclaré ajoutée.

Introduction en bourse de pesticides en Inde : faut-il s’abonner ?

La semaine dernière, India Pesticides a annoncé la fourchette de prix de l’introduction en bourse et suite à ce que sa prime sur le marché gris est maintenant passée à Rs 90-100 et connaît une volatilité, a déclaré Yash Gupta Equity Research Associate, Angel Broking. Gupta s’attend à ce que la prime du marché gris pour les pesticides indiens soit volatile au cours des 2-3 prochains jours et recommande aux investisseurs de se concentrer davantage sur les principes fondamentaux de l’introduction en bourse. L’introduction en bourse a été établie à des niveaux de PE de 24,5 fois dans une fourchette supérieure de la fourchette de prix de 296 roupies. La société tire 56% des revenus du marché d’exportation et 44% des revenus du marché intérieur. « Les fondamentaux globaux de l’entreprise semblent très attrayants. Nous avons une perspective positive pour l’introduction en bourse d’Indian Pesticides Limited », a déclaré Gupta.

Ceux de Marwadi Shares and Finance ont attribué une note d’« abonnement » au problème, car la société est l’une des sociétés agrochimiques à la croissance la plus rapide en Inde, avec de solides capacités de R&D et un portefeuille de produits diversifié. De plus, la société est disponible à des évaluations raisonnables par rapport à ses pairs.

La croissance des revenus et des bénéfices semble saine, a déclaré à Financial Express Online Rajesh Singla, fondateur et PDG de la société de conseil pré-IPO Planify India, ajoutant que les marges d’exploitation sont très solides par rapport à l’industrie qui est proche de 28%. Malgré COVID-19, l’industrie a connu une croissance significative de 33% en un an et India Pesticides s’y conforme. « Le seul point négatif est la dette à recevoir de l’entreprise qui est proche de 120 jours et (Flux de trésorerie liés aux opérations)/EBIDTA de 45 %, ce qui est de 75 à 80 % pour l’industrie. Par conséquent, le cycle de conversion en espèces est important par rapport à l’industrie, a déclaré Singla. «La société propose une introduction en bourse dans une fourchette de prix où les investisseurs obtiendront les actions à un P/E de 24 par rapport à un P/E de l’industrie de 36. Il reste donc quelque chose sur la table pour les investisseurs. L’introduction en bourse de la société devrait facilement se concrétiser avec une forte participation des investisseurs particuliers », a déclaré Rajesh Singla.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

