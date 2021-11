Introduction en bourse de Sapphire Foods, pas de nouvelle émission : vérifiez la prime du marché gris ; s’abonner ou rester à l’écart de l’opérateur KFC ?

L’offre publique initiale de Sapphire Foods est entièrement une offre à la vente (OFS) de 1,75 crore d’actions par les promoteurs et les actionnaires existants. Image : .

L’introduction en bourse de KFC et de l’opérateur Pizza Hut Sapphire Foods India a été ouverte aux souscriptions mardi, dans une fourchette de prix de 1 120 à 1 180 Rs par action. Sur le marché primaire, les actions de Sapphire Foods se négociaient à prime. Mardi, les actions de Sapphire Foods régnaient à Rs 1 305, en hausse de Rs 125 ou 10,6% par rapport au prix d’émission, sur le marché gris, selon les personnes qui négocient des actions non cotées des sociétés. Sapphire Foods est l’un des franchisés de YUM dans le sous-continent indien.

Au premier trimestre de l’exercice 22, Sapphire Foods détenait et exploitait 209 restaurants KFC en Inde et aux Maldives, 239 restaurants Pizza Hut en Inde, au Sri Lanka et aux Maldives, et deux restaurants Taco Bell au Sri Lanka. Les 692 magasins de Devyani International ont généré 1 135 crores de roupies au cours de l’exercice 21, tandis que les 437 magasins de Sapphire Foods ont généré 1 081 crores de roupies de ventes. Sur le plan opérationnel, les magasins de Sapphire génèrent plus de revenus par magasin. Mais l’OPM de Sapphire était de 18% contre 26% par Devyani au cours de l’exercice 21, a déclaré Aditya Kondawar, COO, JST Investments à Financial Express Online.

Réplique Sapphire Foods de Devyani International

Kondawar a ajouté que Sapphire Foods est une réplique de Devyani International en termes d’activité et de marques. « La société semble relativement bon marché (le prix de vente 6,9x de Sapphire semble moins cher par rapport au P/S 15,5x de Devyani qui est exactement dans le même secteur) mais dans l’ensemble comme dans l’ensemble du segment QSR, il n’y a pas de marge de sécurité dans les valorisations. De plus, il faut noter que Sapphire n’a montré aucune croissance significative de ses finances et que la société est déficitaire », a ajouté Aditya Kondawar.

Sapphire Foods : abonnez-vous à long terme

Dans une perspective à long terme, Vikas Jain, analyste de recherche principal chez Reliance Securities, a recommandé de souscrire. « L’introduction en bourse est évaluée à 60,2x FY21 EV/EBITDA et 7,3x FY21 EV/ventes, ce qui semble être une remise modeste par rapport à Devyani International, récemment cotée, qui semble raisonnable en raison du meilleur profil de marge de Devyani », dit Jain. La culture de la restauration rapide sous QSR devrait prospérer en Inde en raison de l’augmentation de la population de la classe ouvrière et de l’urbanisation continue. « Nous notons que le modèle commercial QSR est assez impressionnant, car chaque franchise de restaurant commence à générer un RoE important au niveau du restaurant, une fois qu’il atteint un niveau d’utilisation de > 90 %, ce qui est de bon augure pour les investisseurs à long terme », a-t-il ajouté.

Introduction en bourse de Sapphire Foods : valorisations raisonnables, mais souscrivez avec prudence

Les analystes de Choice Broking ont attribué une note « s’abonner avec prudence » au problème. Bien que la valorisation semble raisonnable par rapport à ses pairs, les analystes s’inquiètent de la rentabilité des entreprises en raison de la probabilité plus élevée de continuer à subir des pertes au cours des prochains exercices. De plus, la société a une courte histoire d’exploitation puisqu’elle a commencé ses opérations de franchise avec les marques YUM en 2015.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

