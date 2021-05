Introduction en bourse de Squarespace: 5 choses que les investisseurs potentiels en actions SQSP doivent savoir lorsque les actions commencent à se négocier

Actions de Espace carré (NYSE:SQSP) sera disponible à partir de mercredi avec l’introduction en bourse (IPO) de la société. Et de nombreux investisseurs attendent avec impatience l’introduction en bourse de Squarespace.

La «plate-forme de création de site Web et de commerce électronique tout-en-un» a été fondée en 2003 et compte aujourd’hui plus de 1 200 employés et plusieurs bureaux dans les grandes villes. Squarespace propose une variété de produits et services différents, allant de la création de sites Web pour des portefeuilles ou des blogs aux services de création d’un canal de commerce électronique pour une entreprise. De plus, l’entreprise propose des outils d’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) à ses utilisateurs.

En gardant tout cela à l’esprit, que doivent savoir les investisseurs potentiels en actions SQSP à propos de l’introduction en bourse de Squarespace? Plongeons-nous.

Comme indiqué ci-dessus, les actions se négocieront sur le New York Stock Exchange sous le symbole «SQSP». Le NYSE a remis à Squarespace un prix de référence de 50 $ pour son prix par action. À ce prix, la société serait évaluée à environ 7,4 milliards de dollars. Au premier trimestre de cette année, Squarespace a levé 308 millions de dollars via un tour de table comprenant la vente d’environ 4,5 millions d’actions secondaires pour 68,42 dollars par action. Avec ce prix, la valeur marchande entièrement diluée de l’entreprise était d’environ 10,2 milliards de dollars.

Avec son introduction en bourse, Squarespace rejoint un certain nombre d’autres entreprises qui ont eu la leur au début de 2021. Et avec sa base d’utilisateurs massive, des millions de sites Web et des produits diversifiés, les investisseurs garderont un œil sur le stock de SQSP.

