Introduction en bourse de Werewolf Therapeutics: l’action HOWL sort en hurlant le premier jour de négociation

Thérapeutique du loup-garou (NASDAQ:HURLER) se comporte incroyablement bien aujourd’hui avec ses actions pour le premier jour après son introduction en bourse (IPO).

Le premier jour de négociation pour Werewolf Therapeutics a déplacé 1,3 million d’actions au moment de la rédaction de cet article. Bien que nous n’ayons pas de moyenne quotidienne à laquelle comparer cela, il est toujours nécessaire de flairer.

L’introduction en bourse de Werewolf Therapeutics voit la société offrir jusqu’à 7,5 millions d’actions HOWL au prix de 16 $ chacune. La société s’attend à ce que le produit brut de l’introduction en bourse atteigne environ 120 millions de dollars.

Il existe également une option de 30 jours permettant aux preneurs fermes d’acquérir 1 125 000 actions HOWL supplémentaires au prix d’introduction en bourse. Jefferies, SVB Leerink, et Evercore ISI agissent en tant que co-teneurs de livres de l’offre. HC Wainwright & Co sert de gestionnaire principal pour l’introduction en bourse.

The Werewolf Therapeutics débute aujourd’hui avec des actions de négociation d’actions HOWL sur le Nasdaq Exchange. L’offre devrait durer jusqu’à mardi.

Alors, que fait Werewolf Therapeutics?

Werewolf Therapeutics est une société biopharmaceutique développant des produits thérapeutiques conçus pour stimuler le système immunitaire du corps. Ces thérapies renforceraient la capacité du corps à faire face au cancer.

Les produits candidats les plus avancés de Werewolf Therapeutics sont le WTX-124 et le WTX-330. Il s’agit de molécules d’Interleukine-2 (IL-2) et d’Interleukine-12 (IL-12) INDUKINE activées conditionnellement, conçues pour traiter les tumeurs cancéreuses solides.

Ces deux thérapies sont toujours utilisées pour des études précliniques. La société affirme que son objectif est de faire progresser chacun d’entre eux pour le traitement de plusieurs types de tumeurs. Ils travailleront également aux côtés des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires.

Le titre HOWL était en hausse de 27,8% vendredi matin.

Werewolf Therapeutics fait partie de plusieurs sociétés médicales qui ont récemment fait la une des journaux.

