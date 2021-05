Introduction en bourse de ZipRecruiter: 17 choses que les investisseurs potentiels en actions ZIP doivent savoir lorsque les actions commencent à négocier

le ZipRecruiter L’offre publique initiale (IPO) devrait avoir lieu aujourd’hui et les actions de la société seront acheminées vers le marché public.

Source: Shutterstock

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur les plans d’introduction en bourse de ZipRecruiter.

Tout d’abord, ZipRecruiter ne procède pas à son introduction en bourse de la même manière que la plupart des autres entreprises. Au lieu d’une introduction en bourse normale, la société devient publique par le biais d’une cotation directe. Cela permettra à la société de lister les actions de ses actions sur le New York Stock Exchange sous le symbole ZIP. La société a également reçu un prix de référence de 18 $ par action pour son action du NYSE. Cela valorise la société à 2,4 milliards de dollars sur la base de ses 133,1 millions d’actions en circulation. C’est en dessous de la fourchette de valorisation de 3 à 5 milliards de dollars que ZipRecruiter visait initialement. Cette évaluation provenait de son attente de coter publiquement des actions pour 25,04 $ chacune. L’introduction en bourse de ZipRecruiter le verra lister les actions de classe A de ses actions ordinaires sur le marché. Il existe actuellement 73,8 millions d’actions de catégorie A d’actions ZIP. La société a également 30,8 millions d’actions ordinaires de catégorie B en circulation. Les actions de classe B sont convertibles en actions de classe A à tout moment. Les actions de classe B ne sont pas cotées au NYSE aux côtés des actions de classe A. ZipRecruiter est un moteur de recherche d’emploi pour connecter les employés aux employeurs. Il permet aux entreprises de répertorier des emplois sur sa plateforme et les personnes à la recherche d’un emploi peuvent y trouver du travail. Le moteur de recherche permet des listes pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que celles des grandes entreprises. Son application de recherche d’emploi est actuellement la mieux notée de sa catégorie sur les appareils iOS et Android. Le service a également été classé comme le site de recrutement n ° 1 aux États-Unis sur la base des cotes de satisfaction G2 de mars.

Les investisseurs qui recherchent des informations plus récentes sur les introductions en bourse peuvent continuer à défiler.

Nous gardons un œil sur les introductions en bourse et d’autres efforts pour faire entrer les entreprises en bourse chez InvestorPlace. Cela inclut des nouvelles récentes sur Oatly (NASDAQ:OTLY), Espace carré (NYSE:SQSP), et Jiuzi Holdings (NASDAQ:JZXN). Pour en savoir plus sur ces entreprises, consultez les liens ci-dessous.

Plus d’actualités sur l’introduction en bourse

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/ziprecruiter-ipo-17-things-for-potential-zip-stock-investors-to-know-as-shares-start-trading/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC