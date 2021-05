Introduction en bourse de Zomato: le quota d’investisseurs de détail peut être faible car l’entreprise n’a pas encore commencé à faire des bénéfices

Zomato a lancé le bal pour son introduction en bourse (IPO) très attendue après avoir déposé le DRHP plus tôt la semaine dernière.

Zomato a lancé le bal pour son introduction en bourse (IPO) très attendue après avoir déposé le DRHP plus tôt la semaine dernière. Le fournisseur de services de livraison de nourriture est maintenant un nom familier en Inde et l’une des nombreuses licornes que la campagne abrite. Mais, les papiers déposés auprès de SEBI révèlent que jusqu’à la fin de 2020, Zomato n’a pas réussi à devenir rentable. Bien que les investisseurs de détail attendaient avec impatience l’introduction en bourse de Zomato, l’incapacité de la société à enregistrer des bénéfices conduira à ce que la part de détail de son émission ne dépasse pas 10%, laissant les investisseurs individuels avec seulement une petite part du gâteau.

Selon le DRHP, Zomato a signalé une perte de Rs 682 crore au cours des neuf mois se terminant en décembre 2020. Auparavant, au cours de l’exercice 2019-20, la société avait une perte nette de Rs 2,386 crore, contre 1010 crore Rs dans le secteur financier. année 2018-19. Bien que la société ait signalé une augmentation de ses revenus de Rs 1 397 crore en FY19 à Rs 2,743 crore en FY20, ses dépenses sont passées de Rs 3 608 crore à Rs 5 006 au cours de la même période. Pour ajouter à cela, Zomato n’a pas l’intention de contrôler ses dépenses à l’avenir, mais prévoit plutôt de dépenser plus. «Nous avons des antécédents de pertes nettes et nous prévoyons une augmentation des dépenses à l’avenir», a déclaré Zomato dans le DRHP.

Règles SEBI pour maintenir la partie commerciale plafonnée

“Conformément aux règles du SEBI, si une entreprise n’a pas enregistré de bénéfices nets au cours des trois derniers exercices, l’entreprise est autorisée à venir pour une cotation mais ne doit garder que 10% de l’émission réservée aux investisseurs particuliers”, Aditya Kondawar, fondatrice et COO, JST Investments, a déclaré à Financial Express Online. Il a ajouté que dans un tel scénario, un minimum de 75% de la part devra être réservé aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), tandis que les 15% restants pourront être réservés aux investisseurs non institutionnels.

Même si Zomato parvient à devenir rentable avant que l’entreprise ne dépose son RHP, la part de détail devra rester plafonnée à 10%. Les investisseurs, tant nationaux qu’étrangers, attendaient avec impatience que les licornes technologiques indiennes s’alignent pour leurs débuts en bourse. Un rapport récent du Credit Suisse a déclaré que l’Inde compte plus de 100 licornes. L’intérêt des investisseurs devant être élevé pour l’introduction en bourse de Rs 8250 crore de Zomato, les petits investisseurs se démeneront pour mettre la main sur des actions de la société lorsqu’elle atteindra Dalal Street. La taille du problème pourrait devenir encore plus mince si Zomato poursuivait son placement pré-IPO prévu.

L’intérêt des investisseurs toujours fort

Cependant, l’incapacité de l’entreprise à générer des bénéfices à ce stade, selon beaucoup, ne va pas ternir le sentiment des investisseurs autour de l’entreprise. «Zomato sera la licorne de la start-up indienne et sera donc très surveillée et, bien que ce soit une société déficitaire, suscitera beaucoup d’intérêt car les perspectives d’avenir semblent prometteuses», a déclaré Jitesh Ranawat, responsable des ventes institutionnelles chez Marwadi Shares and Finance. En ligne. Il a ajouté que les investisseurs devront garder confiance en l’entreprise alors qu’elle prévoyait d’injecter des millions de dollars dans la publicité, la promotion et l’expansion sur de nouveaux marchés en Inde pour développer sa plate-forme et étendre le réseau de livraison.

Les investisseurs ont tendance à investir en fonction de la montée attendue d’une idée et de même, Zomator pourrait attirer les investisseurs. Cependant, Aditya Kondawar a souligné que Zomato pourrait bientôt faire face à la concurrence non seulement de son rival Swiggy, mais également d’Amazon de Jeff Bezos, ce qui pourrait perturber le secteur de la livraison de nourriture.

