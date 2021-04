Introduction en bourse des développeurs Macrotech: Vérifiez l’état de l’attribution des actions via les sites Web BSE, Link Intime; date d’inscription

La société devrait faire ses débuts en bourse le 22 avril, selon RHP. La fourchette de prix de l’offre était de Rs 483-486 par action

Macrotech Developers Ltd, anciennement Lodha Developers, Rs 2 500 crore IPO, qui a reçu une réponse tiède des investisseurs, finalisera la base de l’attribution de l’introduction en bourse le vendredi 16 avril 2021. Une fois la base de l’attribution des fonds établie, les fonds seront débloqués sur le compte ASBA le 19 avril et les actions seront créditées sur les comptes démat des attributaires le 20 avril 2021. La société devrait faire ses débuts en bourse le 22 avril, selon RHP. La fourchette de prix de l’offre était de Rs 483-486 par action.

Au dernier jour des enchères, la part réservée des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a été souscrite 3,05 fois et celle des investisseurs non institutionnels 1,44 fois. Alors que la part réservée aux investisseurs particuliers de détail a vu une souscription de 40 pour cent et les employés de 17 pour cent. Les investisseurs peuvent vérifier le statut de leur abonnement dans Macrotech Developers via le site Web de Link Intime India et BSE, une fois que la base de l’attribution des actions est terminée. Link Intime India est le registraire de Macrotech Developers IPO, une entité enregistrée SEBI qui traite toutes les demandes par voie électronique et s’occupe du processus d’attribution et de remboursement.

Vérifiez que les développeurs Macrotech partagent le statut de l’attribution via Link Intime India

Pour vérifier l’état de l’attribution des actions, sélectionnez le nom de la société en tant que “ Développeurs Macrotech – IPO ” dans la liste déroulante sur le site Web de Link Intime India, lorsqu’elle est déclarée. Cochez la case PAN, Numéro de demande ou ID dépositaire / client. Par conséquent, entrez le numéro de compte permanent ou le numéro de demande ou l’ID dépositaire / client dans la case. Entrez le captcha donné dans l’espace prévu et cliquez sur le bouton Soumettre. Cela affichera le nombre d’actions qui ont été appliquées et attribuées à l’investisseur.

Vérifiez l’état de l’attribution des partages dans les développeurs Macrotech via le site Web de BSE

Une autre façon de vérifier l’état de l’attribution dans Macrotech Developers Ltd consiste à consulter le site Web de BSE (https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx). Sélectionnez «équité» comme type de problème et «Macrotech Developers Ltd» comme nom de problème dans la liste déroulante, lorsqu’il est déclaré. Entrez le numéro de demande et le PAN (numéro de compte permanent). Cliquez sur «Je ne suis pas un robot». Dans la dernière étape, cliquez sur l’onglet de recherche pour afficher les détails de l’état.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.