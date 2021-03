Introduction en bourse: les gains du jour de cotation perdent de leur élan alors que les investisseurs encaissent

Fait intéressant, Antony Waste Handling, qui a été coté le 1er janvier de cette année, a été abonné 13,87 fois et a enregistré un gain de 29,32% le jour de l’inscription. Le stock, cependant, a corrigé de 34,37% depuis lors.

Par Urvashi Valecha

Parallèlement à la reprise sur les marchés secondaires depuis l’année dernière, les marchés primaires ont également fait preuve de résilience après le succès fulgurant de certaines entreprises qui ont lancé leurs offres publiques initiales pendant la pandémie. Plusieurs offres publiques initiales (introductions en bourse) se sont très bien comportées lors de leur cotation depuis l’année dernière, mais la dynamique s’est un peu ralentie alors que les investisseurs semblent tirer profit des gains du jour de cotation. Sur 22 entreprises qui ont été cotées depuis août 2020 jusqu’à ce jour, beaucoup se sont retirées de leurs gains de jour de cotation.

Selon les données de Capitaline, bon nombre des introductions en bourse qui étaient au moment de leur émission souscrites à plusieurs reprises ont diminué par rapport à leurs gains de jour de cotation. Par exemple, Easy Trip Planners, qui a été sursouscrit 159,01 fois, a enregistré des gains de 11,47%, mais a diminué de 11,3% depuis lors.

De même, d’autres introductions en bourse qui ont été souscrites plus de 100 fois d’août 2020 à ce jour, telles que MTAR Technologies, Indigo Paints, Chemcon Specialty Chemicals et Mrs Bectors Food Specialties, sont en baisse de 2,78% à 41,87% par rapport à leurs gains du jour de cotation. Fait intéressant, Antony Waste Handling, qui a été coté le 1er janvier de cette année, a été abonné 13,87 fois et a enregistré un gain de 29,32% le jour de l’inscription. Le stock, cependant, a corrigé de 34,37% depuis lors.

Les experts du marché ont expliqué que lorsque les marchés secondaires traversent une phase haussière telle que celle actuelle où le Nifty est passé de 7610,25 à 14549,4 en un an, de nombreuses entreprises décident d’aller de l’avant avec leurs plans d’introduction en bourse. Cela incite de nombreux traders à investir dans des introductions en bourse pour réaliser des rendements rapides. Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez Motilal Oswal Financial Services, a déclaré: «Dans un marché solide, lorsque les indices de référence et les marchés plus larges se comportent bien, de nombreux participants recherchent des opportunités dans les introductions en bourse. Les traders et les HNI considèrent également les introductions en bourse comme un processus de sept à huit jours pour effectuer des retours rapides sur la cotation. Une fois qu’ils font leurs retours, ils vendent leurs actions d’introduction en bourse, ce qui peut être la raison pour laquelle de nombreuses actions ont perdu leurs gains le jour de l’inscription ».

Outre les rendements rapides, de nombreux investisseurs, en particulier les particuliers fortunés (HNI), sont également contraints de vendre les actions après la cotation des sociétés lorsqu’ils subissent des pertes sur le financement à effet de levier de leurs actions. UR Bhat, cofondateur d’Alphaniti, une plate-forme d’investissement technologique, a déclaré: «En général, les récentes introductions en bourse ont eu des évaluations quelque peu étirées et les promoteurs semblent également être relativement nouveaux. Ce sont généralement des signes de la fin fag d’un marché haussier. La sursouscription prononcée de telles émissions se produit souvent avec la participation active des investisseurs qui en tirent parti pour faire de grandes demandes. Cette saga se termine généralement lorsque plusieurs de ces problèmes ne génèrent pas de gains de cotation et que les attributaires sont obligés de vendre à perte qui est amplifiée en raison de l’effet de levier. Nous approchons peut-être de ce stade maintenant ».

À l’avenir, les perspectives des marchés d’introduction en bourse dépendraient du comportement des marchés secondaires et les introductions en bourse devraient avoir des valorisations plus faibles avec une réduction de leur nombre de sursouscription, selon les experts.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.