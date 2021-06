Introductions en bourse de KIMS et Dodla Dairy : les primes du marché gris augmentent au jour 2 de l’offre ; faut-il s’abonner ?

in

Jusqu’à présent, l’introduction en bourse de Rs 520 crore de Dodla Dairy a été souscrite 2,02 fois par les investisseurs tandis que l’émission de Rs 2 143 crore de KIMS a été souscrite 0,33 fois.

Le deuxième jour de l’appel d’offres, les offres publiques initiales de Dodla Dairy et du Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS) continuent de susciter l’intérêt des investisseurs. Alors que les chiffres d’abonnement s’améliorent, les deux introductions en bourse ont également gagné du terrain sur le marché gris. Après un démarrage en demi-teinte, Dodla Dairy commandait désormais une prime de 75-85 Rs par action, tandis que KIMS se négociait à une prime de 60-67 Rs par action. Jusqu’à présent, l’introduction en bourse de Rs 520 crore de Dodla Dairy a été souscrite 2,02 fois par les investisseurs tandis que l’émission de Rs 2 143 crore de KIMS a été souscrite 0,33 fois.

Augmentation des primes du marché gris

Les actions de Dodla Dairy se négociaient à une prime de 75 Rs pièce sur le marché gris tandis que KIMS citait un prix d’environ 60 Rs par action, a déclaré Narottam Dharawat, fondateur de Dharawat Securities à Financial Express Online. « La prime a augmenté aujourd’hui à mesure que les chiffres d’abonnement s’améliorent. Lorsque les introductions en bourse ont été ouvertes à la souscription, la prime était nulle, cependant, cela semble changer maintenant », a-t-il ajouté. Narottam Dharawat a déclaré que KIMS, étant dans le secteur de la santé, pourrait être attrayant pendant la période de covid-19, tandis que Dodla Dairy est plus un jeu d’élan.

Voyant une prime légèrement plus élevée, Dinesh Gupta, partenaire, UnlistedZone a déclaré que Dodla Dairy se négociait à Rs 85 par action tandis que KIMS était d’environ Rs 67 par action. Gupta a ajouté que KIMS semble attrayant parmi les deux numéros ouverts à la souscription à ce stade.

Statut d’abonnement IPO

Les investisseurs particuliers ont sursouscrit l’introduction en bourse de KIMS tandis que les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et les investisseurs non institutionnels (NII) ont soumissionné pour 0,14 et 0,04 fois la part qui leur est réservée. Les salariés de l’entreprise de santé ont également une part qui leur est réservée qui a été souscrite 0,29 fois, portant le chiffre global de souscription à 0,33 fois l’ensemble de l’émission.

Pendant ce temps, Dodal Dairy a vu des investisseurs particuliers faire une offre pour 3,77 fois la portion réservée. Le chiffre d’abonnement QIB est de 0,24 fois et les NII ont fait une offre pour 0,33 fois le quota réservé. Avec cela, le chiffre d’abonnement total a atteint 2,02 fois. L’émission a été sursouscrite dès le premier jour.

Faut-il s’abonner ?

La société de courtage et de recherche ICICI Direct a une cote « S’abonner » sur KIMS IPO. « Au milieu de l’avantage de la domination régionale et de l’efficacité opérationnelle, KIMS a démontré l’une des meilleures performances financières parmi ses pairs. Il a également des b/s presque sans dette nette, un FCF sain au cours de l’exercice 21 malgré son activité dans une industrie à forte intensité d’actifs », a déclaré ICICI Direct. En revanche, l’introduction en bourse de Dodla Dairy n’a pas été notée par la société de bourse.

Les analystes d’Angel Broking ont une note « S’abonner » sur Dodla Dairy. La société de courtage a déclaré que le PE annualisé post-émission 9MFY21 s’établissait à 16,4x (à l’extrémité supérieure du prix d’émission), ce qui est faible par rapport à Parag Milk Foods (négociant à 32,7x).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.