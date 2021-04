Intronisés au Temple de la renommée de la WWE 2021: la liste complète des lutteurs ajoutés

Depuis sa création après la mort d’André le Géant en 1993, le Hall of Fame de la WWE est devenu un lieu où les titans de l’industrie de la lutte sont connus pour leurs réalisations et leur impact sur le divertissement sportif. Au fil des ans, des légendes comme Bobo Brazil, Gorilla Monsoon, Stone Cold Steve Austin et même Pete Rose ont été consacrées lors de la cérémonie annuelle. Et bientôt, la classe du Temple de la renommée de la WWE de 2021 rejoindra ceux qui les ont précédés et leur héritage restera à jamais dans les mémoires.

Cependant, il y a plusieurs changements au Temple de la renommée de la WWE de cette année, car la cérémonie d’intronisation de 2020 a été annulée en raison du COVID-19 et ses intronisés ont été ajoutés à la classe 2021 avec d’autres noms dont l’impact sur la lutte professionnelle leur a valu une place. dans ses salles sacrées (bien qu’aucun emplacement physique n’existe). Voici tout le monde (lutteurs et célébrités) qui sera intronisé en 2021.