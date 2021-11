« Intrusion sur Kyrie ? Les entraîneurs ont terriblement peur de lui. »

Les chances de Kyrie Irving de jouer à nouveau pour les Brooklyn Nets ont été réduites. Le maire élu de New York, Eric Adams, a déclaré que la ville ne modifierait pas sa politique de mandat en matière de vaccins lors d’une interview sur CNN.

Comme Irving demeure inactif, le Les équipes rivales de la NBA ont appelé les Nets concernant leur disponibilité pour le commerce, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Après qu’Adams n’ait pas changé sa position sur le mandat du vaccin, HoopsHype s’est entretenu avec sept dirigeants de la NBA pour évaluer la valeur d’Irving sur le marché des changes si les Nets décidaient de l’échanger.

La valeur marchande de Kyrie Irving

La saison dernière, Irving était le neuvième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer une saison de tir 50-40-90.. Il a rejoint Nash (quatre fois), Larry Bird (deux fois), Malcolm Brogdon, Stephen Curry, Kevin Durant, Dirk Nowitzki, Reggie Miller et Mark Price comme les seuls joueurs à atteindre ces statistiques. C’était la cinquième fois qu’un joueur marquait en moyenne 25 points ou plus avec ces pourcentages.

Cependant, c’est le bagage qui accompagne Irving hors du terrain qui donne aux équipes une forte pause lors du débat sur un échange pour l’acquérir. « Pour la plupart, tous les front offices et coachs ont terriblement peur de lui et ne veulent pas le toucher. Honnêtement, cela aurait pu être quatre équipes avant cela (leur refus de se faire vacciner). C’est un gars en qui les bureaux d’accueil ne font pas confiance. Les entraîneurs ne veulent pas s’occuper de lui. Les joueurs aiment ça », a déclaré un cadre de la NBA à HoopsHype.

Ces dernières saisons, Irving est passé de la bulle NBA, quittant brutalement les Nets pour des raisons personnelles, et refusant de se faire vacciner. Ce faisant, il n’était pas disponible aux matchs à domicile de Brooklyn cette saison, avant que l’équipe ne décide qu’il ne jouerait ni ne s’entraînerait tant qu’il n’aurait pas été éligible pour participer pleinement et être vacciné.

Pour la plupart des équipes, la garde-robe en interne est un facteur important dans la prise de décision du personnel. Il est clair qu’aux yeux de nombreux dirigeants de ligues Les actions d’Irving ne reflètent pas bien sur lui.

« Il avait sa propre façon de faire les choses. S’il n’était pas d’accord avec la philosophie, il allait faire son truc. À l’entraînement, vous vous attendez toujours à ce que le joueur essaie au moins la voie de l’entraîneur. La plupart des entraîneurs verront qu’ils essaient d’exécuter, et si cela ne fonctionne pas, ils le modifient. Kyrie est comme ça, si ça ne marche pas, je ne le ferai pasr », a commenté l’un des anciens entraîneurs adjoints d’Irving pendant plusieurs saisons.

Divers autres entraîneurs qui ont été proches d’Irving pendant diverses saisons ils l’ont décrit comme » différent » et » de mauvaise humeur « parfois. Les bons jours, Irving s’engageait avec ses coéquipiers en encourageant verbalement les jeunes joueurs ou les vétérans en difficulté à l’entraînement, et il était éblouissant sur le terrain lorsque les lumières étaient allumées. Les mauvais jours, Irving n’a parlé à personne et il est sorti du script sur certains plans défensifs et appels de jeu offensif, laissant certains entraîneurs se gratter la tête. Le problème, selon ces entraîneurs, était qu’ils ne savaient pas quelle version entrait quotidiennement dans le gymnase.

Si les Nets décident finalement d’échanger Irving, ils n’obtiendront rien de près de la valeur de l’un des joueurs les plus talentueux de la ligue. quand il est sur le terrain, sur la base de conversations avec des cadres interrogés. « C’est un acteur maximum, pour lequel les gens ne renonceraient pas aux actifs qui sont traditionnellement livrés. Il y a tellement de risques associés à cela que je pense que la plupart des équipes ne paieraient pas dans un métier ce que quelqu’un devrait payer compte tenu de son niveau de compétence lorsqu’il est à son meilleur.« , a déclaré un cadre de la NBA.

Echanges possibles

Alors qui pourrait négocier pour Irving ? Le nombre de parties prenantes réalistes est faible, selon les cadres interrogés. Le consensus est qu’une équipe qui prétend au titre ou un cadre désespéré pour faire un gros succès serait la plus probable. « J’aurais dit Philadelphie a un sens légitime avec le commerce de Ben Simmons et Kyrie. C’est une équipe qui aurait pu tout faire et avoir besoin d’un gardien de tir. C’est littéralement le seul que j’ai pu voir », a commenté l’un des répondants.

Trois des dirigeants pensaient qu’un échange d’Irving contre Simmons pourrait avoir du sens, mais en fin de compte, cela ne se produirait pas.. En théorie, d’un point de vue géographique, cela maintiendrait Irving près du New Jersey, où il a des liens familiaux, et lui permettrait de jouer un grand homme dominant, Joel Embiid, dans une action pick-and-roll et d’ouvrir le terrain. plus efficacement pour les 76ers.

Les Nets obtiendraient un bouchon défensif, quelque chose dont l’équipe a désespérément besoin. Cependant, Simmons conviendrait mal aux côtés de Kevin Durant et James Harden parce que vous avez besoin du ballon dans vos mains pour être efficace, et il n’y a aucun scénario où Durant et Harden n’ont pas le ballon entre leurs mains en tant que principaux meneurs de jeu. « Je ne pense pas qu’ils puissent négocier avec lui. Je pense qu’ils sont coincés. Je ne pense pas que cela ait de sens pour qui que ce soit. Je ne connais aucune équipe qui le veut», a déclaré un cadre sans ambages.

D’un autre point de vue, il n’y a pas de meilleur endroit pour réussir Irving que Brooklyn, selon les cadres, moins le mandat du vaccin. « Brooklyn est probablement la seule équipe de la ligue qui peut le faire entrer dans les vestiaires, tolérer les exigences des relations publiques et maintenir le soutien des fans. Ils sont l’une des seules équipes de la ligue où il n’est pas l’un de leurs deux meilleurs joueurs.. Il a également attiré Durant à Brooklyn, et il en mérite le mérite. Il y a une responsabilité partagée de leur absence avec le mandat de vaccination de la ville« Un autre cadre a déclaré à HoopsHype.

Les chances de titre de Brooklyn sans Kyrie

« Les équipes n’aiment pas gâcher leurs chances de gagner. C’est ce que Brooklyn a peur de faire en ce moment. C’est du moins la perception de leur situation. Leurs joueurs, l’entraîneur, le directeur général et le propriétaire le ressentent. Ils sont potentiellement en train de perdre une opportunité de gagner si vous vous accrochez à ce type trop longtemps, mais voyons ce qui se passe. Heureusement, ils ont deux piliers absolus qui, même sans Kyrie, ils pourraient probablement gagner un championnat», a déclaré l’un des cadres.

La saison dernière, cela semblait plausible avec Harden maintenant un niveau de calibre MVP. Jusqu’à présent, Harden tirait un taux décevant de 39,9% après ses 11 premiers matchs et une moyenne de 18,3 points et 4,6 tentatives de lancers francs, qui sont leurs rendements les plus bas depuis la saison 2011-12.

« L’année dernière, ils étaient très bons, mais James ne joue pas bien. L’année dernière, James était l’un des deux ou trois meilleurs joueurs de basket-ball. Kyrie est très bon, mais il était son troisième meilleur joueur. Ils ont besoin que James revienne pour être le grand favori du titre. Je pense qu’il s’agit plus de James que de Kyrie », a conclu l’un des répondants.

Quand vient la saison, Brooklyn était considéré comme le favori de l’Est avec un trio sain. Cependant, Philadelphie a été au sommet de l’Est pendant la majeure partie de la saison sans Simmons. Les Bucks restent une menace redoutable avec leur noyau et Giannis Antetokounmpo de retour. Le Miami Heat a été à la hauteur du battage médiatique après avoir signé Kyle Lowry cette intersaison, et les Chicago Bulls ont montré qu’ils étaient sérieux.

Alors qu’un Durant et Harden en bonne santé peuvent être le meilleur duo de la ligue tous les soirs, c’est beaucoup demander à un joueur de 33 ans qui a déjà eu une blessure grave au pied et au tendon d’Achille déjà un autre joueur de 32 ans qui n’a plus la même apparence depuis qu’il s’est blessé en séries éliminatoires la saison dernière. Les Nets sont passés à deux étoiles la saison dernière lorsque les trois étaient disponibles, et ils n’ont plus ce luxe. Si Irving est vacciné, Brooklyn réapparaîtra instantanément comme favori du titre sur papier. S’il ne le fait pas, une excellente année de Durant et Harden a été gaspillée sans le plein potentiel de remporter un titre..